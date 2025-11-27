ข่าวอาชญากรรม

รวบคาสำนักงาน! สรรพากรพื้นที่ 8 รีดสินบน 1 แสน แลกช่วยลดจ่าย 8 แสน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 14:40 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 14:40 น.
72
ภาพ สำนักงาน ป.ป.ช.

บุกรวบคาสำนักงาน เจ้าหน้าที่สรรพากร นักตรวจสอบภาษีโอนเงินเข้าบัญชีเมีย เรียกสินบน บริษัทฯ 1 แสน แลกงดเก็บภาษีเข้ารัฐ 8 แสนบาท

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปปป.รับแจ้งจากผู้เสียหาย ซึ่งประกอบกิจการด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพว่า ได้มีเจ้าหน้าที่สรรพากรชื่อนายชิตพลฯ สังกัดสำนักงานสรรพากร พื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 ติดต่อไปยังผู้เสียหายทางโทรศัพท์โดยอ้างว่า จากการตรวจสอบภาษีของกิจการ พบว่าผู้เสียหายจะต้องชำระค่าภาษีย้อนหลังเป็นเงินจำนวนประมาณ 800,000 บาท

ต่อมา นายชิตพล แจ้งต่อผู้เสียหายเพิ่มเติมว่าสามารถช่วยดำเนินการให้ไม่ต้องจ่ายเงินค่าภาษีได้หากผู้เสียหายยินยอมจ่ายเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นสินบนตอบแทนสำหรับการอำนวยความสะดวก โดยระบุวิธีการชำระเงินให้ผู้เสียหายโอนเข้าบัญชีของภรรยานายชิตพลฯ

ภายหลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปปป. ได้ดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานโดยประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต นำไปสู่การขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับนายชิตพล ในความผิดฐาน “เป็นเจ้าพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

สรรพากรเรียก 5 หมื่น
ภาพ สำนักงาน ป.ป.ช.

เป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด และเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการ หรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172 และมาตรา 173

ภายหลังศาลอนุมัติหมายจับ ล่าสุด วันนี้ (27 พ.ย.) ได้มีการจับกุมตัว นายชิตพล อัศวปกรณ์ ผู้ต้องหาตามหมายจับ พร้อมกับเงินสินบน ณ อาคารที่ทำการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 พร้อมกับตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจยึดสิ่งของที่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปปป.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

สรรพากรเรียก 5 หมื่น ลดภาษี 8 ล้าน
ภาพ สำนักงาน ป.ป.ช.
สรรพากรเรียก 5 หมื่น ลดภาษี 8 ล้าน
รวบคาสำนักงาน! สรรพากรเรียก 5 หมื่น ลดภาษี 8 ล้าน
รวบคาสำนักงาน! สรรพากรเรียก 5 หมื่น ลดภาษี 8 ล้าน
ภาพ สำนักงาน ป.ป.ช.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ดอยอินทนนท์ หนาวจัด อุณหภูมิลดเหลือ 2 องศา เหมยขาบ ปรากฎตัว 4 วันติด

10 วินาที ที่แล้ว
เพจดังยืนยันยืนยันข่าวลือน้ำท่วมหาดใหญ่อีกรอบ 29-30 พ.ย. 68 ไม่เป็นความจริง ข่าว

เคลียร์ชัด น้ำท่วมหาดใหญ่ซ้ำ 29-30 พ.ย.นี้ จริงไหม? ผู้เชี่ยวชาญตอบแล้ว

3 นาที ที่แล้ว
นายกฯ อนุทิน สั่งลุย! น้ำลดเงินต้องถึงมือทันที ขยายวงเงินผู้ว่าฯ 100 ล้าน-พักหนี้-ประกันจ่ายไว ข่าว

นายกฯ อนุทิน สั่งลุย! น้ำลดเงินต้องถึงมือทันที ขยายวงเงินผู้ว่าฯ 100 ล้าน-พักหนี้

19 นาที ที่แล้ว
ทุกวินาทีคือความหวัง กองทัพบก ส่ง ฮ. ลำเลียงผู้ป่วยวิกฤต หนีน้ำท่วมหาดใหญ่ ข่าว

ทุกวินาทีคือความหวัง กองทัพบก ส่ง ฮ. ลำเลียงผู้ป่วยวิกฤต หนีน้ำท่วมหาดใหญ่

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รวบคาสำนักงาน! สรรพากรพื้นที่ 8 รีดสินบน 1 แสน แลกช่วยลดจ่าย 8 แสน

26 นาที ที่แล้ว
อินโดนีเซียน้ำท่วม เสียชีวิต 28 ราย ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหว 6.3 เขย่า “อินโดนีเซีย” กลางวิกฤตน้ำท่วมพุ่ง 28 ศพ บ้าน 2000 หลังจมบาดาล

57 นาที ที่แล้ว
เทศบาลนครหาดใหญ่ขอโทษประชาชนช่วยเหลือล่าช้า ข่าว

ทัวร์ลงยับ เทศบาลนครหาดใหญ่ กราบขอโทษแจกข้าวช้า ลั่น หายเงียบ-ไม่แจ้งข่าว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยเมิน &quot;มิสยูนิเวิร์ส&quot; คนใหม่ เดินเหงาไร้เงาแฟนคลับ ไร้เสียงกรี๊ดต้อนรับ ข่าวต่างประเทศ

คนไทยเมิน ‘มิสยูนิเวิร์ส’ คนใหม่ เดินเหงาไร้เงาแฟนคลับ ไร้เสียงกรี๊ดต้อนรับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทหารกินี-บิสเซา เข้ายึดอำนาจ-จับประธานาธิบดี ระหว่างรอผลการเลือกตั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คุณหญิงแม้น เขียนอาลัยถึงท่านพ่อ หม่อมเจ้าจุลเจิม สิ้นชีพิตักษัย สิริชันษา 78 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภ.คอหงส์ ประกาศเปิดเส้นทางสัญจรหาดใหญ่ หลังน้ำเริ่มลด ข่าว

