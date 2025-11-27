อุทาหรณ์! หนุ่มมะกัน ลดน้ำหนักสุดโต่ง กินเนื้อ-ไขมันวันละ 4 กิโล จนสภาพผิวพัง

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 07:00 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 15:42 น.
อุทาหรณ์! หนุ่มมะกัน ลดน้ำหนักผิดวิธี กินแต่เนื้อ-เนยวันละ 4 กิโล จนคอเลสเตอรอลพุ่งปรี๊ด ไขมันดันทะลุผิวเกิดตุ่มเหลืองทั่วตัว

รายงานทางการแพทย์ล่าสุดจากสหรัฐอเมริกา เปิดเผยเคสอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการลดน้ำหนักด้วยสูตร Carnivore Diet หรือการทานเนื้อ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพื่อลดน้ำหนัก เมื่อชายวัย 40 ปีคนหนึ่ง ต้องเข้ารับการรักษาหลังจากมีตุ่มสีเหลืองประหลาดผุดขึ้นตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า และข้อศอก

จากการซักประวัติพบว่า ชายคนนี้รับประทานอาหารแบบ Carnivore Diet หรือ การเน้นกินแต่เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ไข่ อาหารทะเล และนมเนย โดยงดผัก ผลไม้ และธัญพืช มาเป็นเวลานานถึง 8 เดือน และที่น่าตกใจคือเขาทานอาหารไขมันสูง เช่น แฮมเบอร์เกอร์ ชีส และเนยก้อน ถึงวันละ 4 กิโลกรัม

ด้วยการกินลักษณะนี้ส่งผลให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดพุ่งสูงถึง 1,000 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ซึ่งสูงกว่าค่าปกติของผู้ใหญ่ถึง 5 เท่า จนทำให้ไขมันล้นทะลักในกระแสเลือดและสะสมจนดันตัวออกมาทางผิวหนัง เกิดเป็นโรค Xanthelasma หรือภาวะไขมันสะสมใต้ผิวหนังขั้นรุนแรง

มือที่มีตุ่มไขมันสีเหลืองนูนขึ้นมาตามข้อนิ้วและฝ่ามือ
ภาพจาก: Science Alert

แม้ตุ่มไขมันเหล่านี้จะไม่สร้างความเจ็บปวด แต่แพทย์เตือนว่านถือเป็นสัญญาณอันตราย เพราะนอกจากคอเลสเตอรอลที่สูงมากเป็นสาเหตุหลักของโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต แล้วอาจกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเติบโต รวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อม

ทั้งนี้ ตุ่มไขมันจะไม่หายไปเองแม้จะลดระดับไขมันในเลือดลงแล้ว จำเป็นจะเข้ารับการรักษา เช่น การยิงเลเซอร์ หรือการจี้ด้วยความเย็นจัด เพื่อกำจัดออกเท่านั้น กรณีนี้จึงเป็นบทเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก ควรเลือกวิธีที่สมดุลและถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อไม่ให้สุขภาพพังในระยะยาว

ที่มา: Science Alert

