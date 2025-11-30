บันทึกสถิติใหม่ “เมสซี” นำอินเตอร์ ไมอามี ถล่มนิวยอร์ก ซิตี้ 5-1 ลิ่วชิง MLS Cup

อินเตอร์ ไมอามี ของจอมทัพ ลิโอเนล เมสซี และพลพรรคโชว์ฟอร์มดุ เปิดบ้านถล่ม นิวยอร์ก ซิตี้ ยับเยิน 5-1 จอร์ดี อัลบา และ บุสเก็ตส์ ประสานงานยอดเยี่ยม เตรียมเปิดรังเหย้ารอชิงดำผู้ชนะระหว่าง ซานดิเอโก หรือ แวนคูเวอร์ 6 ธันวาคมนี้
ไม่ใช่ ลิโอเนล เมสซี ที่เป็นผู้เบิกสกอร์พาอินเตอร์ ไมอามี เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของสายตะวันออกเป็นครั้งแรก แต่เป็น ทาเดโอ อัลเลนเด ดาวเตะชาวอาร์เจนไตน์วัย 26 ปี ผู้ย้ายมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจาก เซลตา บีโก เพียงปีเดียว ที่ระเบิดฟอร์มทำแฮตทริก พาต้นสังกัดถล่ม นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี ขาดลอย 5-1 เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ทีมทะลุเข้าชิงถ้วย เอ็มแอลเอส คัพ ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
อัลเลนเด โชว์ฟอร์มร้อนแรงมาตลอดฤดูกาลปกติด้วยการยิง 11 ประตูจาก 31 นัด และในรอบเพลย์ออฟนี้เขายิงเพิ่มไปแล้วถึง 8 ประตู โดยเกมนี้เขาเหมาสองประตูแรกในช่วงครึ่งเวลาแรก ก่อนจะมาปิดบัญชีลูกที่สามเป็นประตูปิดท้ายเกม
ผลงานของ อัลเลนเด โดดเด่นมาตั้งแต่รอบแรกที่พบกับ แนชวิลล์ ซึ่งเขาเหมาสองประตูพาทีมเข้ารอบ และยังกดอีกสองประตูในเกมรอบรองชนะเลิศที่ชนะ ซินซินเนติ โดยมี เมสซี เป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวที่มีส่วนร่วมกับประตูมากกว่าเขาในช่วงเวลานี้ จากการจ่ายให้ อัลเลนเด ทำประตูถึง 3 ครั้ง และ จอร์ดี อัลบา อีก 2 ครั้ง
ลิโอเนล เมสซี ยังคงเดินหน้าล่าถ้วยรางวัลต่อไป ขณะที่ จอร์ดี อัลบา และเซร์คิโอ บุสเก็ตส์ สองเพื่อนร่วมทีมคู่ใจที่ประกาศจะแขวนสตั๊ดหลังจบฤดูกาลนี้ ก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขายังมีดีพอที่จะเล่นในระดับสูง โดยทั้งคู่ต่างทำแอสซิสต์ให้ อัลเลนเด ยิงสองประตูแรก พาทีมคว้าแชมป์สายตะวันออกได้สำเร็จ
มาเตโอ ซิลเวตตี ยิงประตู 3-1 ให้ทีมในนาทีที่ 67 จากการปั้นเกมของเมสซี ซึ่งนับเป็นแอสซิสต์ที่ 405 ในอาชีพค้าแข้งของสตาร์อาร์เจนไตน์ทั้งในนามสโมสรและทีมชาติ เป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอล แซงหน้า “เฟเรนซ์ ปุสกัส” (404 แอสซิสต์) ตำนานดาวยิงฮังการี
ต่อมา เตลาสโก เซโกเวีย ยิงประตู 4-1 ในนาทีที่ 83 จากลูกจ่ายส้นเท้าของ อัลบา ก่อนที่ อัลเลนเด จะทำแฮตทริกในนาทีที่ 89 ฝั่งนิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี ได้ประตูตีไข่แตกจาก จัสติน ฮาค ในนาทีที่ 37 จบฤดูกาลด้วยสถิติไม่ชนะ อินเตอร์ ไมอามี เลยในการเจอกัน 3 นัดปีนี้ (แพ้ 2 เสมอ 1)
ชัยชนะครั้งนี้พา อินเตอร์ ไมอามี ขยับเข้าใกล้แชมป์ลีกสูงสุดไปอีกก้าว หลังจากเคยคว้า ลีกส์ คัพ ปี 2023 และ ซัพพอร์เตอร์ส ชิลด์ เมื่อปีก่อน
ฮาเวียร์ มาสเคราโน เฮดโค้ชของอินเตอร์ ไมอามี กล่าวหลังเกมว่า “เราเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยความเป็นพี่น้องที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน พลังของความเป็นหนึ่งเดียวในกลุ่มสามารถเอาชนะได้หลายสิ่งหลายอย่าง”
หลังจบเกม คาร์ลอส อัลคาราซ ยอดนักเทนนิสชื่อดัง เป็นผู้นำถ้วยแชมป์สายตะวันออกลงมามอบให้เจ้าของสโมสร ก่อนจะส่งต่อถึงมือเมสซี ท่ามกลางพลุและกระดาษสีเฉลิมฉลอง แต่เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่ถ้วยที่พวกเขาต้องการที่สุด
มาเตโอ ซิลเวตตี กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินา วัย 19 ปี ของอินเตอร์ ไมอามี เสริมว่า “เราทำผลงานในรอบเพลย์ออฟได้อย่างยอดเยี่ยม และสมควรอย่างยิ่งที่จะได้เข้าชิงชนะเลิศ”
ทั้งนี้ “อินเตอร์ ไมอามี” ทีมวางอันดับ 3 ของสายตะวันออก จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ ซานดิเอโก หรือ แวนคูเวอร์ (ยังแข่งไม่จบ) ในนัดชิงชนะเลิศวันที่ 6 ธันวาคม เวลา 14.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)
นี่คือการเข้าชิง เอ็มแอลเอส คัพ ครั้งแรกของสโมสร หลังจาก 5 ฤดูกาลก่อนหน้านี้ไม่เคยผ่านรอบแรกของเพลย์ออฟเลย สำหรับสถิติปีนี้หากต้องเจอ แวนคูเวอร์ อินเตอร์ ไมอามี แพ้รวดทั้ง 2 นัดในศึก คอนคาแคฟ แชมเปียนส์ คัพ รอบรองชนะเลิศ ด้วยสกอร์รวม 1-5
ปัจจุบันแบรนด์ของสโมสรกลายเป็นระดับโลก เสื้อแข่งหมายเลข 10 ขายดีทั่วโลก สนามใหม่ใกล้สนามบินไมอามีกำลังจะเสร็จในฤดูกาลหน้า และเมสซีมีสัญญายาวถึงปี 2028 พร้อมลุ้นรางวัล MVP สมัยที่ 2 ติดต่อกัน
ลินด์ซีย์ โฮแรน กองหน้าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติสหรัฐฯ ซึ่งมาร่วมชมเกมกล่าวว่า “ทุกคนในโลกรู้จัก ลิโอเนล เมสซี… ฉันคิดว่าทุกคนคิดไว้แล้วว่าเขาจะเข้ามาที่นี่และทำในสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้”
ทาเดโอ อัลเลนเด ทิ้งท้ายหลังเกมว่า “นี่คือผลลัพธ์ที่น่าพอใจมาก แต่งานยังไม่จบ เรายังมีสิ่งที่ต้องทำ แต่ก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทำได้สำเร็จ”
