เปิดคลิป เปิ้ล นาคร ช่วย นายกเทศมนตรี เรือคว่ำกลางน้ำเชี่ยว เกือบเอาชีวิตไม่รอด
เปิ้ล นาคร เผยคลิปเข้าช่วย นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน ขณะเรือกำลังคว่ำกลางแม่น้ำเชี่ยว ทั้งที่เจ็ตสกีท้องแตก-เกือบจมน้ำ ยอมรับเกือบเอาชีวิตไม่รอด เป็นภารกิจที่น่ากลัวที่สุดในชีวิต
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากทีมอาสาสมัครที่นำโดย เปิ้ล นาคร ศิลาชัย ล่าสุด เจ้าตัวออกมาเปิดเผยถึงภารกิจที่เรียกได้ว่าเป็นเคสที่กลัวที่สุดในชีวิต หลังต้องเสี่ยงชีวิตเข้าช่วยเหลือนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน จ.นครศรีธรรมราช ที่ติดอยู่กลางกระแสน้ำเชี่ยว
เปิ้ล นาคร ได้โพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊ก Ple Nakorn พร้อมข้อความบรรยายถึงวินาทีที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายหนึ่ง ซึ่งมารู้ภายหลังว่าเป็น นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช และ อาสาสมัครอีก 1 คน ติดอยู่กลางแม่น้ำที่กระแสน้ำไหลแรงมากจนเรือกำลังจะคว่ำ แม้สถานการณ์จะวิกฤต แต่หนุ่มเปิ้ลชื่นชมนายธนาวุฒิว่ามีสติดีมาก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเอาชีวิตรอด
ความตึงเครียดของสถานการณ์ไม่ได้หมดแค่นั้น เนื่องจากความแรงของน้ำและภารกิจที่ยากลำบาก ทำให้ยานพาหนะของอาสาเองก็ได้รับความเสียหายอย่างหนัก เปิ้ล นาคร อัปเดตเพิ่มเติมว่า วินาทีเจ็ตสกีท้องแตกกำลังจะจม ในช่วงนาทีวิกฤตนั้น สามารถช่วยเหลือได้เพียงคนเดียว ซึ่งตนก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดในกระแสน้ำที่เชี่ยวจัด
หนุ่มเปิ้ล แชร์ข้อความระบุข้อความว่า “วินาทีเข้าชาร์จช่วย 2 อาสา (มารู้ทีหลังว่าท่านคือนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน นครศรีธรรมราช นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์…) ติดอยู่กลางแม่น้ำเชี่ยว เรือกำลังจะคว่ำ……ท่านสติดีมาก เป็นเคสที่กลัวที่สุดในชีวิต….” และ “วินาทีเจ็ทสกีท้องแตกกำลังจะจม ขณะเข้าช่วยท่านนายกกลางแม่น้ำที่เชี่ยวมาก ช่วยได้แค่คนเดียว ตัวเองเกือบเอาชีวิตไม่รอด เคสนี้กลัวที่สุดในชีวิต”
