ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 44 ศพ ไฟไหม้ตึกสูงฮ่องกง สูญหายเกือบ 300 ตร.จับ 3 ผู้รับเหมา ใช้วัสดุไวไฟ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 09:18 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 09:18 น.
624
ดับพุ่ง 44 ศพ ไฟไหม้ตึกสูงฮ่องกง สูญหายเกือบ 300 ตร.จับ 3 ผู้รับเหมา ใช้วัสดุไวไฟ

ยอดเสีชชีวิตพุ่ง 44 ศพ ไฟไหม้ตึกสูง อพาร์ตเมนต์ ในฮ่องกง สูญหายเกือบ 300 ตร.จับ 3 ผู้รับเหมา ใช้วัสดุไวไฟ

สำนักข่าวต่างประเทศรยางาน เหตุเพลิงไหม้เริ่มขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568 (ตามเวลาท้องถิ่น) บริเวณนั่งร้านไม้ไผ่ด้านนอกของอาคารสูง 32 ชั้น ในโครงการที่พักอาศัย “หวัง ฟุก คอร์ต” (Wang Fuk Court) เขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์

จากนั้นไฟลุกลามเข้าไปภายในตัวอาคารกับอาคารข้างเคียงอย่างรวดเร็ว เผาทำลายอาคารไปถึง 7 จากทั้งหมด 8 ตึกในโครงการ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมรถดับเพลิงกว่า 200 คัน กับรถพยาบาล 100 คัน เข้าสกัดเพลิงและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่ติดค้างอยู่ตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันพฤหัสบดี

Firefighters try to extinguisha fire that broke out at Wang Fuk Court, a residential estate in the Tai Po district of Hong Kong’s New Territories, Wednesday, Nov. 26 2025. (AP Photo/Chan Long Hei)

ไอลีน ชุง ผู้กำกับการอาวุโสของตำรวจฮ่องกง เปิดเผยว่า ได้จับกุมชายอายุระหว่าง 52 ถึง 68 ปี จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทกับที่ปรึกษาวิศวกรรมของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่กำลังปรับปรุงอาคาร เจ้าหน้าที่ระบุว่ามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าผู้รับผิดชอบมีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เนื่องจากตรวจพบวัสดุโฟม (Styrofoam) ซึ่งเป็นวัตถุไวไฟสูง ติดตั้งอยู่นอกหน้าต่างอาคารบริเวณโถงลิฟต์ ซึ่งขัดต่อมาตรฐานการทนไฟและเป็นสาเหตุให้ไฟลามรวดเร็วผิดปกติ

ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ 44 ราย โดยพบร่างในที่เกิดเหตุ 40 ราย หนึ่งในนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงวัย 37 ปีที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟคลอกและสูดดมควันพิษ 62 คน

Firefighters work to extinguisha fire that broke out at Wang Fuk Court, a residential estate in the Tai Po district of Hong Kong’s New Territories, Wednesday, Nov. 26 2025. (AP Photo/Chan Long Hei)

ขณะที่ผู้อยู่อาศัยกว่า 900 คนถูกอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว โครงการแห่งนี้มีห้องพักเกือบ 2,000 ห้อง มีผู้อยู่อาศัยราว 4,800 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ

ด้านสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและยกย่องเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่สละชีพ พร้อมกำชับให้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อลดความสูญเสีย

People look at flames engulfing a building after a fire broke out at Wang Fuk Court, a residential estate in the Tai Po district of Hong Kong’s New Territories, Wednesday, Nov. 26 2025. (AP Photo/Chan Long Hei)

จอห์น ลี ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกง ประกาศให้ความสำคัญกับการจัดการภัยพิบัติเป็นลำดับแรก สั่งระงับกิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งสภานิติบัญญัติที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคมนี้ชั่วคราว

ไฟไหม้ตึกสูงฮ่องกง นับเป็นโศกนาฏกรรมไฟไหม้ที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1996 ซึ่งครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต 41 รายในอาคารพาณิชย์ย่านเกาลูน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เทรดไปด้วยกัน เรียนรู้กลยุทธ์จากโปรทั่วโลกด้วย Copy Trading &amp; Social Trading บน FP Markets เศรษฐกิจ

เทรดไปด้วยกัน เรียนรู้กลยุทธ์จากโปรทั่วโลกด้วย Copy Trading & Social Trading บน FP Markets

29 วินาที ที่แล้ว
ด่วน! อัยการสั่งสอบ ราอูล โรชา ประธาน MUO พัวพันค้ายา-ขโมยน้ำมัน-ค้าอาวุธ ข่าวต่างประเทศ

อัยการเม็กซิโก สั่งสอบ ราอูล โรชา ประธาน MUO พัวพันค้ายา-ขโมยน้ำมัน-ค้าอาวุธ

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อุกอาจ คนร้ายกราดยิงใกล้ทำเนียบขาว ทำทหารกำลังพิทักษ์มาตุภูมิดับ 2 ราย

7 นาที ที่แล้ว
อ๋อม สกาวใจ โพสต์เดือด จี้รัฐบาลเลิกผัดข้าว หันมาแก้ปัญหา บันเทิง

อ๋อม สกาวใจ ซัดรัฐบาล อาสาช่วยกันจนมีเวลาผัดข้าว ถามแรง เรามีเขาไว้ทำอะไร?

10 นาที ที่แล้ว
หาดใหญ่เขต 8 คือตรงไหน ข่าว

อย่าทิ้งหาดใหญ่ “เขต 8 ” เสียงคนในพื้นที่ขออย่าเหมารวม เหตุยิงจนท.กับคนทั้งย่าน

13 นาที ที่แล้ว
เส้นทาง พายุไต้ฝุ่น &#039;โคโตะ&#039; กรมอุตุยัน ไม่เข้าไทย แต่หนาวฉับพลัน อีสานอุณหภูมิลด 7 องศา ข่าว

เส้นทาง พายุไต้ฝุ่น ‘โคโตะ’ กรมอุตุยัน ไม่เข้าไทย แต่หนาวฉับพลัน อีสานอุณหภูมิลด 7 องศา

31 นาที ที่แล้ว
เผยแพร่คำสั่ง ยกเลิกการห้ามขาย เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อดัง ปลอดภัยรังสี UVC ข่าว

โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สัญชัย รุ่งศรีทอง พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์

34 นาที ที่แล้ว
สหรัฐฯ สั่งยกเลิกสถานะคุ้มครองชาวเมียนมา อ้างประเทศปลอดภัยกลับบ้านได้แล้ว ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ ยกเลิกสถานะคุ้มครองชาวเมียนมา อ้างประเทศปลอดภัยกลับบ้านได้แล้ว

54 นาที ที่แล้ว
เปิ้ล นาคร เผยนาทีช็อก เห็น5 ร่างลอยในบ้าน หลังลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมใต้ ข่าว

เปิ้ล นาคร เห็นภาพติดตา 5 ร่างลอยในบ้าน-ขาโผล่หลังคา สะเทือนใจ เกินกำลังช่วยได้

57 นาที ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

เช็กชื่อผู้อพยพ “ศูนย์พักพิง ม.อ.” แชร์ให้ผู้ตามหาญาติ-คนใกล้ชิดทราบด่วน !

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา รู้แล้วสาเหตุ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โกรธแค้น-ไม่พอใจทีมกู้ภัย ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา รู้แล้วสาเหตุ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โกรธแค้น-ไม่พอใจทีมกู้ภัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รอดตายแล้ว! ทีมกู้ภัยฯ ฝ่าน้ำท่วม ช่วยชาวหาดใหญ่ ส่งอาหารหลังติดค้างหลายวัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา ข่าว

ร้อยโทหญิง วราลักษณ์ ร้อยตรีหญิง ปิยากร ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์และเหรียญราชรุจิ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ชุดกู้ภัยทางอากาศมาแล้ว! ส่ง 161 นาย ลุยหาดใหญ่ เน้นพื้นที่เข้าถึงยาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน 6 จังหวัดภาคใต้ ฝนตกหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก ข่าว

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน 6 จังหวัดภาคใต้ ฝนตกหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มท.สั่งระดมกำลัง เร่งฟื้นฟูเมือง เยียวยาผู้ประสบภัย หลังน้ำท่วมหาดใหญ่ ลดลงแล้ว ข่าว

มท.สั่งระดมกำลัง เร่งฟื้นฟูเมือง เยียวยาผู้ประสบภัย หลังน้ำท่วมหาดใหญ่ ลดลงแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล นาคร เกือบเอาชีวิตไม่รอด ขณะช่วย นายกฯ เมืองปากพูน กลางแม่น้ำเชี่ยว ข่าว

เปิดคลิป เปิ้ล นาคร ช่วย นายกเทศมนตรี เรือคว่ำกลางน้ำเชี่ยว เกือบเอาชีวิตไม่รอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศจิตอาสาทุกภาคส่วน ข่าว

ประกาศด่วน! รวมจิตอาสาทุกภาคส่วน วางแผนช่วยหาดใหญ่ “ศบภ.4 ส่วนหน้า”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดประวัติ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล นักรบสมรภูมิเขาค้อ ราชองครักษ์ ผู้พิทักษ์สถาบัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ตฤณห์ เตือนภัย วิกฤตน้ำท่วมใต้ คนหิวจัดเสี่ยงหลอน จนทำร้ายกัน แนะส่งของหวานช่วย ข่าว

อ.ตฤณห์ เตือนภัย น้ำท่วมใต้ คนหิวจัดเสี่ยงหลอน จนทำร้ายกัน แนะส่งของหวานช่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หน่วยซีลช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ เมื่อคืน ข่าว

หน่วยซีล ปูพรม “ช่วยหาดใหญ่” 77,000 ชีวิต รอกลางน้ำท่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล สิ้นชีพิตักษัย สิริชันษา 78 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมการปกครองสั่งย้าย นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ ข่าว

สั่งเด้ง นายอำเภอหาดใหญ่ พ้นพื้นที่ ช่วยราชการ วิทยาลัยการปกครอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาสากู้ภัย ยกเลิกภารกิจแจกข้าว จุดสะพานคลอง ร.1 ชั่วคราว หลังถูกไล่ยิงกว่า 20 นัด ข่าว

อาสากู้ภัย ยกเลิกภารกิจ จุดสะพานคลอง ร.1 ชั่วคราว หลังถูกไล่ยิงกว่า 20 นัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลฟุตบอล ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบเกมนัดที่ 5

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 09:18 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 09:18 น.
624
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เทรดไปด้วยกัน เรียนรู้กลยุทธ์จากโปรทั่วโลกด้วย Copy Trading &amp; Social Trading บน FP Markets

เทรดไปด้วยกัน เรียนรู้กลยุทธ์จากโปรทั่วโลกด้วย Copy Trading & Social Trading บน FP Markets

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
อ๋อม สกาวใจ โพสต์เดือด จี้รัฐบาลเลิกผัดข้าว หันมาแก้ปัญหา

อ๋อม สกาวใจ ซัดรัฐบาล อาสาช่วยกันจนมีเวลาผัดข้าว ถามแรง เรามีเขาไว้ทำอะไร?

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
หาดใหญ่เขต 8 คือตรงไหน

อย่าทิ้งหาดใหญ่ “เขต 8 ” เสียงคนในพื้นที่ขออย่าเหมารวม เหตุยิงจนท.กับคนทั้งย่าน

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
เส้นทาง พายุไต้ฝุ่น &#039;โคโตะ&#039; กรมอุตุยัน ไม่เข้าไทย แต่หนาวฉับพลัน อีสานอุณหภูมิลด 7 องศา

เส้นทาง พายุไต้ฝุ่น ‘โคโตะ’ กรมอุตุยัน ไม่เข้าไทย แต่หนาวฉับพลัน อีสานอุณหภูมิลด 7 องศา

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
Back to top button