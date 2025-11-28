“สมศักดิ์” ป้องลูกชาย “ภราดร” ยืนยันไม่ได้ทำผิดอะไร ลุกหนีไม่ตอบคำถามสื่อ
สมศักดิ์ ปกป้องลูกชาย หรือ ภราดร ยืนยันไม่ได้ทำผิดอะไร ลุกหนีไม่ตอบคำถามสื่อ ให้กำลังใจ ก้มหน้าทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ลั่นทองแท้ไม่กลัวไฟ
จากกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม สืบเนื่องจากที่ นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลุกเดินหนีผู้สื่อข่าว หลังถูกจี้ถามว่าถึงเวลาแล้วรึยัง ที่รัฐบาลต้องยอมรับว่าบริหารสถานการณ์น้ำท่วมผิดพลาด
ทำให้ขณะนั้น นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษก ศป.กฉ. และนางสาวรัชดา ธนาดิเรก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษก ศป.กฉ. ลุกขึ้นตาม ก่อนที่นายภราดรจะโพสต์ภาพลงเฟซบุ๊ก ดังที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นบิดาของ นายภราดร ได้โพสต์ข้อความว่า เห็นภาพนี้ของลูกชายแล้วเห็นใจอย่างจับจิต เข้าใจทั้งความรู้สึกของสื่อ สังคม และของลูก ทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเอง ทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะตั้งคำถามเพื่อคลายความข้องใจ ทุกคนที่เป็นแหล่งข่าวมีสิทธิที่จะเลือกตอบหรือไม่ อยู่ที่ช่วงจังหวะของเวลา การเลือกที่จะไม่ตอบบางคำถามที่เคยตอบไปแล้วไม่ใช่ความผิดแน่นอน แต่จังหวะช่วงที่สื่อและสังคมอยากได้คำตอบอีก เขาก็มีสิทธิที่จะไม่พึงพอใจได้
ทำใจและอดทนกับปรากฏการณ์นี้ให้ได้นะลูก ป๋าให้กำลังใจ และเห็นใจนะ ป๋ายืนยันกับลูกว่า ลูกไม่ได้ทำผิดที่ไม่ตอบคำถาม แต่ไม่ถูกใจสื่อบางคนและไม่ถูกใจคนในสังคมบางคนเท่านั้น ก้มหน้าทุ่มเทตั้งใจทำงานที่รับผิดชอบในหน้าที่ให้ดีที่สุด พิสูจน์ตัวเองให้สังคมเห็น เหมือนที่พิสูจน์มาแล้ว ทองแท้ไม่เคยกลัวไฟ หัวใจที่มุ่งมั่นเพื่อสังคมก็ไม่เคยแพ้ความรู้สึกของสังคมเช่นกัน เดี๋ยวก็เช้าแล้ว ฟ้ามืดเมื่อมีได้ ฟ้าใหม่ก็คงมี แสงทองเหนือธรณี จะท้าทายอย่างทรนง
