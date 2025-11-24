ข่าวดาราบันเทิง

กรรชัย ทิ้งบอมบ์ ‘นานา’ มีข่าวรูปธรรมรออยู่ วิเคราะห์สตอรี่ ‘เจนี่’ คาดมีส่วนเกี่ยวข้อง

เผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 17:00 น.
หนุ่ม กรรชัย อัปเดตเรื่อง นานา ไรบีนา เชื่อมโยงสตอรี่ไอจีเจนี่

หนุ่ม กรรชัย แย้มปม ‘นานา ไรบีนา’ มีการยกระดับเรื่องราว อาจมีข่าวที่เป็นรูปธรรมใน 1-2 วันนี้ เผยได้คุยกับผู้เสียหายแล้ว วิเคราะห์โพสต์ปริศนา ‘เจนี่’ คาดน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาพิธีกรคนดัง หนุ่ม กรรชัย ออกมาแง้มเรื่องราวของดาราตัวแม่ชักชวนเพื่อนลงทุนจนมีมูลค่าความเสียหาย 400 ล้าน ยอมรับว่าพอได้ยินเรื่องราวมาบ้าง แต่ยังไม่สามารถพูดอะไรได้มาก เพราะอาจจะมีบริบทในชีวิตหรือมีเหตุพลิกผันเดือดร้อนจึงเกิดปัญหาขึ้น จึงอยากให้รอทั้งฝั่งผู้ที่ถูกกล่าวหาและผู้เสียหายเป็นคนออกมาชี้เอง

ล่าสุด ดูเหมือนเรื่องราวจะคลี่คลายลงแล้ว หลังจากที่ นานา ไรบีนา ออกมายอมรับว่าตนคือดาราอักษรย่อ น. พร้อมแจงสาเหตุของปัญหาว่าตนทำธุรกิจจนเกินตัว ไม่สามารถควบคุมได้ เมื่อมีปัญหาจึงนำเงินของมาโปะจนกลายเป็นวิกฤตงูกินหาง ยืนยันว่าเงินที่เอามาไม่ได้นำไปใช้ในทางที่ไม่ดีหรือเล่นพนันแน่นอน ตอนนี้ขอพื้นที่การทำงานเพื่อหาเงินมาทยอยใช้หนี้ให้เพื่อน

ในช่วงท้ายรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2568) หนุ่ม กรรชัย ออกมาพูดประเด็นที่เกิดขึ้นว่า “หลายคนส่งข้อความเข้ามาถามถึงเรื่องราวของ ดารา น. ซึ่งคุณ นานา ไรบีนา ออกมาพูดแล้วและยอมรับว่าคือตัวเธอเอง ซึ่งหลายคนบอกว่าทำไมไม่พูดเรื่องนี้ ผมว่าตอนนี้มันมีการยกระดับในบางเรื่องขึ้นมา เดี๋ยวลองไปดูอีกทีแล้วกัน ลองติดตามพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้อาจมีข่าวอะไรที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

ผมได้มีโอกาสได้คุยกับกลุ่มผู้เสียหายและนานาแล้ว ทางฝั่งของนานามีเหตุผลบางประการของเขาในมุมนึง ฝั่งผู้เสียหายก็ยังมีอีกมุมหนึ่งเหมือนกัน แต่ว่าบางคำพูดยังไม่ตรงกันสักเท่าไหร่ อาจจะต้องรอแปปนึงให้เขาดำเนินการบางเรื่องบางราวก่อน ขออนุญาตผมพูดได้แค่นี้ก่อนตอนนี้

ส่วนกรณีของคุณเจนี่ที่ลงสตอรี่ในอินสตาแกรม ‘ไม่คิดว่าจะเจอกับตัว’ คิดว่าคงต้องบอกว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เดี๋ยวข้อมูลอะไรยังไงค่อยมาว่ากันอีกที”

หนุ่ม กรรชัย พูดถึงเรื่อง นานา ไรบีนา
ภาพจาก Youtube : 3PlusNews

สำหรับโพสต์ของ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ หนึ่งในสมาชิกแก๊งนางฟ้า ออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจี janienineeleven ระบุว่า “คิดไม่ถึงว่าจะเจอกับตัว …” จากนั้นแชร์ข้อความร่ายยาวถึงหัวอกของคนเป็นแม่ว่า “ความรักเพื่อนก็ส่วนหนึ่ง แต่เมื่อเจนต้องเห็นการกระทําของคนที่เรารักทําให้ผู้คนจํานวนมากเดือดร้อน ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ไม่ใช่แค่สูญเสียทรัพย์สินจนหมดตัวแต่ถึงขั้นไม่สามารถส่งลูกเรียนต่อได้ ความจริงเหล่านี้เจ็บปวดหัวใจของคนเป็นแม่อย่างยิ่ง…” และ “ร้องไห้ได้ แสดงความเสียใจได้ แต่ต้องเป็นน้ำตาแห่งศักดิ์ศรี น้ำตาของความภาคภูมิใจในความเป็นแม่ที่ยืนหยัดบนความถูกต้อง ไม่ใช่ปล่อยให้คนที่รักต้องยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่าง เพื่อแลกกับบางเรื่องที่ไม่อาจบอกใครได้ว่าค่าตอบแท้จริงคืออะไร”

เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ โพสต์ถึง นานา
ภาพจาก Instagram : janienineeleven
เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์
ภาพจาก Instagram : janienineeleven
นานา ไรบีนา
ภาพจาก Instagram : nanarybena

แก๊งนางฟ้า

