แหม่ม ปานามา โพสต์ช็อก ลูกชายดับสลด แม่ใจสลาย สาเหตุเสียชีวิต 1 ในล้าน
‘แหม่ม ปานามา’ ไลฟ์สดแจ้งข่าวเศร้า ‘น้องฟักทอง’ ลูกชายเสียชีวิตที่เยอรมนี คาดสาเหตุหัวใจล้มเหลวฉับพลัน เจ้าตัวโพสต์ช็อก ‘แม่ใจจะขาด’
แฟนเพลงร่วมส่งกำลังใจ กรณี แหม่ม ปานามา หรือ จรินทร์ธร ชนะธีรโรจน์ นักร้องหญิง ออกมาแจ้งข่าวเศร้าผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า น้องฟักทอง นอนหลับไม่ตื่น สุดท้ายเสียชีวิต คาดสาเหตุหัวใจล้มเหลวฉับพลัน ที่ประเทศเยอรมัน พร้อมเปิดเผยว่ารู้สึกช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่อมา เธอออกมาอัปเดตเพิ่มเติมว่า “การเดินทางของเราเเม่ลูกจะสิ้นสุดจิงเหรอทองนี่ทองเพิ่งหายไป 18 ชม. เองทำไมมันนานจังทองเเอบไปนอนตรงไหนอีกนี่ให้เเม่หารีบกลับมาได้ไหมแม่ใจจะขาดเราอยู่เมืองนอกกัน 2 คนตลอดนี่นอนก็หัวชนกันฟังเสียงโกนต่อไปเเม่จะอยู่กะใคร”
แหม่ม ปานามา เผยสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชาย ระบุว่า “หลายคนห่วงใยเสียใจกับน้องฟักทองปานามาที่จากเราไปจากสาเหตุนอนหลับบ้านเราเขาเรียกไหลตาย 1 ในล้านที่เสียชิวิตเเบบนี้มีน้องๆๆ ให้กำลังใจพี่เเหม่มบอกทองไปสบายหลับสบายไปเป็นดาวบนฟ้าคงจริงเพราะทองไม่เคยทำร้ายใครยิ้มเก่งจริงใจมีน้ำใจรักเพื่อนร่วมงานรักครอบครัวเเละเเม่มาก#เเม่รักทองสุดหัวใจนะลูกต่อไปเเม่ร้องใครจะดีดกีต้าร์รู้ว่าร้องปรับคีย์เเค่ละเพลงไง#ขอให้เราได้เจอกันในชาติหน้านะเเม่จะบอกทองทุกวันว่าเเม่รักทองเเล้วเราจะมาเกิดอยู่เยอรมันกันนะทอง”
ขณะเดียวกัน แฟนเพลงและคนสนิทต่างเข้ามาแสดงความเสียใจกับ แหม่ม ปานามา เป็นจำนวนมาก คอมเมนต์ว่า “พี่แหม่มอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะ”, “ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ เป็นกำลังใจให้นะครับพี่แหม่ม”,”พี่แหม่มสู้สู้นะน้องไปสบายแล้ว” และ “แหม่มทำใจไห้สบายทองเขาไปสบายแล้วอย่าให้เขาห่วงเรานะแหม่ม”
