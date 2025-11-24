ข่าวดาราบันเทิง

หัวอกแม่! เจนี่ โพสต์ถึงเพื่อนรัก ทำคนสูญเงินหมดตัว-ลูกไม่ได้เรียนต่อ คนโยงถึง ‘นานา’

เจนี่ร่ายยาวปมรับผิดหนี้ธุรกิจ ลั่นความจริงเจ็บปวด เห็นคนเดือดร้อนจนลูกไม่ได้เรียนต่อ

เกิดอะไรขึ้น? เจนี่ โพสต์เจ็บปวดปมเพื่อนรักทำคนเดือดร้อน ส่งลูกเรียนต่อไม่ได้ลั่นเจ็บปวดหัวใจคนเป็นแม่ ชี้ต้องยืนหยัดบนความถูกต้อง หลัง ‘นานา ไรบีนา’ สารภาพทำธุรกิจเกินตัว

หลังจากที่ นานา ไรบีนา ยอมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวกับปัญหาหนี้สินจากการทำธุรกิจเกินตัวจนกลายเป็นวิกฤตงูกินหางที่ส่งผลกระทบต่อเพื่อนฝูงและคนรอบข้าง ล่าสุด เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ หนึ่งในสมาชิกแก๊งนางฟ้าออกมาเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการครั้งแรกด้วยข้อความที่สะเทือนอารมณ์และแฝงไปด้วยนัยยะสำคัญ

เจนี่ โพสต์ข้อความร่ายยาวเป็นครั้งแรกผ่านอินสตาแกรม janienineeleven แสดงจุดยืนของเธอในฐานะเพื่อนและแม่ เปิดใจว่า “ความรักเพื่อนก็ส่วนหนึ่ง แต่เมื่อเจนต้องเห็นการกระทําของคนที่เรารักทําให้ผู้คนจํานวนมากเดือดร้อน ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ไม่ใช่แค่สูญเสียทรัพย์สินจนหมดตัวแต่ถึงขั้นไม่สามารถส่งลูกเรียนต่อได้ ความจริงเหล่านี้เจ็บปวดหัวใจของคนเป็นแม่อย่างยิ่ง…”

ต่อมา เธอได้แชร์ข้อความเสริมว่า “ร้องไห้ได้ แสดงความเสียใจได้ แต่ต้องเป็นน้ำตาแห่งศักดิ์ศรี น้ำตาของความภาคภูมิใจในความเป็นแม่ที่ยืนหยัดบนความถูกต้อง ไม่ใช่ปล่อยให้คนที่รักต้องยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่าง เพื่อแลกกับบางเรื่องที่ไม่อาจบอกใครได้ว่าค่าตอบแท้จริงคืออะไร”

ก่อนหน้าที่จะออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าว เจนี่ได้ข้อความสั้น ๆ ว่า “คิดไม่ถึงว่าจะเจอกับตัว …” ซึ่งในขณะนั้นเพื่อนแก๊งนางฟ้าและเพื่อน ๆ ในวงการอย่าง เจนสุดา ปานโต, พอลล่า เทเลอร์, วิกกี้ สุนิสา เจทท์, พลอย เฌอมาลย์ และ ไฮโซข้าวโพด ต่างก็พร้อมใจกันแคปภาพสตอรี่ดังกล่าวไปโพสต์ต่อ

ขณะที่ แอน อลิชา โพสต์ข้อความเดือดผ่านอินสตาแกรม ann_laisuthruklai หลังจากที่ไลฟ์สดคู่ นานา ไรบีนา ช่วงขายของหาเงินใช้หนี้ เผยว่า “เห็นแก่ตัวที่สุด!! น้ำใจไม่มี ทีเรื่องตัวเองถึงไหนถึงกัน” จากข้อความข้างต้นทำให้หลายคนสงสัยว่าเกิดปัญหาในแก๊งนางฟ้าหรือไม่

