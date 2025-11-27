ทุกวินาทีคือความหวัง กองทัพบก ส่ง ฮ. ลำเลียงผู้ป่วยวิกฤต หนีน้ำท่วมหาดใหญ่

ข่าว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 14:43 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 14:43 น.
กองทัพอากาศ ส่งเฮลิคอปเตอร์ H135 บินฝ่าน้ำท่วมหาดใหญ่ ลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตส่ง รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ย้ำพร้อมใช้ทุกยุทโธปกรณ์ช่วยประชาชน

27 พฤศจิกายน 2568 ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมวิกฤตในพื้นที่ภาคใต้ กองทัพอากาศ โดยกองบิน 56 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือชีวิตประชาชน

เจ้าหน้าที่ได้นำเฮลิคอปเตอร์แบบ H135 ขึ้นบินเพื่อลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ ไปส่งยังโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและทันท่วงที เนื่องจากเส้นทางทางบกยังคงมีระดับน้ำที่ท่วมสูง ไม่สามารถลำเลียงด้วยรถได้

โดยเพจ กองทัพอากาศ ระบุว่า “เมื่อทุกวินาทีคือความหวัง… กองทัพอากาศลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตด้วยเฮลิคอปเตอร์ H135 จาก รพ.หาดใหญ่ไป รพ.ค่ายเสนาณรงค์ เพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงที

เราพร้อมใช้ทุกขีดความสามารถและยุทโธปกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องภาคใต้อย่างสุดความสามารถ”

FB/ กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

สำหรับเฮลิคอปเตอร์แบบ H135 เป็นเฮลิคอปเตอร์ใช้ในภารกิจฝึกศิษย์การบินเฮลิคอปเตอร์ และลำเลียงทางอากาศ มี 2 เครื่องยนต์ บินได้นาน 3 ชั่วโมง 36 นาที ความจุ 2 นักบิน และ 5 ผู้โดยสาร ระยะห่างระหว่างปลายปีก 10.40 เมตร ความสูง 3.9 เมตร ตัวเครื่องบินยาว 12.26 เมตร ทำความเร็วสูงสุด 252 กม./ชม.

เจ้าหน้าที่ทหารอากาศกำลังช่วยกันเคลื่อนย้ายเปลผู้ป่วยขึ้นเฮลิคอปเตอร์
เฮลิคอปเตอร์ H135 ของกองทัพอากาศขณะลำเลียงผู้ป่วย
