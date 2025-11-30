ข่าวกีฬาฟุตบอล

บันทึกสถิติใหม่ “เมสซี” นำอินเตอร์ ไมอามี ถล่มนิวยอร์ก ซิตี้ 5-1 ลิ่วชิง MLS Cup

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 30 พ.ย. 2568 10:54 น.| อัปเดต: 30 พ.ย. 2568 11:01 น.
93
อินเตอร์ไมอามี vs นิวยอร์กซิตี้
ภาพ @AP

อินเตอร์ ไมอามี ของจอมทัพ ลิโอเนล เมสซี และพลพรรคโชว์ฟอร์มดุ เปิดบ้านถล่ม นิวยอร์ก ซิตี้ ยับเยิน 5-1 จอร์ดี อัลบา และ บุสเก็ตส์ ประสานงานยอดเยี่ยม เตรียมเปิดรังเหย้ารอชิงดำผู้ชนะระหว่าง ซานดิเอโก หรือ แวนคูเวอร์ 6 ธันวาคมนี้

ไม่ใช่ ลิโอเนล เมสซี ที่เป็นผู้เบิกสกอร์พาอินเตอร์ ไมอามี เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของสายตะวันออกเป็นครั้งแรก แต่เป็น ทาเดโอ อัลเลนเด ดาวเตะชาวอาร์เจนไตน์วัย 26 ปี ผู้ย้ายมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจาก เซลตา บีโก เพียงปีเดียว ที่ระเบิดฟอร์มทำแฮตทริก พาต้นสังกัดถล่ม นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี ขาดลอย 5-1 เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ทีมทะลุเข้าชิงถ้วย เอ็มแอลเอส คัพ ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

อัลเลนเด โชว์ฟอร์มร้อนแรงมาตลอดฤดูกาลปกติด้วยการยิง 11 ประตูจาก 31 นัด และในรอบเพลย์ออฟนี้เขายิงเพิ่มไปแล้วถึง 8 ประตู โดยเกมนี้เขาเหมาสองประตูแรกในช่วงครึ่งเวลาแรก ก่อนจะมาปิดบัญชีลูกที่สามเป็นประตูปิดท้ายเกม

ผลงานของ อัลเลนเด โดดเด่นมาตั้งแต่รอบแรกที่พบกับ แนชวิลล์ ซึ่งเขาเหมาสองประตูพาทีมเข้ารอบ และยังกดอีกสองประตูในเกมรอบรองชนะเลิศที่ชนะ ซินซินเนติ โดยมี เมสซี เป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวที่มีส่วนร่วมกับประตูมากกว่าเขาในช่วงเวลานี้ จากการจ่ายให้ อัลเลนเด ทำประตูถึง 3 ครั้ง และ จอร์ดี อัลบา อีก 2 ครั้ง

ลิโอเนล เมสซี ยังคงเดินหน้าล่าถ้วยรางวัลต่อไป ขณะที่ จอร์ดี อัลบา และเซร์คิโอ บุสเก็ตส์ สองเพื่อนร่วมทีมคู่ใจที่ประกาศจะแขวนสตั๊ดหลังจบฤดูกาลนี้ ก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขายังมีดีพอที่จะเล่นในระดับสูง โดยทั้งคู่ต่างทำแอสซิสต์ให้ อัลเลนเด ยิงสองประตูแรก พาทีมคว้าแชมป์สายตะวันออกได้สำเร็จ

มาเตโอ ซิลเวตตี ยิงประตู 3-1 ให้ทีมในนาทีที่ 67 จากการปั้นเกมของเมสซี ซึ่งนับเป็นแอสซิสต์ที่ 405 ในอาชีพค้าแข้งของสตาร์อาร์เจนไตน์ทั้งในนามสโมสรและทีมชาติ เป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอล แซงหน้า “เฟเรนซ์ ปุสกัส” (404 แอสซิสต์) ตำนานดาวยิงฮังการี

มัตเตโอ ซิลเวตติ กองหน้าดาวรุ่งอินเตอร์ ไมอามี ยิงลูกที่สาม
มัตเตโอ ซิลเวตติ กองหน้าดาวรุ่งอินเตอร์ ไมอามี ยิงลูกที่สาม (AP Photo/Rebecca Blackwell)

ต่อมา เตลาสโก เซโกเวีย ยิงประตู 4-1 ในนาทีที่ 83 จากลูกจ่ายส้นเท้าของ อัลบา ก่อนที่ อัลเลนเด จะทำแฮตทริกในนาทีที่ 89 ฝั่งนิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี ได้ประตูตีไข่แตกจาก จัสติน ฮาค ในนาทีที่ 37 จบฤดูกาลด้วยสถิติไม่ชนะ อินเตอร์ ไมอามี เลยในการเจอกัน 3 นัดปีนี้ (แพ้ 2 เสมอ 1)

ชัยชนะครั้งนี้พา อินเตอร์ ไมอามี ขยับเข้าใกล้แชมป์ลีกสูงสุดไปอีกก้าว หลังจากเคยคว้า ลีกส์ คัพ ปี 2023 และ ซัพพอร์เตอร์ส ชิลด์ เมื่อปีก่อน

(AP Photo/Rebecca Blackwell)
ทาเดโอ อัลเลนเด กองหน้าของอินเตอร์ ไมอามี (ซ้าย) ยิงประตูแรกให้กับทีม (AP Photo/Rebecca Blackwell)

ฮาเวียร์ มาสเคราโน เฮดโค้ชของอินเตอร์ ไมอามี กล่าวหลังเกมว่า “เราเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยความเป็นพี่น้องที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน พลังของความเป็นหนึ่งเดียวในกลุ่มสามารถเอาชนะได้หลายสิ่งหลายอย่าง”

ฮาเวียร์ มาสเคราโน เฮดโค้ชของอินเตอร์ ไมอามี (AP Photo/Rebecca Blackwell)

หลังจบเกม คาร์ลอส อัลคาราซ ยอดนักเทนนิสชื่อดัง เป็นผู้นำถ้วยแชมป์สายตะวันออกลงมามอบให้เจ้าของสโมสร ก่อนจะส่งต่อถึงมือเมสซี ท่ามกลางพลุและกระดาษสีเฉลิมฉลอง แต่เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่ถ้วยที่พวกเขาต้องการที่สุด

คาร์ลอส อัลการาซ นักเทนนิสชื่อดัง (ซ้าย) แสดงความยินดีกับลิโอเนล เมสซี (AP Photo/Rebecca Blackwell)
เมสซี สถิติแอสซิสต์มากที่สุดในโลก 405 ครั้ง
Cr.@OneFootball
มาเตโอ ซิลเวตตี (ซ้าย) ภาพ AP Photo/Rebecca Blackwell

มาเตโอ ซิลเวตตี กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินา วัย 19 ปี ของอินเตอร์ ไมอามี เสริมว่า “เราทำผลงานในรอบเพลย์ออฟได้อย่างยอดเยี่ยม และสมควรอย่างยิ่งที่จะได้เข้าชิงชนะเลิศ”

ทั้งนี้ “อินเตอร์ ไมอามี” ทีมวางอันดับ 3 ของสายตะวันออก จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ ซานดิเอโก หรือ แวนคูเวอร์ (ยังแข่งไม่จบ) ในนัดชิงชนะเลิศวันที่ 6 ธันวาคม เวลา 14.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)

(AP Photo/Rebecca Blackwell)

นี่คือการเข้าชิง เอ็มแอลเอส คัพ ครั้งแรกของสโมสร หลังจาก 5 ฤดูกาลก่อนหน้านี้ไม่เคยผ่านรอบแรกของเพลย์ออฟเลย สำหรับสถิติปีนี้หากต้องเจอ แวนคูเวอร์ อินเตอร์ ไมอามี แพ้รวดทั้ง 2 นัดในศึก คอนคาแคฟ แชมเปียนส์ คัพ รอบรองชนะเลิศ ด้วยสกอร์รวม 1-5

ปัจจุบันแบรนด์ของสโมสรกลายเป็นระดับโลก เสื้อแข่งหมายเลข 10 ขายดีทั่วโลก สนามใหม่ใกล้สนามบินไมอามีกำลังจะเสร็จในฤดูกาลหน้า และเมสซีมีสัญญายาวถึงปี 2028 พร้อมลุ้นรางวัล MVP สมัยที่ 2 ติดต่อกัน

ลินด์ซีย์ โฮแรน กองหน้าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติสหรัฐฯ ซึ่งมาร่วมชมเกมกล่าวว่า “ทุกคนในโลกรู้จัก ลิโอเนล เมสซี… ฉันคิดว่าทุกคนคิดไว้แล้วว่าเขาจะเข้ามาที่นี่และทำในสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้”

ทาเดโอ อัลเลนเด ทิ้งท้ายหลังเกมว่า “นี่คือผลลัพธ์ที่น่าพอใจมาก แต่งานยังไม่จบ เรายังมีสิ่งที่ต้องทำ แต่ก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทำได้สำเร็จ”

ขอบคุณคลิป : Major League Soccer

ลิโอเนล เมสซี กองหน้าของอินเตอร์ ไมอามี (10) ได้รับการแสดงความยินดีจากเจ้าของร่วมของทีม ฮอร์เก มาส (AP Photo/Rebecca Blackwell)
โรดริโก เดอ ปอล (เบอร์ 7) กองกลางทีมอินเตอร์ ไมอามี ปะทะกับ เอเดน โอนีล กองกลางนิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี (AP Photo/Rebecca Blackwell)
(AP Photo/Rebecca Blackwell)
(AP Photo/Rebecca Blackwell)
นักเตะและทีมสตาฟฟ์ทั้งหมดของอินเตอร์ ไมอามี ถ่ายรูปร่วมกันขณะฉลองชัยชนะ MLS Eastern Conference เมื่อ 29 พ.ย.2025 (AP Photo/Rebecca Blackwell)
(AP Photo/Rebecca Blackwell)

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

