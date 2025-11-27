ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหว 6.3 เขย่า “อินโดนีเซีย” กลางวิกฤตน้ำท่วมพุ่ง 28 ศพ บ้าน 2000 หลังจมบาดาล

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 14:09 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 14:17 น.
76
อินโดนีเซียน้ำท่วม เสียชีวิต 28 ราย
ภาพ @AP

แผ่นดินไหว 6.3 เขย่า “อินโดนีเซีย” ซ้ำเติมทุกข์ชาวสุมาตรา เขย่าขวัญกลางวิกฤตพายุ “เซนยาร์” ยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมพุ่ง 28 ศพ ดินสไลด์-ต้นไม้ล้มทับบ้านพังยับ กู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหายแข่งกับเวลา

เกาะติดภัยพิบัติอินโดนีเซียอ่วมหนัก เจอ “สองเด้ง” แผ่นดินไหวซ้ำเติมวิกฤตน้ำท่วมมรณะ 27 พฤศจิกายน 2568 โดยสถานการณ์ล่าสุดเข้าขั้นวิกฤตซ้อนวิกฤต เมื่อภัยธรรมชาติถาโถมเข้าใส่ประเทศในเวลาไล่เลี่ยกัน และยังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.3 แมกนิจูด เขย่าเกาะสุมาตรา ซ้ำเติมสถานการณ์น้ำท่วมและดินถล่มที่กำลังคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วจำนวนมาก

แผ่นดินไหวเขย่าขวัญ เวลา 11.56 น. สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า แรงสั่นสะเทือนขนาด 6.3 เกิดขึ้นใกล้กับจังหวัดอาเจะห์ โดยมีจุดศูนย์กลางลึกลงไปใต้ดินเพียง 10 กิโลเมตร แม้จะไม่มีการแจ้งเตือนสึนามิ และยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวโดยตรง แต่เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนที่กำลังเผชิญความยากลำบากจากอุทกภัยอยู่แล้ว

อินโดนีเซียตั้งอยู่บนแนว “วงแหวนแห่งไฟ” (Ring of Fire) ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อเหตุแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่ตลอดเวลา

ทั้งนี้ พิษพายุ “เซนยาร์” คร่า 28 ชีวิต ภัยคุกคามที่รุนแรงกว่าในขณะนี้คือน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม ซึ่งเป็นผลพวงจาก “พายุไซโคลนเซนยาร์” (Cyclone Senyar) ที่พัดถล่มตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา ทำให้ฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันถึง 2 วัน จนแม่น้ำหลายสายในจังหวัดสุมาตราเหนือเอล้นตลิ่ง

กระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดพาเอาดินโคลนและก้อนหินขนาดใหญ่เข้าทำลายหมู่บ้านและชุมชนถึง 6 แห่ง ภาพจากโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นวินาทีชีวิตที่น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็ว บีบให้ครอบครัวนับพันต้องหนีตายขึ้นที่สูง

สรุปความเสียหายล่าสุด ยอดผู้เสียชีวิตยืนยันแล้ว 28 ราย และยังมีผู้สูญหายอีกหลายสิบคน

  • ตาปานูลีกลาง (Central Tapanuli) เกิดเหตุดินสไลด์ถล่มทับบ้านเรือนเสียหายจำนวนมาก
  • ตาปานูลีใต้ (South Tapanuli): ต้นไม้ใหญ่ล้มทับชาวบ้านเสียชีวิตถึง 8 ราย

บ้านเรือนเกือบ 2,000 หลัง จมอยู่ใต้น้ำ ทางการต้องอพยพประชาชนกว่า 2,800 คนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว

กู้ภัยแข่งกับเวลา ขณะนี้ทีมกู้ภัยกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยที่ถูกตัดขาด แต่เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากถนนหลายสายพังเสียหายและฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตล่าช้ากว่ากำหนด (ดูคลิป).

