“เปิ้ล นาคร” หลั่งน้ำตา เกินกำลังผมแล้วรัฐบาล หลังลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม
เปิ้ล นาคร หลั่งน้ำตา เกินกำลังผมแล้วรัฐบาล หลังลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ บอกช่วยทุกคนไม่ได้ คนไม่พอ ทุกคนกำลังจะตายหมดแล้ว
จากกรณีที่ เปิ้ล นาคร ศิลาชัย พิธีกรชื่อดัง ที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ ก่อนจะเครื่องยนต์จะดับทำให้ติดอยู่บนหลังคานาน 4 ชั่วโมง จนจูน กษมา ภรรยาต้องโพสต์ขอความช่วยเหลือในเวลาต่อมา
ล่าสุด เปิ้ล นาคร โพสต์เฟซบุ๊กระบุตนปลอดภัยแล้ว โดยระบุว่า “รอดแล้ว ออกมาได้แล้ว น้ำท่วมหาดใหญ่..ใจร้ายมาก หนักที่สุด ในรอบ14ปีตั้งแต่ช่วยน้ำท่วมมา”
ก่อนจะเขียนอีกโพสต์ว่า “เกินกำลังผมแล้วครับรัฐบาล” และได้โพสต์คลิปวินาทีชาวบ้านตะโกนขอความช่วยเหลือ ทำเอาเปิ้ล นาคร กล่าวพร้อมทั้งน้ำตาว่า “เราไม่สามารถช่วยทุกคนได้…กำลังเราไม่พอ ทุกคนต้องการ ทุกคนกำลังจะตายหมดแล้ว”
ในเวลาต่อมา เปิ้ล นาคร เขียนอีกว่า “อย่าถามว่าเหนื่อยมั๊ย…นี่แค่ยกแรก….ระบบการจัดการพรุ่งนี้ (25 พ.ย. 68) ขอคุยกันหน่อยนะท่านผู้ใหญ่ที่เคารพ” พร้อมมีภาพที่มีข้อความบีบหัวใจว่า “วันนี้คามือไปสองร่าง”
