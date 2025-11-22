ข่าว

‘สนธิ’ เปิดโปง ‘แอน จักรพงษ์’ หอบ 6 พันล้านหนีซุกปีก ‘ราอูล’ ที่เม็กซิโก!

เผยแพร่: 22 พ.ย. 2568 11:34 น.| อัปเดต: 22 พ.ย. 2568 11:37 น.
'สนธิ' เปิดโปง 'แอน จักรพงษ์' หอบ 6 พันล้านหนีซุกปีก 'ราอูล' ที่เม็กซิโก!

สนธิ ลิ้มทองกุล แฉเดือด! แอน จักรพงษ์ หอบเงิน 6 พันล้านบาท หนีไปซุกปีก ราอูล โรชา ที่เม็กซิโก พร้อมเปิดเบื้องหลังดราม่ามิสยูนิเวิร์ส กลายเป็นจักรวาลสีเทา?

กลายเป็นประเด็นร้อนกระทบวงการธุรกิจและวงการนางงามระดับโลกอย่างมาก เมื่อ นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งเครือผู้จัดการ ได้ออกมาเปิดโปงเบื้องลึกเบื้องหลังของมหากาพย์ดราม่า Miss Universe 2025 และชะตากรรมล่าสุดของ “แอน จักรพงษ์” เจ้าแม่ JKN ที่หายตัวไปท่ามกลางมรสุมหนี้สินนับพันล้าน ผ่านทางรายการ คุยทุกเรื่องกับสนธิ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568

นายสนธิ เปิดเผยข้อมูลว่า “แอน จักรพงษ์” ได้หอบเงินกว่า 6,000 ล้านบาท ที่แปลงสภาพเป็นโทเคนหรือคริปโตเคอเรนซี่ หลบหนีออกจากประเทศไทยไปพำนักอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกแล้ว โดยได้รับความช่วยเหลือจาก “ราอูล โรชา คานตู” ประธานคนปัจจุบันของ MUO และหุ้นส่วนทางธุรกิจคนสำคัญ ที่ช่วยวิ่งเต้นขอสัญชาติเม็กซิกันให้เธอสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย โดยไม่ต้องหวาดระแวงต่อคดีความในไทย

สนธิ เปิดโปง แอน จักรพงษ์ หอบ 6 พันล้านหนีซุกปีก'ราอูล ที่เม็กซิโก-1

เบื้องหลังดีลลับ…ขายหุ้นแลกที่ซุกหัวนอน?

นายสนธิ ยังได้เจาะลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “แอน” และ “ราอูล” โดยระบุว่าดีลการขายหุ้น JKN Legacy มูลค่ากว่า 581 ล้านบาทให้กับราอูลนั้น เป็นเพียงฉากหน้าของข้อตกลงลับๆ ในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์และการคุ้มครองทางกฎหมาย

นอกจากนี้ ยังได้แฉประวัติของ “ราอูล” ว่าไม่ธรรมดา เคยเป็นเจ้าของคาสิโนที่ถูกวางเพลิงจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับกลุ่มอิทธิพลในเม็กซิโก

สนธิ เปิดโปง แอน จักรพงษ์ หอบ 6 พันล้านหนีซุกปีก'ราอูล ที่เม็กซิโก-3

เมื่อจักรวาลกลายเป็น “สีเทา”

นายสนธิ ได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเสื่อมถอยของเวที Miss Universe ภายใต้การบริหารยุคใหม่ โดย ราอูล โรชา ว่า ในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 นี้ ราอูล ได้มีการนำธุรกิจสีเทาเข้ามาพัวพันกับการประกวด โดยมีการนำเอาเว็บไซต์พนันออนไลน์ มาให้นางงามผู้เข้าประกวดทำกิจกรรมเพื่อถ่ายรูปและคลิปสำหรับการโฆษณา

จนเกิดเหตุการณ์ฉาวโฉ่ที่นางงามถูกบังคับให้โปรโมตเว็บพนัน และนำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดีโดย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล เหตุการณ์รุนแรงจนถึงขั้น MGI ประกาศยกเลิกดีลซื้อหุ้นเพิ่มทุน JKN 50 ล้านบาท อย่างเป็นทางการทันทีด้วยเหตุผลว่า ขาดความเชื่อมั่น ในการบริหารจัดการภายในของ MUO/JKN และปัญหาด้านภาพลักษณ์ และบอสณวัฒน์ ถอนตัวจากการเป็นผู้ถือหุ้นและผู้บริหารระดับสูงของ MUO

สนธิ เปิดโปง แอน จักรพงษ์ หอบ 6 พันล้านหนีซุกปีก'ราอูล ที่เม็กซิโก-2

นอกจากนี้ยังมีเรื่องการเปลี่ยนตัวนางงามตัวแทนของเม็กซิโก ซึ่งตอนแรก มิเชล ตัวเต็งบนเวทีในประเทศ จะได้เป็นตัวแทนมาประกวด MU ครั้งที่ 74 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ แต่เกิดความขัดแย้งกับเจ้าของงานประกวด ตัวแทนจากประเทศเม็กซิโก เลยตกไปเป็นของ “ฟาติมา บอสช์” (Fátima Bosch) ลูกสาวนักการเมืองใหญ่ มากมายอิทธิพลฝ่ายรัฐบาล ซึ่งเธอก็ได้คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์ส 2025 ไปครองด้วย ท่ามกลางข้อโต้แย้งของเหล่าแฟนนางงามที่ไม่เห็นด้วยกับผลการประกวดในครั้งนี้

สนธิ เปิดโปง แอน จักรพงษ์ หอบ 6 พันล้านหนีซุกปีก'ราอูล ที่เม็กซิโก-4 สนธิ เปิดโปง แอน จักรพงษ์ หอบ 6 พันล้านหนีซุกปีก'ราอูล ที่เม็กซิโก-5

อีกทั้งหลังจบการประกวด โอมาร์ ฮาร์ฟูช (Omar Harfouch) หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน Miss Universe 2025 ที่ได้ถอนตัวออกไปก่อนการแข่งขัน ได้ออกมาทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่ผ่านทางหน้าอินสตาแกรมส่วนตัว แฉเบื้องหลังความไม่ชอบมาพากลของผลการตัดสิน ระบุว่า

“ตนเองได้ประกาศผลผู้ชนะล่วงหน้าผ่านทางช่อง HBO ก่อนการประกวดรอบไฟนอลจะเริ่มขึ้นถึง 24 ชั่วโมง โดยระบุชัดเจนว่า “Miss Mexico จะเป็นผู้ชนะ” ซึ่งสาเหตุที่เขามั่นใจขนาดนั้น เพราะล่วงรู้ถึงสายสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง ราอูล โรชา (Raúl Rocha) เจ้าขององค์กร Miss Universe กับพ่อของ “ฟาติมา บอช” Miss Universe 2025 และเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ดูไบ ราอูล โรชา และลูกชายของเขา ได้เร่งเร้าให้ผมโหวตให้ ฟาติมา บอช เพราะพวกเขาต้องการให้เธอชนะ โดยบอกกับผมว่า ‘เพราะมันจะดีต่อธุรกิจของเรา’ ซึ่งเรื่องราวความไม่โปร่งใสทั้งหมดนี้ จะถูกตีแผ่อย่างละเอียดในรูปแบบสารคดีทางช่อง HBO ที่มีกำหนดฉายในเดือนพฤษภาคม 2026 เพื่อยืนยันว่าการประกวดในปีนี้ “ขาดความโปร่งใสอย่างชัดเจน”

การออกมาแฉเบื้องหลังของอดีตคนวงในเช่นนี้ยิ่งทำให้ดราม่าจักรวาลสีเทาถูกวิจารณ์กันต่อเนื่องเป็นวงกว้าง และยังไม่มีการออกมาชี้แจงใด ๆ จาก MUO

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ

บทสรุปของเรื่องราวนี้ นายสนธิเปรียบเทียบสถานะของ แอน จักรพงษ์ ในปัจจุบันว่า “ไม่ต่างจากพวกจีนเทา ไทยเทา ที่ใช้เงินซื้อตำแหน่ง… หาที่ซุกหัวนอนอย่างสบาย” และฟันธงว่าเธอคงไม่สามารถกลับมาเมืองไทยได้อีกนานแสนนาน เพราะต้องเผชิญกับหมายจับและคดีความที่มีอายุความยาวนาน

สนธิ เปิดโปง แอน จักรพงษ์ หอบ 6 พันล้านหนีซุกปีก'ราอูล ที่เม็กซิโก-6

อ้างอิงจาก : FB คุยทุกเรื่องกับสนธิ

GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