ที่มา : India Today

สะพานที่ถูกทำลายจากน้ำท่วมฉับพลันที่เมืองทาปานูลีเหนือ จังหวัดสุมาตรา 25 พ.ย.2025 (BNPB via AP)
(BASARNAS via AP)

อ่านข่าวต่างประเทศประจำวันที่ 27 พ.ย.2568

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ดอยอินทนนท์ หนาวจัด อุณหภูมิลดเหลือ 2 องศา เหมยขาบ ปรากฎตัว 4 วันติด

4 วินาที ที่แล้ว
เพจดังยืนยันยืนยันข่าวลือน้ำท่วมหาดใหญ่อีกรอบ 29-30 พ.ย. 68 ไม่เป็นความจริง ข่าว

เคลียร์ชัด น้ำท่วมหาดใหญ่ซ้ำ 29-30 พ.ย.นี้ จริงไหม? ผู้เชี่ยวชาญตอบแล้ว

3 นาที ที่แล้ว
นายกฯ อนุทิน สั่งลุย! น้ำลดเงินต้องถึงมือทันที ขยายวงเงินผู้ว่าฯ 100 ล้าน-พักหนี้-ประกันจ่ายไว ข่าว

นายกฯ อนุทิน สั่งลุย! น้ำลดเงินต้องถึงมือทันที ขยายวงเงินผู้ว่าฯ 100 ล้าน-พักหนี้

19 นาที ที่แล้ว
ทุกวินาทีคือความหวัง กองทัพบก ส่ง ฮ. ลำเลียงผู้ป่วยวิกฤต หนีน้ำท่วมหาดใหญ่ ข่าว

ทุกวินาทีคือความหวัง กองทัพบก ส่ง ฮ. ลำเลียงผู้ป่วยวิกฤต หนีน้ำท่วมหาดใหญ่

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รวบคาสำนักงาน! สรรพากรพื้นที่ 8 รีดสินบน 1 แสน แลกช่วยลดจ่าย 8 แสน

26 นาที ที่แล้ว
อินโดนีเซียน้ำท่วม เสียชีวิต 28 ราย ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหว 6.3 เขย่า “อินโดนีเซีย” กลางวิกฤตน้ำท่วมพุ่ง 28 ศพ บ้าน 2000 หลังจมบาดาล

57 นาที ที่แล้ว
เทศบาลนครหาดใหญ่ขอโทษประชาชนช่วยเหลือล่าช้า ข่าว

ทัวร์ลงยับ เทศบาลนครหาดใหญ่ กราบขอโทษแจกข้าวช้า ลั่น หายเงียบ-ไม่แจ้งข่าว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยเมิน &quot;มิสยูนิเวิร์ส&quot; คนใหม่ เดินเหงาไร้เงาแฟนคลับ ไร้เสียงกรี๊ดต้อนรับ ข่าวต่างประเทศ

คนไทยเมิน ‘มิสยูนิเวิร์ส’ คนใหม่ เดินเหงาไร้เงาแฟนคลับ ไร้เสียงกรี๊ดต้อนรับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทหารกินี-บิสเซา เข้ายึดอำนาจ-จับประธานาธิบดี ระหว่างรอผลการเลือกตั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คุณหญิงแม้น เขียนอาลัยถึงท่านพ่อ หม่อมเจ้าจุลเจิม สิ้นชีพิตักษัย สิริชันษา 78 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภ.คอหงส์ ประกาศเปิดเส้นทางสัญจรหาดใหญ่ หลังน้ำเริ่มลด ข่าว

เปิดภาพ หาดใหญ่น้ำเริ่มลด เช็กทางสัญจร ถนนไหนผ่านได้-ไม่ได้?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;เควนติน&#039; ซัดเดือด &#039;The Hunger Games&#039; ก๊อป &#039;Battle Royale&#039; ยุต้นฉบับฟ้องให้หมดตัว บันเทิง

‘เควนติน’ ซัดเดือด ‘The Hunger Games’ ก๊อป ‘Battle Royale’ ยุต้นฉบับฟ้องให้หมดตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถไฟชนคนงาน คุนหมิง ข่าวต่างประเทศ

สลด ดับทันที 11 ศพ รถไฟทดสอบระบบที่จีน พุ่งกวาดจนท.ซ่อมบำรุง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! แผ่นดินไหว 6.4 เกาะสุมาตรา ห่างจากภูเก็ต 661 กม. ข่าว

ด่วน! แผ่นดินไหว 6.4 เกาะสุมาตรา ห่างจากภูเก็ต 661 กม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1 ธันวาคม 2568 ลุยศึกสลากสัญจร จ.กำแพงเพชร เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1 ธันวาคม 2568 ลุยศึกสลากสัญจร จ.กำแพงเพชร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บ่าวสาวไฟคลอก ลูกโป่งไฮโดรเจนระเบิด งานแต่งกลายเป็นฝันร้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.นพดล เสนอ 7 มาตรการเร่งด่วน ฟื้นศรัทธารัฐบาล กู้วิกฤตน้ำท่วมใต้ ข่าว

ดร.นพดล เสนอ 7 มาตรการเร่งด่วน ฟื้นศรัทธารัฐบาล กู้วิกฤตน้ำท่วมใต้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทรดไปด้วยกัน เรียนรู้กลยุทธ์จากโปรทั่วโลกด้วย Copy Trading &amp; Social Trading บน FP Markets เศรษฐกิจ

เทรดไปด้วยกัน เรียนรู้กลยุทธ์จากโปรทั่วโลกด้วย Copy Trading & Social Trading บน FP Markets

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! อัยการสั่งสอบ ราอูล โรชา ประธาน MUO พัวพันค้ายา-ขโมยน้ำมัน-ค้าอาวุธ ข่าวต่างประเทศ

อัยการเม็กซิโก สั่งสอบ ราอูล โรชา ประธาน MUO พัวพันค้ายา-ขโมยน้ำมัน-ค้าอาวุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อุกอาจ คนร้ายกราดยิงใกล้ทำเนียบขาว ทำทหารกำลังพิทักษ์มาตุภูมิดับ 2 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ๋อม สกาวใจ โพสต์เดือด จี้รัฐบาลเลิกผัดข้าว หันมาแก้ปัญหา บันเทิง

อ๋อม สกาวใจ ซัดรัฐบาล อาสาช่วยกันจนมีเวลาผัดข้าว ถามแรง เรามีเขาไว้ทำอะไร?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หาดใหญ่เขต 8 คือตรงไหน ข่าว

อย่าทิ้งหาดใหญ่ “เขต 8 ” เสียงคนในพื้นที่ขออย่าเหมารวม เหตุยิงจนท.กับคนทั้งย่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทาง พายุไต้ฝุ่น &#039;โคโตะ&#039; กรมอุตุยัน ไม่เข้าไทย แต่หนาวฉับพลัน อีสานอุณหภูมิลด 7 องศา ข่าว

เส้นทาง พายุไต้ฝุ่น ‘โคโตะ’ กรมอุตุยัน ไม่เข้าไทย แต่หนาวฉับพลัน อีสานอุณหภูมิลด 7 องศา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยแพร่คำสั่ง ยกเลิกการห้ามขาย เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อดัง ปลอดภัยรังสี UVC ข่าว

โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สัญชัย รุ่งศรีทอง พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ สั่งยกเลิกสถานะคุ้มครองชาวเมียนมา อ้างประเทศปลอดภัยกลับบ้านได้แล้ว ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ ยกเลิกสถานะคุ้มครองชาวเมียนมา อ้างประเทศปลอดภัยกลับบ้านได้แล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 14:09 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 14:17 น.
76
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดอยอินทนนท์ หนาวจัด อุณหภูมิลดเหลือ 2 องศา เหมยขาบ ปรากฎตัว 4 วันติด

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
เพจดังยืนยันยืนยันข่าวลือน้ำท่วมหาดใหญ่อีกรอบ 29-30 พ.ย. 68 ไม่เป็นความจริง

เคลียร์ชัด น้ำท่วมหาดใหญ่ซ้ำ 29-30 พ.ย.นี้ จริงไหม? ผู้เชี่ยวชาญตอบแล้ว

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
นายกฯ อนุทิน สั่งลุย! น้ำลดเงินต้องถึงมือทันที ขยายวงเงินผู้ว่าฯ 100 ล้าน-พักหนี้-ประกันจ่ายไว

นายกฯ อนุทิน สั่งลุย! น้ำลดเงินต้องถึงมือทันที ขยายวงเงินผู้ว่าฯ 100 ล้าน-พักหนี้

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
ทุกวินาทีคือความหวัง กองทัพบก ส่ง ฮ. ลำเลียงผู้ป่วยวิกฤต หนีน้ำท่วมหาดใหญ่

ทุกวินาทีคือความหวัง กองทัพบก ส่ง ฮ. ลำเลียงผู้ป่วยวิกฤต หนีน้ำท่วมหาดใหญ่

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
Back to top button