เปิ้ล นาคร เห็นภาพติดตา 5 ร่างลอยในบ้าน-ขาโผล่หลังคา สะเทือนใจ เกินกำลังช่วยได้
เปิ้ล นาคร โพสต์สะเทือนใจ เผยภาพติดตา 5 ร่างลอยในบ้าน-มีขาโพล่จากหลังคาปริ่มน้ำ ชี้เกินกำลังที่จะช่วยออกมาได้ หลังลุยช่วยน้ำท่วมใต้ที่หนักที่สุด
ยังคงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงสำหรับอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ หนึ่งในจิตอาสาที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง คือ เปิ้ล นาคร ศิลาชัย พิธีกรใจอาสาและทีมงานที่ยังคงปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างไม่หยุดหย่อน แม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากและอันตรายมากมาย
เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา (26 พฤศจิกายน 2568) เปิ้ล นาคร ออกมาเปิดเผยความรู้สึกผ่านเฟซบุ๊ก Ple Nakorn หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกู้ภัยในพื้นที่ โดยระบุเวลาที่กลับถึงที่พักว่า “ตี 2.51 นาที กลับจากลงพื้นที่ ถึงที่พักแล้ว ขอนอนก่อนนะ พรุ่งนี้มีเรื่องมากมายจะเล่าให้ฟัง”
หลังจากที่เขาแจ้งถึงการจบภารกิจในวันนั้น เปิ้ล นาคร ออกมาเล่าเหตุการณ์สะเทือนใจ ซึ่งเป็นภาพที่ฝังอยู่ในความทรงจำจากการทำงานกู้ภัยในพื้นที่ โดยกระแสน้ำได้ท่วมสูงจนมิดหลังคาและเกินกำลังที่อาสาสมัครจะสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทุกคน “5 ร่างลอยอยู่ในบ้าน เกินกำลังที่จะเอาออกมาได้….1 ขาโผล่ออกมาจากหลังคาที่น้ำปริ่มน้ำ……..”
อย่างไรก็ดี ชาวเน็ตต่างออกมาขอบคุณและกำลังใจอย่างล้นหลามให้กับหนุ่มเปิ้ลและทีมงานที่มุ่งมั่นตั้งใจช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างในพื้นที่ตลอดระยะเวลาหลายวัน
