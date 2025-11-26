ข่าว
ศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว “เปรมชัย-เกรียงศักดิ์” คดีตึก สตง. ถล่ม
ศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว เปรมชัย และ ศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว สองผู้ต้องหาคดีตึก สตง ถล่ม. สืบเนื่องจากแผ่นดินไหว
ศาลอาญามีคำสั่งในคำร้องขอปล่อยชั่วคราวที่ นายเปรมชัย กรรณสูตร จำเลยที่ 17 และ นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา จำเลยที่ 20 ยื่นคำร้องต่อศาลอาญา ในคดีตึก สตง.แห่งใหม่ถล่ม สืบเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 95 ศพ
โดยมีรายงานว่า ศาลอาญาพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวของจำเลยทั้ง 2 คน และมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวจำเลยทั้ง 2 ในเมื่อค่ำที่ผ่านมา
ซึ่ง นายเกรียงศักดิ์ ถูกปล่อยตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ส่วน นายเปรมชัย พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ ก็ได้รับการปล่อยตัวในช่วงค่ำของวันที่ 26 พ.ย. 68 ที่ผ่านมาแล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดสาเหตุส่ง “เปรมชัย กรรณสูต” เข้าโรงพยาบาลราชทัณฑ์
- หาม เปรมชัย เข้ารพ.ราชทัณฑ์ เหตุมีอาการระบบทางเดินหายใจ-โรคประจำตัวเยอะ
- สาเหตุ เปรมชัย โดนหมายจับ เซ่นตึก สตง.ถล่ม ITD พัวพันก่อสร้าง
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ
อุทาหรณ์! หนุ่มมะกัน ลดน้ำหนักสุดโต่ง กินเนื้อ-ไขมันวันละ 4 กิโล จนสภาพผิวพัง
6 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
คุกแค่ 14 ปี เดนทรชน ข่มขืนมาราธอน 18 ชม. หัวเราะเหยื่อ ร้องขอรถพยาบาล ซ้ำร้ายเสียชีวิต
7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ระทึก ภูเขาไฟเอธิโอเปียปะทุครั้งแรกในรอบ 10,000 ปี เถ้าถ่านลอยไกลถึงนิวเดลี
9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ย้อนรอย หมอซาตาน ฆาตกรต่อเนื่องยุค 40 ใช้ไซยาไนด์สังหารหมู่ ทั่วปารีส
10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ชายญี่ปุ่นวัย 70 ปีถูกหามส่งรพ. หลังใช้ AI สแกนเห็ดป่า ก่อนบอกว่ากินได้ สุดท้ายเป็น ‘เห็ดพิษ’
11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
เตือนภัยระดับสูงสุด! ยอดตายไฟไหม้ฮ่องกงพุ่ง 12 ศพ ยังมีประชาชนตกค้าง
12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
สามีจีนฟ้องหย่าเมีย หลังจบได้เอาเงินเก็บกว่า 5 ล้านเปย์ผู้ชายไลฟ์สดจนหมดเกลี้ยง
12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
อาร์เซนอล พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68
13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธันวาคม 2568 เงินเข้าวันไหน? ส่องไทม์ไลน์ คนละครึ่งพลัส เฟส 2
13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
ลิเวอร์พูล พบ พีเอสวี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68
13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม
คลิปสลดนาที “ปวช.ปี 1” สุดทนรุ่นพี่ปี 3 รุมเตะ-ต่อยสนุก ชักปืนยิงดับกลางร้านค้า
13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
สรุปเนื้อเรื่อง ซีซั่น 1-4 ก่อนดู Stranger Things 5 เข้าฉาย Netflix วันนี้
13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
บุ๋ม ปนัดดา ของขึ้น! ไม่พอใจ นายกฯ อนุทิน ยืนผัดข้าว แต่ไร้คำสั่งจัดการปัญหาน้ำท่วมภาคใต้
13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
แอต.มาดริด พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68
14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ด่วน! ไฟไหม้ใหญ่อะพาร์ตเมนต์สูงในฮ่องกง ดับแล้ว 4 ราย พบคนติดค้างจำนวนมาก
14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
สรยุทธ เล่าสาเหตุไม่ลงพื้นที่ น้ำท่วมหาดใหญ่ เคยโดนการเมืองตำหนิ ลั่นแอบเซ็งนิดนึง
14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
เปแอสเช พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68
14 ชั่วโมง ที่แล้ว