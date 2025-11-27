ข่าวต่างประเทศ

อุกอาจ คนร้ายกราดยิงใกล้ทำเนียบขาว ทำทหารกำลังพิทักษ์มาตุภูมิดับ 2 ราย

เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 11:46 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 11:47 น.
เกิดเหตุกราดยิงในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. บริเวณใกล้ทำเนียบขาว ส่งผลให้มีทหารกำลังพิทักษ์มาตุภูมิเสียชีวิต 2 ราย ขณะที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ลั่นพร้อมเอาคืน

เมื่อคืนที่ผ่านมา (26 พฤศจิกายน) ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงใส่ทหารกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ (National Guard) ทำให้มีเจ้าหน้าที่ 2 รายได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา ขณะที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้ว ถูกนำตัวออกจากพื้นในสภาพบาดเจ็บสาหัส

ตำรวจเปิดเผยว่า ผู้ต้องสงสัยคนเดียวได้เปิดฉากยิงใส่สมาชิกกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิจากรัฐเวสต์เวอร์จิเนียเมื่อบ่ายวันเดียวกัน ก่อนจะถูกระงับเหตุโดยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากได้ยินเสียงปืน

A U.S. Capitol Park Police helicopter is seen on the National Mall evacuating a National Guard shooting victim, Wednesday, Nov. 26, 2025 in Washington. (AP Photo/Emily Hanson)

ด้าน โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งขณะนั้นอยู่ที่รัฐฟลอริดา กล่าวว่า มือปืนที่ถูกกล่าวหาเป็นพลเมืองชาวอัฟกานิสถาน ที่เดินทางเข้าสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน 2021 โดยผู้นำสหรัฐฯ ให้คำมั่นว่ารัฐบาลของเขาจะทำให้ผู้ต้องสงสัย “ชดใช้ในราคาที่แพงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” สำหรับการกระทำที่เขาเรียกว่า “การกระทำที่ชั่วร้าย การกระทำที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง และการก่อการร้าย”

ขณะที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ (DHS) ระบุชื่อผู้ต้องสงสัยในแถลงการณ์ว่า ราห์มานุลเลาะห์ ลาคามาล (Rahmanullah Lakamal) ซึ่งเป็นคนต่างด้าวอาชญากรจากอัฟกานิสถาน

ทรัมป์กล่าวในสุนทรพจน์เมื่อคืนวันพุธว่า “เราต้องทำการตรวจสอบคนต่างด้าวทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศของเราจากอัฟกานิสถานภายใต้รัฐบาลไบเดนใหม่ทั้งหมด” ด้าน สำนักงานบริการสัญชาติและตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ (USCIS) ได้สั่งระงับการดำเนินการคำร้องขอเข้าเมืองของชาวอัฟกันทั้งหมด เพื่อทบทวนระเบียบการคัดกรอง

FBI Director Kash Patel speaks during a press conference following the shooting of two National Guard soldiers near the White House Wednesday, Nov. 26, 2025, in Washington. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

แคช ปาเตล ผู้อำนวยการ FBI กล่าวในการแถลงข่าวว่า ทหารทั้งสองนายถูกโจมตีอย่างอุกอาจในการกระทำความรุนแรงที่น่าสยดสยอง โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน Farragut Square ซึ่งเป็นจุดที่พลุกพล่านไปด้วยพนักงานออฟฟิศในช่วงกลางวัน

เจฟฟ์ แคร์โรลล์ ผู้ช่วยหัวหน้าตำรวจนครบาล กล่าวว่า ผู้ต้องสงสัยเดินอ้อมมุมมา แล้วเริ่มยิงปืนทันที ซึ่งเป็นการซุ่มโจมตีทหารที่กำลังปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในบริเวณดังกล่าว โดยที่สมาชิกกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิคนอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงได้ยินเสียงปืนและเข้าช่วยเหลือ

“พวกเขาเข้าแทรกแซงและตรึงผู้ต้องสงสัยไว้กับพื้น หลังจากที่เขาถูกยิง จนกระทั่งเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายมาถึงในเวลาไม่กี่นาที”

Members of the National Guard gather after reports of two National Guard soliders were shot near the White House in Washington, Wednesday, Nov. 26, 2025. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีการระงับเที่ยวบินชั่วคราวที่สนามบิน Ronald Reagan Washington National Airport ก่อนวันหยุดสำคัญของสหรัฐฯ (วันขอบคุณพระเจ้า)

พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ประธานาธิบดีได้สั่งให้เขาส่งกำลังทหารองครักษ์แห่งชาติเพิ่มอีก 500 นาย ไปยังวอชิงตัน ดี.ซี. “สิ่งนี้จะเพิ่มความมุ่งมั่นของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะทำให้วอชิงตัน ดี.ซี. ปลอดภัยและสวยงาม”

ปัจจุบันมีทหารองครักษ์แห่งชาติเกือบ 2,200 นายในวอชิงตัน ดี.ซี. ถูกส่งมาในเดือนสิงหาคมเพื่อจัดการกับอาชญากรรมที่ทรัมป์เรียกว่าควบคุมไม่อยู่

อ้างอิง : www.bbc.com

 

