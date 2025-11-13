บันเทิง

แหม่ม ปานามา โพสต์ช็อก ลูกชายดับสลด แม่ใจสลาย สาเหตุเสียชีวิต 1 ในล้าน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 14:35 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 14:35 น.
181
แหม่ม ปานามา นักร้องหญิง แจ้งข่าว น้องฟักทองเสียชีวิต

‘แหม่ม ปานามา’ ไลฟ์สดแจ้งข่าวเศร้า ‘น้องฟักทอง’ ลูกชายเสียชีวิตที่เยอรมนี คาดสาเหตุหัวใจล้มเหลวฉับพลัน เจ้าตัวโพสต์ช็อก ‘แม่ใจจะขาด’

แฟนเพลงร่วมส่งกำลังใจ กรณี แหม่ม ปานามา หรือ จรินทร์ธร ชนะธีรโรจน์ นักร้องหญิง ออกมาแจ้งข่าวเศร้าผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า น้องฟักทอง นอนหลับไม่ตื่น สุดท้ายเสียชีวิต คาดสาเหตุหัวใจล้มเหลวฉับพลัน ที่ประเทศเยอรมัน พร้อมเปิดเผยว่ารู้สึกช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ต่อมา เธอออกมาอัปเดตเพิ่มเติมว่า “การเดินทางของเราเเม่ลูกจะสิ้นสุดจิงเหรอทองนี่ทองเพิ่งหายไป 18 ชม. เองทำไมมันนานจังทองเเอบไปนอนตรงไหนอีกนี่ให้เเม่หารีบกลับมาได้ไหมแม่ใจจะขาดเราอยู่เมืองนอกกัน 2 คนตลอดนี่นอนก็หัวชนกันฟังเสียงโกนต่อไปเเม่จะอยู่กะใคร”

แหม่ม ปานามา เผยสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชาย ระบุว่า “หลายคนห่วงใยเสียใจกับน้องฟักทองปานามาที่จากเราไปจากสาเหตุนอนหลับบ้านเราเขาเรียกไหลตาย 1 ในล้านที่เสียชิวิตเเบบนี้มีน้องๆๆ ให้กำลังใจพี่เเหม่มบอกทองไปสบายหลับสบายไปเป็นดาวบนฟ้าคงจริงเพราะทองไม่เคยทำร้ายใครยิ้มเก่งจริงใจมีน้ำใจรักเพื่อนร่วมงานรักครอบครัวเเละเเม่มาก#เเม่รักทองสุดหัวใจนะลูกต่อไปเเม่ร้องใครจะดีดกีต้าร์รู้ว่าร้องปรับคีย์เเค่ละเพลงไง#ขอให้เราได้เจอกันในชาติหน้านะเเม่จะบอกทองทุกวันว่าเเม่รักทองเเล้วเราจะมาเกิดอยู่เยอรมันกันนะทอง”

ขณะเดียวกัน แฟนเพลงและคนสนิทต่างเข้ามาแสดงความเสียใจกับ แหม่ม ปานามา เป็นจำนวนมาก คอมเมนต์ว่า “พี่แหม่มอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะ”, “ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ เป็นกำลังใจให้นะครับพี่แหม่ม”,”พี่แหม่มสู้สู้นะน้องไปสบายแล้ว” และ “แหม่มทำใจไห้สบายทองเขาไปสบายแล้วอย่าให้เขาห่วงเรานะแหม่ม”

แหม่ม ปานามา เสียลูกชาย
ภาพจาก Facebook : จรินทร์ธร เเหม่ม ชนะธีรโรจน์
แหม่ม ปานามา เสียลูกชาย - 2
ภาพจาก Facebook : จรินทร์ธร เเหม่ม ชนะธีรโรจน์
ชาวเน็ตร่วมส่งกำลังใจ ลูกชาย แหม่ม ปานามา เสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : จรินทร์ธร เเหม่ม ชนะธีรโรจน์

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