เปิดภาพ หาดใหญ่น้ำเริ่มลด เช็กทางสัญจร ถนนไหนผ่านได้-ไม่ได้?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;เควนติน&#039; ซัดเดือด &#039;The Hunger Games&#039; ก๊อป &#039;Battle Royale&#039; ยุต้นฉบับฟ้องให้หมดตัว บันเทิง

‘เควนติน’ ซัดเดือด ‘The Hunger Games’ ก๊อป ‘Battle Royale’ ยุต้นฉบับฟ้องให้หมดตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถไฟชนคนงาน คุนหมิง ข่าวต่างประเทศ

สลด ดับทันที 11 ศพ รถไฟทดสอบระบบที่จีน พุ่งกวาดจนท.ซ่อมบำรุง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! แผ่นดินไหว 6.4 เกาะสุมาตรา ห่างจากภูเก็ต 661 กม. ข่าว

ด่วน! แผ่นดินไหว 6.4 เกาะสุมาตรา ห่างจากภูเก็ต 661 กม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1 ธันวาคม 2568 ลุยศึกสลากสัญจร จ.กำแพงเพชร เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1 ธันวาคม 2568 ลุยศึกสลากสัญจร จ.กำแพงเพชร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บ่าวสาวไฟคลอก ลูกโป่งไฮโดรเจนระเบิด งานแต่งกลายเป็นฝันร้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.นพดล เสนอ 7 มาตรการเร่งด่วน ฟื้นศรัทธารัฐบาล กู้วิกฤตน้ำท่วมใต้ ข่าว

ดร.นพดล เสนอ 7 มาตรการเร่งด่วน ฟื้นศรัทธารัฐบาล กู้วิกฤตน้ำท่วมใต้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทรดไปด้วยกัน เรียนรู้กลยุทธ์จากโปรทั่วโลกด้วย Copy Trading &amp; Social Trading บน FP Markets เศรษฐกิจ

เทรดไปด้วยกัน เรียนรู้กลยุทธ์จากโปรทั่วโลกด้วย Copy Trading & Social Trading บน FP Markets

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! อัยการสั่งสอบ ราอูล โรชา ประธาน MUO พัวพันค้ายา-ขโมยน้ำมัน-ค้าอาวุธ ข่าวต่างประเทศ

อัยการเม็กซิโก สั่งสอบ ราอูล โรชา ประธาน MUO พัวพันค้ายา-ขโมยน้ำมัน-ค้าอาวุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อุกอาจ คนร้ายกราดยิงใกล้ทำเนียบขาว ทำทหารกำลังพิทักษ์มาตุภูมิดับ 2 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ๋อม สกาวใจ โพสต์เดือด จี้รัฐบาลเลิกผัดข้าว หันมาแก้ปัญหา บันเทิง

อ๋อม สกาวใจ ซัดรัฐบาล อาสาช่วยกันจนมีเวลาผัดข้าว ถามแรง เรามีเขาไว้ทำอะไร?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หาดใหญ่เขต 8 คือตรงไหน ข่าว

อย่าทิ้งหาดใหญ่ “เขต 8 ” เสียงคนในพื้นที่ขออย่าเหมารวม เหตุยิงจนท.กับคนทั้งย่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทาง พายุไต้ฝุ่น &#039;โคโตะ&#039; กรมอุตุยัน ไม่เข้าไทย แต่หนาวฉับพลัน อีสานอุณหภูมิลด 7 องศา ข่าว

เส้นทาง พายุไต้ฝุ่น ‘โคโตะ’ กรมอุตุยัน ไม่เข้าไทย แต่หนาวฉับพลัน อีสานอุณหภูมิลด 7 องศา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยแพร่คำสั่ง ยกเลิกการห้ามขาย เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อดัง ปลอดภัยรังสี UVC ข่าว

โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สัญชัย รุ่งศรีทอง พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ สั่งยกเลิกสถานะคุ้มครองชาวเมียนมา อ้างประเทศปลอดภัยกลับบ้านได้แล้ว ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ ยกเลิกสถานะคุ้มครองชาวเมียนมา อ้างประเทศปลอดภัยกลับบ้านได้แล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 14:40 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 14:40 น.
72
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดอยอินทนนท์ หนาวจัด อุณหภูมิลดเหลือ 2 องศา เหมยขาบ ปรากฎตัว 4 วันติด

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
เพจดังยืนยันยืนยันข่าวลือน้ำท่วมหาดใหญ่อีกรอบ 29-30 พ.ย. 68 ไม่เป็นความจริง

เคลียร์ชัด น้ำท่วมหาดใหญ่ซ้ำ 29-30 พ.ย.นี้ จริงไหม? ผู้เชี่ยวชาญตอบแล้ว

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
นายกฯ อนุทิน สั่งลุย! น้ำลดเงินต้องถึงมือทันที ขยายวงเงินผู้ว่าฯ 100 ล้าน-พักหนี้-ประกันจ่ายไว

นายกฯ อนุทิน สั่งลุย! น้ำลดเงินต้องถึงมือทันที ขยายวงเงินผู้ว่าฯ 100 ล้าน-พักหนี้

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
ทุกวินาทีคือความหวัง กองทัพบก ส่ง ฮ. ลำเลียงผู้ป่วยวิกฤต หนีน้ำท่วมหาดใหญ่

ทุกวินาทีคือความหวัง กองทัพบก ส่ง ฮ. ลำเลียงผู้ป่วยวิกฤต หนีน้ำท่วมหาดใหญ่

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
Back to top button