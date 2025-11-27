ข่าว

รพ.สงขลานครินทร์ เผย มีศพเข้ามาจำนวนมาก เร่งพิสูจน์ตัวตน ก่อนส่งคืนญาติ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 17:36 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 17:36 น.
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แจ้งรับร่างผู้เสียชีวิตจำนวนมาก เร่งดำเนินการพิสูจน์ตัวตนตามขั้นตอน สตช. พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย

27 พฤศจิกายน 2568 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โพสต์เฟซบุ๊ก แจ้งสถานการณ์ของโรงพยาลล่าสุด ที่มีร่างผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ถูกส่งเข้ามายังโรงพยาบาล จากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระบุว่า

“โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกท่าน แและขอเรียนแจงว่า ขณะนี้มีร่างผู้เสียชีวิตถูกส่งเข้ามา ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลต้องทำการระบุตัวตนตามแนวทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงยังไม่สามารถมอบคืนร่างผู้เสียชีวิตให้แก่ญาติได้ในขณะนี้ ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จะเร่งดำเนินการจัดทำทะเบียนข้อมูลผู้เสียชีวิต และจะประกาศแจ้งแนวทางการดำเนินการอีกครั้ง”

ประกาศจากเฟซบุ๊กโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
FB/ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ข้อมูลล่าสุด จากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) รายงานว่า มีผู้เสียชีวิตจำนวน 85 ราย เฉพาะใน จ.สงขลา แบ่งเป็น ผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วม 55 ราย ส่วนที่เหลืออีก 30 ราย เสียชีวิตจากเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำท่วม

