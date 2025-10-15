“สิริพงศ์” ยันข้อมูลซื้อขาย “คนละครึ่งพลัส” ไม่ส่งให้สรรพากรแน่นอน
สิริพงศ์ ยืนยันข้อมูลซื้อขาย คนละครึ่งพลัส ไม่ส่งให้สรรพากรแน่นอน ส่วนบรรยากาศลงทะเบียนร้านค้าวันแรก เป็นไปอย่างเรียบร้อย
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2568 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 406 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ว่า การประชุม ครม.เศรษฐกิจนัดแรก ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ทีม ครม.เศรษฐกิจกลับมาดูแนวทาง เรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สำหรับวาระที่จะมีการพูดคุยประเด็นแรกเป็นเรื่องการทราบสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและ แนวทางในการวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 4 เดือนนี้ ว่าจะมีแผนการดำเนินการอย่างไร ในวันนี้จะมีการเสนอแผนโดยกระทรวงการคลังว่าจะมีโรดแมปและแอกชันแพลนจะทำอย่างไร ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นแอกชันแพลน ของกระทรวงเศรษฐกิจออกมาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ในสัปดาห์ถัดไป และหลังจากนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปแต่ละกระทรวงเมื่อทำแอกชันแพลนเสร็จ
เมื่อถามถึงการเชิญภาคเอกชนมาร่วมประชุมจะมีการรับฟังความเห็นและพูดคุยในเรื่องใดบ้าง นายสิริพงศ์ ระบุว่า ส่วนมากแนวทางและนโยบายของนายกรัฐมนตรี รวมถึงคณะรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจ ก็รับฟังปัญหาจากภาคเอกชนภาคประชาชนนำมาขับเคลื่อน ซึ่งหลายแนวทางในที่ประชุม ครม ก็ให้การยอมรับ มีการปรับแก้ในบางนโยบายให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องของภาคเอกชน
ส่วนบรรยากาศลงทะเบียนคนละครึ่งวันแรกในส่วนของร้านค้าวันแรก นายสิริพงศ์ ระบุว่า เท่าที่รับฟังมาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากวันนี้เป็นการลงทะเบียนวันแรกในส่วนผู้ขาย ซึ่งไม่จำกัดจำนวน ก็คงไม่ไม่มีปัญหาอะไรมากนัก
สิ่งที่รัฐบาลมุ่งหวังก็คงอยากจะขอเชิญชวน ให้ร้านค้าต่างๆมาช่วยกัน มากระตุ้นเศรษฐกิจและรับสิทธิ์ของท่าน ในการรับโครงการคนคนละครึ่งพลัส ทราบว่าบรรยากาศการค้าขายตลอด 2 ปีที่ผ่านมาซบเซา โครงการนี้รัฐบาลหวังว่าจะทำให้เศรษฐกิจโตขึ้น ดีขึ้นในระยะสั้นเพราะฉะนั้นหากท่านไม่เข้าร่วม เพราะกลัวว่าจะไปโดนเก็บภาษีย้อนหลัง ก็อาจจะทำให้ท่านเสียโอกาส ซึ่งทางรัฐบาลขอยืนยันว่ารายการซื้อขายที่เกิดขึ้นในระหว่างโครงการคนละครึ่งพลัสสำหรับคนที่เข้าร่วมจะไม่ถูกส่งไปที่กรมสรรพากรอย่างแน่นอน
