ดับพุ่ง 44 ศพ ไฟไหม้ตึกสูงฮ่องกง สูญหายเกือบ 300 ตร.จับ 3 ผู้รับเหมา ใช้วัสดุไวไฟ
ยอดเสีชชีวิตพุ่ง 44 ศพ ไฟไหม้ตึกสูง อพาร์ตเมนต์ ในฮ่องกง สูญหายเกือบ 300 ตร.จับ 3 ผู้รับเหมา ใช้วัสดุไวไฟ
สำนักข่าวต่างประเทศรยางาน เหตุเพลิงไหม้เริ่มขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568 (ตามเวลาท้องถิ่น) บริเวณนั่งร้านไม้ไผ่ด้านนอกของอาคารสูง 32 ชั้น ในโครงการที่พักอาศัย “หวัง ฟุก คอร์ต” (Wang Fuk Court) เขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์
จากนั้นไฟลุกลามเข้าไปภายในตัวอาคารกับอาคารข้างเคียงอย่างรวดเร็ว เผาทำลายอาคารไปถึง 7 จากทั้งหมด 8 ตึกในโครงการ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมรถดับเพลิงกว่า 200 คัน กับรถพยาบาล 100 คัน เข้าสกัดเพลิงและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่ติดค้างอยู่ตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันพฤหัสบดี
ไอลีน ชุง ผู้กำกับการอาวุโสของตำรวจฮ่องกง เปิดเผยว่า ได้จับกุมชายอายุระหว่าง 52 ถึง 68 ปี จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทกับที่ปรึกษาวิศวกรรมของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่กำลังปรับปรุงอาคาร เจ้าหน้าที่ระบุว่ามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าผู้รับผิดชอบมีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เนื่องจากตรวจพบวัสดุโฟม (Styrofoam) ซึ่งเป็นวัตถุไวไฟสูง ติดตั้งอยู่นอกหน้าต่างอาคารบริเวณโถงลิฟต์ ซึ่งขัดต่อมาตรฐานการทนไฟและเป็นสาเหตุให้ไฟลามรวดเร็วผิดปกติ
ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ 44 ราย โดยพบร่างในที่เกิดเหตุ 40 ราย หนึ่งในนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงวัย 37 ปีที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟคลอกและสูดดมควันพิษ 62 คน
ขณะที่ผู้อยู่อาศัยกว่า 900 คนถูกอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว โครงการแห่งนี้มีห้องพักเกือบ 2,000 ห้อง มีผู้อยู่อาศัยราว 4,800 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
ด้านสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและยกย่องเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่สละชีพ พร้อมกำชับให้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อลดความสูญเสีย
จอห์น ลี ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกง ประกาศให้ความสำคัญกับการจัดการภัยพิบัติเป็นลำดับแรก สั่งระงับกิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งสภานิติบัญญัติที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคมนี้ชั่วคราว
ไฟไหม้ตึกสูงฮ่องกง นับเป็นโศกนาฏกรรมไฟไหม้ที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1996 ซึ่งครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต 41 รายในอาคารพาณิชย์ย่านเกาลูน
