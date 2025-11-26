ข่าว

ช่อง 7HD ร่วมมือ “จุฬาฯ” เปิด War Room เกาะติดรายงาน น้ำท่วมภาคใต้

เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 14:45 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 14:45 น.
ช่อง 7HD” ร่วมมือ “จุฬาฯ” เปิด Chula Digital War Room เกาะติดรายงานสถานการณ์ พร้อมส่งกำลังใจผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน “ช่อง 7HD” ส่งทีมข่าวเกาะติดรายงานสถานการณ์น้ำท่วมหนัก ส่งมอบถุงยังชีพ “7 สี ช่วยชาวบ้าน” ร่วมหนุน “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เปิดแพลตฟอร์ม Chula Digital War Room สื่อสารช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งหาดใหญ่ และจังหวัดใกล้เคียงในโครงการ “จุฬาฯ, เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ช่อง 7 รวมใจฝ่าภัยน้ำท่วมใต้”

วิกฤตอุทกภัยภาคใต้ในขณะนี้ นับว่าภัยพิบัติครั้งใหญ่ ที่สร้างผลกระทบให้กับพี่น้องชาวใต้ในหลายจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระดับน้ำที่ท่วมสูงและรุนแรงต่อเนื่อง ส่งผลให้การเข้าให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก ล่าสุด “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดยเครือข่ายจุฬาฯ ฝ่าพิบัติ เปิด Chula Digital War Room แพลตฟอร์มจุฬาฝ่าพิบัติ: ดิจิทัลวอร์รูม ที่จุฬาฯ พัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรมที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถรับมือเหตุการณ์น้ำท่วมในอนาคตได้ เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริง ให้ความช่วยเหลือคนในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย

โดยมี ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ รองอธิการบดีจุฬาฯ และคุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการช่อง 7HD ร่วมงาน สาธิตการใช้งาน อันจะเป็นประโยชน์เพื่อประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมให้คำปรึกษาในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพกาย สุขภาพใจ
สุขภาพสัตว์เลี้ยง ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและการออกแบบเมือง โดยสามารถสื่อสารผ่านทางลิงก์ https://engagement.chula.ac.th/warRoom/

และช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ ช่อง 7HD ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ส่งต่อความห่วงใยและเคียงข้างพี่น้องประชาชน เพราะคนไทยไม่ทิ้งกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และ ช่อง 7HD รวมใจ ฝ่าภัยน้ำท่วมใต้ เปิดรับบริจาคเงินเข้าบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เพื่อรับเงินบริจาค) เลขที่บัญชี 152-4-87883-0 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ หรือสแกน QR Code ที่ภาพเพื่อร่วมบริจาค E-Donation ผ่านระบบ Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร (ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) และยังเปิดรับบริจาคสิ่งของ ที่จุดรับบริจาคสยามสแควร์ และจามจุรีสแควร์

ล่าสุด ทีมข่าว 7HD ยังทำหน้าที่เพื่อเป็นสื่อกลางในการรายงานข่าว ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ร่วมให้ความช่วยเหลือเป็นตัวแทนทยอยนำถุงยังชีพ จากโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน ไปมอบให้กับผู้ประสบภัย ต.ท่าช้าง
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา และเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ประสบอุทกภัย อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV และช่องทางออนไลน์ Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X, YouTube) และ เว็บไซต์ www.ch7.com

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

