รวบคาสำนักงาน! สรรพากรพื้นที่ 8 รีดสินบน 1 แสน แลกช่วยลดจ่าย 8 แสน
บุกรวบคาสำนักงาน เจ้าหน้าที่สรรพากร นักตรวจสอบภาษีโอนเงินเข้าบัญชีเมีย เรียกสินบน บริษัทฯ 1 แสน แลกงดเก็บภาษีเข้ารัฐ 8 แสนบาท
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปปป.รับแจ้งจากผู้เสียหาย ซึ่งประกอบกิจการด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพว่า ได้มีเจ้าหน้าที่สรรพากรชื่อนายชิตพลฯ สังกัดสำนักงานสรรพากร พื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 ติดต่อไปยังผู้เสียหายทางโทรศัพท์โดยอ้างว่า จากการตรวจสอบภาษีของกิจการ พบว่าผู้เสียหายจะต้องชำระค่าภาษีย้อนหลังเป็นเงินจำนวนประมาณ 800,000 บาท
ต่อมา นายชิตพล แจ้งต่อผู้เสียหายเพิ่มเติมว่าสามารถช่วยดำเนินการให้ไม่ต้องจ่ายเงินค่าภาษีได้หากผู้เสียหายยินยอมจ่ายเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นสินบนตอบแทนสำหรับการอำนวยความสะดวก โดยระบุวิธีการชำระเงินให้ผู้เสียหายโอนเข้าบัญชีของภรรยานายชิตพลฯ
ภายหลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปปป. ได้ดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานโดยประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต นำไปสู่การขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับนายชิตพล ในความผิดฐาน “เป็นเจ้าพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
เป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด และเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการ หรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172 และมาตรา 173
ภายหลังศาลอนุมัติหมายจับ ล่าสุด วันนี้ (27 พ.ย.) ได้มีการจับกุมตัว นายชิตพล อัศวปกรณ์ ผู้ต้องหาตามหมายจับ พร้อมกับเงินสินบน ณ อาคารที่ทำการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 พร้อมกับตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจยึดสิ่งของที่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปปป.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.
