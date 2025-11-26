สิริพงศ์ ยัน รัฐบาลไม่ได้ช้า-ผิดพลาด ลั่นสั่งอพยพแล้ว แต่ประชาชนไม่สนใจ
โฆษกประจำสำนักนายกฯ ยืนยัน รัฐบาลไม่ได้บริหารจัดการน้ำท่วมภาคใต้ล่าช้าหรือผิดพลาด ชี้ประชาชนบางส่วนไม่ยอมอพยพตามคำเตือนเอง
ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของรัฐบาล ล่าสุด นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของรัฐบาล โดยปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการทำงานที่ล่าช้าและผิดพลาด
เมื่อถูกสื่อมวลชนจี้ถามถึงประเด็นความล่าช้าในการอพยพประชาชน โฆษกฯ ได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ในจังหวัดสตูล โดยระบุว่ามีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแล้ว แต่ประชาชนกลับ “ไม่ยอมอพยพ” พร้อมตั้งคำถามกลับว่า “แบบนี้เรียกว่ารัฐบาลช้าหรือไม่”
นายสิริพงศ์ อธิบายเพิ่มเติมว่า “รัฐบาลมีข้อมูลและการเตรียมการพร้อมทั้งในรูปแบบ On Ground และ Online แต่ปัญหาที่พบคือการสื่อสารที่อาจไม่เข้าใจ หรือประชาชนบางส่วน “ไม่สนใจ” คำสั่งอพยพตั้งแต่แรก เมื่อสถานการณ์วิกฤตจึงเกิดความโกลาหลและต้องการความช่วยเหลือพร้อมกัน”
ทั้งนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยอมรับว่า วิกฤตครั้งนี้เกิดจากมวลน้ำที่มาเร็วมากจน “ทุกคนคาดไม่ถึง” ซึ่งถือเป็นปัจจัยทางธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ แม้รัฐบาลจะมีเครื่องมือที่พร้อมมากก็ตาม
ทั้งนี้ นายกฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาหน้างานด้วยตนเอง และสั่งการให้กำชับเรื่องจุดอพยพให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อรองรับมวลน้ำที่จะไหลไปยังจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป
