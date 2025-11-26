ช่อง 7HD ร่วมมือ “จุฬาฯ” เปิด War Room เกาะติดรายงาน น้ำท่วมภาคใต้
ช่อง 7HD” ร่วมมือ “จุฬาฯ” เปิด Chula Digital War Room เกาะติดรายงานสถานการณ์ พร้อมส่งกำลังใจผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน “ช่อง 7HD” ส่งทีมข่าวเกาะติดรายงานสถานการณ์น้ำท่วมหนัก ส่งมอบถุงยังชีพ “7 สี ช่วยชาวบ้าน” ร่วมหนุน “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เปิดแพลตฟอร์ม Chula Digital War Room สื่อสารช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งหาดใหญ่ และจังหวัดใกล้เคียงในโครงการ “จุฬาฯ, เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ช่อง 7 รวมใจฝ่าภัยน้ำท่วมใต้”
วิกฤตอุทกภัยภาคใต้ในขณะนี้ นับว่าภัยพิบัติครั้งใหญ่ ที่สร้างผลกระทบให้กับพี่น้องชาวใต้ในหลายจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระดับน้ำที่ท่วมสูงและรุนแรงต่อเนื่อง ส่งผลให้การเข้าให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก ล่าสุด “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดยเครือข่ายจุฬาฯ ฝ่าพิบัติ เปิด Chula Digital War Room แพลตฟอร์มจุฬาฝ่าพิบัติ: ดิจิทัลวอร์รูม ที่จุฬาฯ พัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรมที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถรับมือเหตุการณ์น้ำท่วมในอนาคตได้ เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริง ให้ความช่วยเหลือคนในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย
โดยมี ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ รองอธิการบดีจุฬาฯ และคุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการช่อง 7HD ร่วมงาน สาธิตการใช้งาน อันจะเป็นประโยชน์เพื่อประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมให้คำปรึกษาในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพกาย สุขภาพใจ
สุขภาพสัตว์เลี้ยง ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและการออกแบบเมือง โดยสามารถสื่อสารผ่านทางลิงก์ https://engagement.chula.ac.th/warRoom/
และช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ ช่อง 7HD ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ส่งต่อความห่วงใยและเคียงข้างพี่น้องประชาชน เพราะคนไทยไม่ทิ้งกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และ ช่อง 7HD รวมใจ ฝ่าภัยน้ำท่วมใต้ เปิดรับบริจาคเงินเข้าบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เพื่อรับเงินบริจาค) เลขที่บัญชี 152-4-87883-0 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ หรือสแกน QR Code ที่ภาพเพื่อร่วมบริจาค E-Donation ผ่านระบบ Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร (ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) และยังเปิดรับบริจาคสิ่งของ ที่จุดรับบริจาคสยามสแควร์ และจามจุรีสแควร์
ล่าสุด ทีมข่าว 7HD ยังทำหน้าที่เพื่อเป็นสื่อกลางในการรายงานข่าว ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ร่วมให้ความช่วยเหลือเป็นตัวแทนทยอยนำถุงยังชีพ จากโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน ไปมอบให้กับผู้ประสบภัย ต.ท่าช้าง
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา และเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ประสบอุทกภัย อย่างต่อเนื่องอีกด้วย
สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV และช่องทางออนไลน์ Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X, YouTube) และ เว็บไซต์ www.ch7.com
