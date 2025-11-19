สลด เด็กแพทย์วัย 19 ถูกตีนผีซิ่งชนคาทางม้าลาย แม่ใจสลาย ลูกชายอนาคตดับ
ศาลสั่งพิจารณา คดีตีนผีซิ่งชนว่าที่นศ. แพทย์วัย 19 ดับคาทางม้าลาย หลบหนีความผิด-โบ้ยเพื่อนเป็นคนทำ อัยการงัดหลักฐานมัดตัว เสียงคนขับ-ลายนิ้วมือ ครอบครัวใจสลาย ลูกชายถูกพรากอย่างโหดร้าย
สื่อต่างประเทศรายงาน โศกนาฏกรรมดับฝันอนาคตของเยาวชนน้ำดี หลังความคึกคะนองบนท้องถนนพรากชีวิตว่าที่นักศึกษาแพทย์ วัยเพียง 19 ปีไปตลอดกาล ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวที่ยกย่องให้เขาเป็นดั่งบุคคลที่หาได้เพียงหนึ่งในล้าน (One in a million) แต่ต้องมาจบชีวิตลงเพียงเพราะความประมาทของคนอื่น
ศาลเมืองลีดส์ สหราชอาณาจักร เปิดการพิจารณาคดีสะเทือนขวัญ กรณีการเสียชีวิตของ แอชตัน คิทเช่น-ไวท์ (Ashton Kitchen-White) วัย 19 ปี ชายหนุ่มที่กำลังเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยลีดส์ แต่กลับต้องมาเสียชีวิตคาที่จากอุบัติเหตุรถชนแล้วหนี
อัยการระบุว่า ในคืนเกิดเหตุ เรแกน เคมป์ (Regan Kemp) ชายวัย 26 ปี เดินทางมายังเมืองลีดส์เพื่อทำการเจรจาแลกเปลี่ยนรถยนต์ โดยเขาได้นำรถ Ford Focus ST ออกมาทดลองขับเพื่อโชว์สมรรถนะของรถ
พยานหลักฐานระบุว่า รถคันดังกล่าวเร่งความเร็วอย่างบ้าคลั่ง พุ่งทะยานไปถึง 80 ไมล์ต่อชั่วโมง (ประมาณ 128 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) บนถนน Ring Road Beeston ซึ่งเป็นเขตชุมชนที่จำกัดความเร็วไว้เพียง 30 ไมล์ต่อชั่วโมง (48 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) เท่านั้น ก่อนจะพุ่งชนแอชตันอย่างจังขณะที่เขากำลังข้ามถนนบนทางม้าลาย
แม้จำเลยปฏิเสธเสียงแข็งและยืนกรานปฏิเสธข้อหาขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย อ้างว่าเพื่อนอีกคนเป็นคนขับ แต่ทางอัยการได้งัดหลักฐานเด็ดขึ้นมาหักล้างกลางศาล โดยมีการเปิดคลิปจากมือถือของผู้โดยสารเบาะหลังที่บันทึกภาพขณะรถเร่งความเร็วจนมีเสียงคนอุทานว่า “Crazy fast” หรือแปลว่า “เร็วโคตร ๆ” ตามมาด้วยเสียงกระแทกดังสนั่นขณะพุ่งชนเหยื่อ
อัยการชี้ว่าเสียงคนขับในคลิปมีสำเนียงทางตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งตรงกับเคมป์ที่มาจากคอร์นวอลล์ ในขณะที่เพื่อนอีก 2 คนที่มาด้วยเป็นชาวสก็อตแลนด์ อีกทั้งจากการตรวจสอบรถ Ford Focus ที่ถูกจอดทิ้งไว้หลังก่อเหตุ พบเพียงลายนิ้วมือของเคมป์เท่านั้น
นอกจากนี้ กล้องจับภาพได้ว่าเคมป์เป็นผู้ลงมาจากฝั่งคนขับของรถคันเกิดเหตุที่พังยับเยิน ก่อนจะวิ่งหนีไปขึ้นรถ Mini Cooper ของเพื่อนเพื่อหลบหนีกลับสก็อตแลนด์
หลังจากเหคุสลดที่เกิดขึ้น ครอบครัวของแอชตันออกแถลงการณ์ด้วยความเศร้าโศก ระบุว่า แอชตันเป็นเด็กหนุ่มที่มีจิตวิญญาณงดงาม รักการออกกำลังกายและกีฬาต่อสู้ และกำลังจะเริ่มต้นเส้นทางสู่การเป็นหมอ “เขาเป็นที่รักของทุกคนในครอบครัว แม้ชีวิตของเขาจะถูกพรากไปอย่างโหดร้าย แต่เราจะจดจำเขาในฐานะจิตวิญญาณที่งดงามตลอดไป”
ทั้งนี้ เคมป์ ได้เข้ามอบตัวกับตำรวจใน 4 วันให้หลัง แต่ปฏิเสธที่จะตอบคำถามในชั้นสอบสวน ขณะนี้คดีกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลอย่างเข้มข้น
ข้อมูลจาก : dailymail
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นำตัวฝากขัง หนุ่มอินเดียขับชนไรเดอร์ หน้าซอยสุขุมวิท นั่งร้องไห้บนรถ
- ศาลตัดสินจำคุก 8 ปี อดีตไอดอลสาว คดีเมาแล้วขับชนคนตายกลางกรุงโซล
- แฟนสาว ร้อง ผอ.โรงเรียนดัง ยังไม่เยียวยา ขับชนแชมป์ดริปกาแฟดับ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: