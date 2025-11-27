ทุกวินาทีคือความหวัง กองทัพบก ส่ง ฮ. ลำเลียงผู้ป่วยวิกฤต หนีน้ำท่วมหาดใหญ่
กองทัพอากาศ ส่งเฮลิคอปเตอร์ H135 บินฝ่าน้ำท่วมหาดใหญ่ ลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตส่ง รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ย้ำพร้อมใช้ทุกยุทโธปกรณ์ช่วยประชาชน
27 พฤศจิกายน 2568 ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมวิกฤตในพื้นที่ภาคใต้ กองทัพอากาศ โดยกองบิน 56 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือชีวิตประชาชน
เจ้าหน้าที่ได้นำเฮลิคอปเตอร์แบบ H135 ขึ้นบินเพื่อลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ ไปส่งยังโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและทันท่วงที เนื่องจากเส้นทางทางบกยังคงมีระดับน้ำที่ท่วมสูง ไม่สามารถลำเลียงด้วยรถได้
โดยเพจ กองทัพอากาศ ระบุว่า “เมื่อทุกวินาทีคือความหวัง… กองทัพอากาศลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตด้วยเฮลิคอปเตอร์ H135 จาก รพ.หาดใหญ่ไป รพ.ค่ายเสนาณรงค์ เพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงที
เราพร้อมใช้ทุกขีดความสามารถและยุทโธปกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องภาคใต้อย่างสุดความสามารถ”
สำหรับเฮลิคอปเตอร์แบบ H135 เป็นเฮลิคอปเตอร์ใช้ในภารกิจฝึกศิษย์การบินเฮลิคอปเตอร์ และลำเลียงทางอากาศ มี 2 เครื่องยนต์ บินได้นาน 3 ชั่วโมง 36 นาที ความจุ 2 นักบิน และ 5 ผู้โดยสาร ระยะห่างระหว่างปลายปีก 10.40 เมตร ความสูง 3.9 เมตร ตัวเครื่องบินยาว 12.26 เมตร ทำความเร็วสูงสุด 252 กม./ชม.
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เคลียร์ชัด น้ำท่วมหาดใหญ่ อีกรอบ วันที่ 29-30 พ.ย. นี้
- ทัวร์ลงยับ เทศบาลนครหาดใหญ่ กราบขอโทษแจกข้าวช้า ลั่น หายเงียบ-ไม่แจ้งข่าว
- อย่าทิ้งหาดใหญ่ “เขต 8 ” เสียงคนในพื้นที่ขออย่าเหมารวม เหตุยิงจนท.กับคนทั้งย่าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: