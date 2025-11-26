ประวัติ “ณรงค์พร ณ พัทลุง” หรือ “นายกฯ แป้น” พ่อเมืองหาดใหญ่ ขวัญใจชาวใต้
ประวัติ “นายกฯ แป้น” ณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ อดีตข้าราชการนักปกครองมากฝีมือ ขวัญใจชาวใต้ ผู้ก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำท้องถิ่นด้วยคะแนนท่วมท้น
จากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทำให้ชาวบ้านต่างพากันถามหาผู้นำท้องถิ่นอย่าง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เพื่อขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน วันนี้เราจึงพามาทำความรู้จักกับ นายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “นายกฯ แป้น”
นายณรงค์พร ณ พัทลุง (ชื่อเล่น แป้น) เป็นบุตรของนายไสว ณ พัทลุง ผู้บุกเบิกธุรกิจกลุ่มพิ้งค์ เลดี้ เป็นประธานผู้ก่อตั้งสมาคมชาวพัทลุงในจังหวัดสงขลา นายกฯ แป้น เป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดีมีผลงานโดดเด่น และเป็นที่รักใคร่ของประชาชนเพราะการเข้าถึงและมีความเป็นกันเองกับประชาชนตลอดการรับราชการ
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา: โรงเรียนพลวิทยา
- มัธยมศึกษา: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
- ปริญญาตรี: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เอกบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประวัติการทำงาน
- พ.ศ. 2528 – เริ่มบรรจุข้าราชการในตำแหน่ง ปลัดอำเภอ ณ อ.ปากพยูน จ.พัทลุง
- พ.ศ. 2531 – ปฏิบัติหน้าที่ปลัดอำเภอ (ด้านป้องกัน) พื้นที่อำเภอต่าง ๆ ใน จ.สงขลา
- พ.ศ. 2546 – ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมืองยะลา และ อ.กรงปินัง จ.ยะลา
- พ.ศ. 2548 – ได้รับการแต่งตั้งเป็น นายอำเภอกรงปินัง จ.ยะลา
- พ.ศ. 2548 – ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา
- พ.ศ. 2550 – ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอรัตภูมิ จ.สงขลา
- พ.ศ. 2554 – ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอจะนะ จ.สงขลา
- พ.ศ. 2556 – ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา
- พ.ศ. 2559 – ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัด จ.พังงา
- พ.ศ. 2560 – 2561 – ดำรงตำแหน่งปลัด จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- พ.ศ. 2556 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย
ด้วยความผูกพันกับพื้นที่และความไว้วางใจจากประชาชน ทำให้นายณรงค์พรตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้ง และได้รับความไว้วางใจจากชาวหาดใหญ่ ได้คะแนนเสียง 23,595 คะแนน ชนะการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา
แหล่งอ้างอิง: FB/ ปลัดแป้น ณรงค์พร ณ พัทลุง
