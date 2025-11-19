ข่าวต่างประเทศ

สลด เด็กแพทย์วัย 19 ถูกตีนผีซิ่งชนคาทางม้าลาย แม่ใจสลาย ลูกชายอนาคตดับ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 พ.ย. 2568 20:30 น.| อัปเดต: 19 พ.ย. 2568 17:57 น.
473
ว่าที่แพทย์หนุ่มวัย 19 ถูกขชายขับรถชนดับคาทางม้าลาย-หนีความผิด

ศาลสั่งพิจารณา คดีตีนผีซิ่งชนว่าที่นศ. แพทย์วัย 19 ดับคาทางม้าลาย หลบหนีความผิด-โบ้ยเพื่อนเป็นคนทำ อัยการงัดหลักฐานมัดตัว เสียงคนขับ-ลายนิ้วมือ ครอบครัวใจสลาย ลูกชายถูกพรากอย่างโหดร้าย

สื่อต่างประเทศรายงาน โศกนาฏกรรมดับฝันอนาคตของเยาวชนน้ำดี หลังความคึกคะนองบนท้องถนนพรากชีวิตว่าที่นักศึกษาแพทย์ วัยเพียง 19 ปีไปตลอดกาล ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวที่ยกย่องให้เขาเป็นดั่งบุคคลที่หาได้เพียงหนึ่งในล้าน (One in a million) แต่ต้องมาจบชีวิตลงเพียงเพราะความประมาทของคนอื่น

ศาลเมืองลีดส์ สหราชอาณาจักร เปิดการพิจารณาคดีสะเทือนขวัญ กรณีการเสียชีวิตของ แอชตัน คิทเช่น-ไวท์ (Ashton Kitchen-White) วัย 19 ปี ชายหนุ่มที่กำลังเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยลีดส์ แต่กลับต้องมาเสียชีวิตคาที่จากอุบัติเหตุรถชนแล้วหนี

อัยการระบุว่า ในคืนเกิดเหตุ เรแกน เคมป์ (Regan Kemp) ชายวัย 26 ปี เดินทางมายังเมืองลีดส์เพื่อทำการเจรจาแลกเปลี่ยนรถยนต์ โดยเขาได้นำรถ Ford Focus ST ออกมาทดลองขับเพื่อโชว์สมรรถนะของรถ

พยานหลักฐานระบุว่า รถคันดังกล่าวเร่งความเร็วอย่างบ้าคลั่ง พุ่งทะยานไปถึง 80 ไมล์ต่อชั่วโมง (ประมาณ 128 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) บนถนน Ring Road Beeston ซึ่งเป็นเขตชุมชนที่จำกัดความเร็วไว้เพียง 30 ไมล์ต่อชั่วโมง (48 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) เท่านั้น ก่อนจะพุ่งชนแอชตันอย่างจังขณะที่เขากำลังข้ามถนนบนทางม้าลาย

ศาลลีดส์พิจารณาคดีว่าที่แพทย์วัย 19 ถูกชนดับคาทางม้าลาย

แม้จำเลยปฏิเสธเสียงแข็งและยืนกรานปฏิเสธข้อหาขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย อ้างว่าเพื่อนอีกคนเป็นคนขับ แต่ทางอัยการได้งัดหลักฐานเด็ดขึ้นมาหักล้างกลางศาล โดยมีการเปิดคลิปจากมือถือของผู้โดยสารเบาะหลังที่บันทึกภาพขณะรถเร่งความเร็วจนมีเสียงคนอุทานว่า “Crazy fast” หรือแปลว่า “เร็วโคตร ๆ” ตามมาด้วยเสียงกระแทกดังสนั่นขณะพุ่งชนเหยื่อ

อัยการชี้ว่าเสียงคนขับในคลิปมีสำเนียงทางตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งตรงกับเคมป์ที่มาจากคอร์นวอลล์ ในขณะที่เพื่อนอีก 2 คนที่มาด้วยเป็นชาวสก็อตแลนด์ อีกทั้งจากการตรวจสอบรถ Ford Focus ที่ถูกจอดทิ้งไว้หลังก่อเหตุ พบเพียงลายนิ้วมือของเคมป์เท่านั้น

นอกจากนี้ กล้องจับภาพได้ว่าเคมป์เป็นผู้ลงมาจากฝั่งคนขับของรถคันเกิดเหตุที่พังยับเยิน ก่อนจะวิ่งหนีไปขึ้นรถ Mini Cooper ของเพื่อนเพื่อหลบหนีกลับสก็อตแลนด์

หลังจากเหคุสลดที่เกิดขึ้น ครอบครัวของแอชตันออกแถลงการณ์ด้วยความเศร้าโศก ระบุว่า แอชตันเป็นเด็กหนุ่มที่มีจิตวิญญาณงดงาม รักการออกกำลังกายและกีฬาต่อสู้ และกำลังจะเริ่มต้นเส้นทางสู่การเป็นหมอ “เขาเป็นที่รักของทุกคนในครอบครัว แม้ชีวิตของเขาจะถูกพรากไปอย่างโหดร้าย แต่เราจะจดจำเขาในฐานะจิตวิญญาณที่งดงามตลอดไป”

ทั้งนี้ เคมป์ ได้เข้ามอบตัวกับตำรวจใน 4 วันให้หลัง แต่ปฏิเสธที่จะตอบคำถามในชั้นสอบสวน ขณะนี้คดีกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลอย่างเข้มข้น

ข้อมูลจาก : dailymail

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

5 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีนา ปวีนา ซิงห์ คว้ารองอันดับ 1 Miss Universe 2025 บันเทิง

วีนา เปิดใจหลังคว้ารอง 1 MU 2025 ภูมิใจสายสะพายไทย เชิดชูพลังสตรีทั่วโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025 ข่าว

หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยถูกหลอกลวงโดยแก๊งจีนเทา ข้ามแดนไปทำงานที่เมียนมา ข่าวอาชญากรรม

แก๊งจีนเทา ลวงสาวไทย ข้ามแดน 3 วัน ขังลืมตึกนรก ฝั่งเมียนมา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวล่าสุดเดินหน้าทำงานต่อ สามีโพสต์ภาพยิ้มแย้ม บันเทิง

นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวแล้ว ยิ้มแย้ม-เดินหน้าทำงานต่อ หลังแก๊งนางฟ้าอันฟอล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน ข่าวต่างประเทศ

นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &#039;วีนา ปวีนา&#039; รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย บันเทิง

ประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง ข่าวการเมือง

สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดบ้านหรู นานา-เวย์ หลังรีโนเวตใหม่ ข่าวดารา

เปิดบ้าน นานา-เวย์ รีโนเวตใหม่สุดหรู โชว์คลังรองเท้าสุดเท่ในห้องน้ำ วิถีตัวแม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภราดร” ชี้ยุบสภา 12 ธ.ค. เป็นอำนาจนายก เตือนกระทบแก้รัฐธรรมนูญ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เซเลนสกี” พร้อมทำงานอย่างซื่อสัตย์ หลังสหรัฐฯเสนอร่างยุติสงครามรัสเซีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025 บันเทิง

PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโทเนีย ส่งใจเชียร์ มิสโกตดิวัวร์&quot; บันเทิง

แอนโทเนีย ยกย่อง ‘มิสโกตดิวัวร์’ เป็นจักรวาลในใจ หลังคว้า Top 5 MU 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” สั่งกวาดล้างไม่มีละเว้น นักโทษจีนเสพกามในห้องลับเรือนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง บันเทิง

ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มานพ ชมชื่น จากข้าราชการสู่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ข่าว

ประวัติ มานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เจอคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเซ่นปมคุกวีไอพี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย งัดหลักฐาน เช็ก 202 ล้าน ดารา น. ชวนเพื่อนลงทุน มีอะไรจริงบ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอนุญาต ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 “ทักษิณ” ออกไปอีก 30 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา นั่งแท่นกรรมการใน 7 บริษัทที่มีมูลค่ารวมกว่า 164 ล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ นานา ไรบีนา ผงาด CEO หญิง นั่งแท่นกรรมการ 7 บ. รายได้รวมกว่า 164 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาลัยตำนาน “แรมโบ้แต้” อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ กองหลังทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ เสียชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 พ.ย. 2568 20:30 น.| อัปเดต: 19 พ.ย. 2568 17:57 น.
473
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
โบท็อก

รู้ก่อนฉีด โบท็อก คืออะไร ฉีดจุดไหน มีกี่ยี่ห้อ ?

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
วิธีปูกระเบื้องยาง

วิธีปูพื้นกระเบื้องยาง สวยทน ห้องสวยเหมือนช่างมือโปร

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
Back to top button