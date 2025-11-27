รพ.สงขลานครินทร์ เผย มีศพเข้ามาจำนวนมาก เร่งพิสูจน์ตัวตน ก่อนส่งคืนญาติ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แจ้งรับร่างผู้เสียชีวิตจำนวนมาก เร่งดำเนินการพิสูจน์ตัวตนตามขั้นตอน สตช. พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย
27 พฤศจิกายน 2568 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โพสต์เฟซบุ๊ก แจ้งสถานการณ์ของโรงพยาลล่าสุด ที่มีร่างผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ถูกส่งเข้ามายังโรงพยาบาล จากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระบุว่า
“โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกท่าน แและขอเรียนแจงว่า ขณะนี้มีร่างผู้เสียชีวิตถูกส่งเข้ามา ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลต้องทำการระบุตัวตนตามแนวทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงยังไม่สามารถมอบคืนร่างผู้เสียชีวิตให้แก่ญาติได้ในขณะนี้ ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จะเร่งดำเนินการจัดทำทะเบียนข้อมูลผู้เสียชีวิต และจะประกาศแจ้งแนวทางการดำเนินการอีกครั้ง”
ข้อมูลล่าสุด จากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) รายงานว่า มีผู้เสียชีวิตจำนวน 85 ราย เฉพาะใน จ.สงขลา แบ่งเป็น ผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วม 55 ราย ส่วนที่เหลืออีก 30 ราย เสียชีวิตจากเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำท่วม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อัปเดตล่าสุด เคสลุงร่ำไห้ ตัดใจทิ้งหมาเพราะน้ำท่วมสูง ลูกสาวเผยพวกเขาได้เจอกันแล้ว
- เซ็นทรัล หาดใหญ่ ยกระดับตั้ง “ศูนย์อำนวยการภัยพิบัติน้ำท่วม ไทยรวมใจที่เซ็นทรัล”
- สรุปสถานการณ์ น้ำท่วมภาคใต้ ล่าสุด เสียหายกว่า 1 ล้านครัวเรือน ดับ 25 ราย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: