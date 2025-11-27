ข่าวต่างประเทศ

อัยการเม็กซิโก สั่งสอบ ราอูล โรชา ประธาน MUO พัวพันค้ายา-ขโมยน้ำมัน-ค้าอาวุธ

ด่วน! อัยการสั่งสอบ ราอูล โรชา ประธาน MUO พัวพันค้ายา-ขโมยน้ำมัน-ค้าอาวุธ

อัยการเม็กซิโก สั่งสอบ “ราอูล โรชา” ประธานองค์กร Miss Universe ข้อหาหนัก ค้ายา-ค้าอาวุธ-ขโมยน้ำมัน สื่อท้องถิ่นเผยมีหมายจับแล้ว

วงการนางงามโลกต้องเผชิญข่าวใหญ่อีกครั้ง เมื่อสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งเม็กซิโก ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ระบุว่าทางการกำลังดำเนินการสอบสวน ราอูล โรชา กานตู ประธานองค์กรมิสยูนิเวิร์ส (Miss Universe Organization) ในข้อหาพัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติด การลักลอบค้าอาวุธ และการขโมยน้ำมันเชื้อเพลิง

สื่อท้องถิ่นในเม็กซิโกรายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้รวมทั้งสิ้น 13 หมาย โดยเอกสารของทางการระบุชื่อผู้ต้องสงสัยด้วยอักษรย่อว่า “ราอูล อาร์.” ตามธรรมเนียมปฏิบัติทางกฎหมายของเม็กซิโก ซึ่งสอดคล้องกับชื่อของ ราอูล โรชา นักธุรกิจชาวเม็กซิโกที่เป็นเจ้าของหุ้น 50% ขององค์กรมิสยูนิเวิร์ส โดยอัยการระบุว่าการสืบสวนในคดีนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2024 และจะมีการเปิดเผยรายละเอียดสถานะทางคดีที่ชัดเจนในเวลาที่เหมาะสม

สำนักข่าวรอยเตอร์ได้พยายามติดต่อไปยัง ราอูล โรชา ผ่านทางบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัว รวมถึงส่งข้อความสอบถามไปยังองค์กรมิสยูนิเวิร์สผ่านเว็บไซต์ทางการ เพื่อขอความคิดเห็นต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการตอบกลับหรือชี้แจงใด ๆ จากทั้งสองฝ่าย

ข่าวการสอบสวนครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เวทีมิสยูนิเวิร์สกำลังตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ภายหลังการประกวด Miss Universe 2025 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อวันศุกร์ที่ 21 พ.ย. 68 ที่ผ่านมา โดย ฟาติมา บอช ตัวแทนสาวงามจากเม็กซิโก เป็นผู้คว้ามงกุฎไปครอง ท่ามกลางข้อกังขาของแฟนนางงามทั่วโลกเกี่ยวกับความโปร่งใส เนื่องจาก ราอูล โรชา เป็นชาวเม็กซิโกและเป็นเจ้าขององค์กร

นอกจากคดีความทางกฎหมายแล้ว ก่อนหน้านี้ยังมีประเด็นดราม่าระหว่างการเก็บตัวที่ประเทศไทย โดย ฟาติมา บอช เป็นผู้นำการก่อหวอดพาเพื่อนนางงามจากประเทศอื่น ๆ เดินออกจากกิจกรรมเพื่อแสดงการประท้วง โดยอ้างว่า ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะผู้จัดงานฝ่ายไทย ได้ใช้คำพูดดูถูกเธอ อย่างไรก็ตาม บอสณวัฒน์ ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ทันที และยืนยันว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด

สำหรับ ราอูล โรชา กานตู ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการนางงามระดับโลก หลังจากบริษัท Legacy Holding Group USA ของเขา เข้าซื้อหุ้น 50% ในองค์กรมิสยูนิเวิร์ส จากบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป (JKN) เมื่อปี 2024 ซึ่งการถูกตั้งข้อหาร้ายแรงในครั้งนี้ อาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของเวทีการประกวดนางงามจักรวาลในอนาคต

ประวัติ ราอูล โรชา

ภาพจาก @raulrocha777

