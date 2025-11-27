แผ่นดินไหว 6.3 เขย่า “อินโดนีเซีย” กลางวิกฤตน้ำท่วมพุ่ง 28 ศพ บ้าน 2000 หลังจมบาดาล
แผ่นดินไหว 6.3 เขย่า “อินโดนีเซีย” ซ้ำเติมทุกข์ชาวสุมาตรา เขย่าขวัญกลางวิกฤตพายุ “เซนยาร์” ยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมพุ่ง 28 ศพ ดินสไลด์-ต้นไม้ล้มทับบ้านพังยับ กู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหายแข่งกับเวลา
เกาะติดภัยพิบัติอินโดนีเซียอ่วมหนัก เจอ “สองเด้ง” แผ่นดินไหวซ้ำเติมวิกฤตน้ำท่วมมรณะ 27 พฤศจิกายน 2568 โดยสถานการณ์ล่าสุดเข้าขั้นวิกฤตซ้อนวิกฤต เมื่อภัยธรรมชาติถาโถมเข้าใส่ประเทศในเวลาไล่เลี่ยกัน และยังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.3 แมกนิจูด เขย่าเกาะสุมาตรา ซ้ำเติมสถานการณ์น้ำท่วมและดินถล่มที่กำลังคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วจำนวนมาก
แผ่นดินไหวเขย่าขวัญ เวลา 11.56 น. สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า แรงสั่นสะเทือนขนาด 6.3 เกิดขึ้นใกล้กับจังหวัดอาเจะห์ โดยมีจุดศูนย์กลางลึกลงไปใต้ดินเพียง 10 กิโลเมตร แม้จะไม่มีการแจ้งเตือนสึนามิ และยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวโดยตรง แต่เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนที่กำลังเผชิญความยากลำบากจากอุทกภัยอยู่แล้ว
อินโดนีเซียตั้งอยู่บนแนว “วงแหวนแห่งไฟ” (Ring of Fire) ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อเหตุแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่ตลอดเวลา
ทั้งนี้ พิษพายุ “เซนยาร์” คร่า 28 ชีวิต ภัยคุกคามที่รุนแรงกว่าในขณะนี้คือน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม ซึ่งเป็นผลพวงจาก “พายุไซโคลนเซนยาร์” (Cyclone Senyar) ที่พัดถล่มตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา ทำให้ฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันถึง 2 วัน จนแม่น้ำหลายสายในจังหวัดสุมาตราเหนือเอล้นตลิ่ง
กระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดพาเอาดินโคลนและก้อนหินขนาดใหญ่เข้าทำลายหมู่บ้านและชุมชนถึง 6 แห่ง ภาพจากโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นวินาทีชีวิตที่น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็ว บีบให้ครอบครัวนับพันต้องหนีตายขึ้นที่สูง
สรุปความเสียหายล่าสุด ยอดผู้เสียชีวิตยืนยันแล้ว 28 ราย และยังมีผู้สูญหายอีกหลายสิบคน
- ตาปานูลีกลาง (Central Tapanuli) เกิดเหตุดินสไลด์ถล่มทับบ้านเรือนเสียหายจำนวนมาก
- ตาปานูลีใต้ (South Tapanuli): ต้นไม้ใหญ่ล้มทับชาวบ้านเสียชีวิตถึง 8 ราย
บ้านเรือนเกือบ 2,000 หลัง จมอยู่ใต้น้ำ ทางการต้องอพยพประชาชนกว่า 2,800 คนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว
กู้ภัยแข่งกับเวลา ขณะนี้ทีมกู้ภัยกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยที่ถูกตัดขาด แต่เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากถนนหลายสายพังเสียหายและฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตล่าช้ากว่ากำหนด (ดูคลิป).
ที่มา : India Today
