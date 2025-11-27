อุกอาจ คนร้ายกราดยิงใกล้ทำเนียบขาว ทำทหารกำลังพิทักษ์มาตุภูมิดับ 2 ราย
เกิดเหตุกราดยิงในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. บริเวณใกล้ทำเนียบขาว ส่งผลให้มีทหารกำลังพิทักษ์มาตุภูมิเสียชีวิต 2 ราย ขณะที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ลั่นพร้อมเอาคืน
เมื่อคืนที่ผ่านมา (26 พฤศจิกายน) ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงใส่ทหารกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ (National Guard) ทำให้มีเจ้าหน้าที่ 2 รายได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา ขณะที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้ว ถูกนำตัวออกจากพื้นในสภาพบาดเจ็บสาหัส
ตำรวจเปิดเผยว่า ผู้ต้องสงสัยคนเดียวได้เปิดฉากยิงใส่สมาชิกกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิจากรัฐเวสต์เวอร์จิเนียเมื่อบ่ายวันเดียวกัน ก่อนจะถูกระงับเหตุโดยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากได้ยินเสียงปืน
ด้าน โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งขณะนั้นอยู่ที่รัฐฟลอริดา กล่าวว่า มือปืนที่ถูกกล่าวหาเป็นพลเมืองชาวอัฟกานิสถาน ที่เดินทางเข้าสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน 2021 โดยผู้นำสหรัฐฯ ให้คำมั่นว่ารัฐบาลของเขาจะทำให้ผู้ต้องสงสัย “ชดใช้ในราคาที่แพงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” สำหรับการกระทำที่เขาเรียกว่า “การกระทำที่ชั่วร้าย การกระทำที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง และการก่อการร้าย”
ขณะที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ (DHS) ระบุชื่อผู้ต้องสงสัยในแถลงการณ์ว่า ราห์มานุลเลาะห์ ลาคามาล (Rahmanullah Lakamal) ซึ่งเป็นคนต่างด้าวอาชญากรจากอัฟกานิสถาน
ทรัมป์กล่าวในสุนทรพจน์เมื่อคืนวันพุธว่า “เราต้องทำการตรวจสอบคนต่างด้าวทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศของเราจากอัฟกานิสถานภายใต้รัฐบาลไบเดนใหม่ทั้งหมด” ด้าน สำนักงานบริการสัญชาติและตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ (USCIS) ได้สั่งระงับการดำเนินการคำร้องขอเข้าเมืองของชาวอัฟกันทั้งหมด เพื่อทบทวนระเบียบการคัดกรอง
แคช ปาเตล ผู้อำนวยการ FBI กล่าวในการแถลงข่าวว่า ทหารทั้งสองนายถูกโจมตีอย่างอุกอาจในการกระทำความรุนแรงที่น่าสยดสยอง โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน Farragut Square ซึ่งเป็นจุดที่พลุกพล่านไปด้วยพนักงานออฟฟิศในช่วงกลางวัน
เจฟฟ์ แคร์โรลล์ ผู้ช่วยหัวหน้าตำรวจนครบาล กล่าวว่า ผู้ต้องสงสัยเดินอ้อมมุมมา แล้วเริ่มยิงปืนทันที ซึ่งเป็นการซุ่มโจมตีทหารที่กำลังปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในบริเวณดังกล่าว โดยที่สมาชิกกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิคนอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงได้ยินเสียงปืนและเข้าช่วยเหลือ
“พวกเขาเข้าแทรกแซงและตรึงผู้ต้องสงสัยไว้กับพื้น หลังจากที่เขาถูกยิง จนกระทั่งเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายมาถึงในเวลาไม่กี่นาที”
เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีการระงับเที่ยวบินชั่วคราวที่สนามบิน Ronald Reagan Washington National Airport ก่อนวันหยุดสำคัญของสหรัฐฯ (วันขอบคุณพระเจ้า)
พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ประธานาธิบดีได้สั่งให้เขาส่งกำลังทหารองครักษ์แห่งชาติเพิ่มอีก 500 นาย ไปยังวอชิงตัน ดี.ซี. “สิ่งนี้จะเพิ่มความมุ่งมั่นของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะทำให้วอชิงตัน ดี.ซี. ปลอดภัยและสวยงาม”
ปัจจุบันมีทหารองครักษ์แห่งชาติเกือบ 2,200 นายในวอชิงตัน ดี.ซี. ถูกส่งมาในเดือนสิงหาคมเพื่อจัดการกับอาชญากรรมที่ทรัมป์เรียกว่าควบคุมไม่อยู่
อ้างอิง : www.bbc.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สหรัฐฯ ยกเลิกสถานะคุ้มครองชาวเมียนมา อ้างประเทศปลอดภัยกลับบ้านได้แล้ว
- ดับพุ่ง 44 ศพ ไฟไหม้ตึกสูงฮ่องกง สูญหายเกือบ 300 ตร.จับ 3 ผู้รับเหมา ใช้วัสดุไวไฟ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: