วิกฤตหนัก! จูน ภรรยาเปิ้ล นาคร เผยโรงครัวน้ำท่วมมิด ทำข้าววันละ 5 พันกล่องยังไม่พอ
‘จูน กษมา’ ภรรยา เปิ้ล นาคร อัปเดต โรงครัวถูกน้ำท่วมมิด ต้องย้ายฐานไปโรงแรมซิกเนเจอร์ เผยทำข้าวกล่องวันละ 5,000 กล่องก็ยังไม่พอ เปิดรับบริจาคขอของสด-ของใช้จำเป็น
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่หลายฝ่ายยืนยันว่าเข้าสู่ภาวะวิกฤตที่สุดในรอบหลายสิบปี นักแสดงและพิธีกรใจอาสา เปิ้ล นาคร ศิลาชัย ยังคงลงพื้นที่ช่วยเหลือต่อเนื่อง แต่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่หนักหน่วงจนเกินกำลัง เผยว่า น้ำท่วมหาดใหญ่หนักที่สุดในรอบ 14 ปีตั้งแต่ช่วยน้ำท่วมมา
ล่าสุด จูน กษมา ศิลาชัย ภรรยาของเปิ้ล นาคร ได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ ระบุว่า โรงครัวเปิ้ล-จูนน้ำท่วมมิด เรียบร้อย ตอนนี้ทีมงานย้ายโรงครัวมาที่โรงแรมซิกเนเจอร์ หาดใหญ่ แม้ทีมงานจะพยายามทำข้าวกล่องวันละ 3,000 – 5,000 กล่องต่อวันแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่ สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมบริจาคสามารถส่งของไปที่โรงแรมซิกเนเจอร์ หาดใหญ่และแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาช่วยงานกับเธอ
“โรงครัวเปิ้ล จูนน้ำท่วมมิด เรียบร้อย ตอนนี้ย้ายมาที่โรงแรมซิกเนเจอร์ หาดใหญ่แล้วนะคะ ใครอยากส่งของสดไปร่วมหรือของใช้ต่าง ๆ ที่จําเป็นไปไว้ที่นี่ได้เลยนะคะ บอกทางโรงแรมได้เลยค่ะว่ามาร่วมกับแม่จูน” และ “ทำข้าวกล่องวันละ 3000 – 5000 กล่องต่อวันก็ยังไม่เพียงพอ ร่วมกับแม่จูนได้นะคะ ทีมนาครจะเป็นคนไปกระจายตามจุดต่าง ๆให้นะคะ”
