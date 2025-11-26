ข่าว

ศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว “เปรมชัย-เกรียงศักดิ์” คดีตึก สตง. ถล่ม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 06:39 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 06:43 น.
56
ขอบคุณภาพจาก ดาวแปดแฉก / แฟ้มภาพ

ศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว เปรมชัย และ ศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว สองผู้ต้องหาคดีตึก สตง ถล่ม. สืบเนื่องจากแผ่นดินไหว

ศาลอาญามีคำสั่งในคำร้องขอปล่อยชั่วคราวที่ นายเปรมชัย กรรณสูตร จำเลยที่ 17 และ นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา จำเลยที่ 20 ยื่นคำร้องต่อศาลอาญา ในคดีตึก สตง.แห่งใหม่ถล่ม สืบเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 95 ศพ

โดยมีรายงานว่า ศาลอาญาพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวของจำเลยทั้ง 2 คน และมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวจำเลยทั้ง 2 ในเมื่อค่ำที่ผ่านมา

ซึ่ง นายเกรียงศักดิ์ ถูกปล่อยตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ส่วน นายเปรมชัย พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ ก็ได้รับการปล่อยตัวในช่วงค่ำของวันที่ 26 พ.ย. 68 ที่ผ่านมาแล้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อุทาหรณ์! หนุ่มมะกัน ลดน้ำหนัดสุดโต่ง กินเนื้อ-ไขมันวันละ 4 กิโล จนสภาพผิวพัง ข่าวต่างประเทศ

อุทาหรณ์! หนุ่มมะกัน ลดน้ำหนักสุดโต่ง กินเนื้อ-ไขมันวันละ 4 กิโล จนสภาพผิวพัง

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว “เปรมชัย-เกรียงศักดิ์” คดีตึก สตง. ถล่ม

27 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 27 11 68 ดูดวง

5 ราศี ดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ยื่นเรื่องอะไรก็ผ่านฉลุย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุกแค่ 14 ปี เดนทรชน ข่มขืนมาราธอน 18 ชม. หัวเราะเหยื่อ ร้องขอรถพยาบาล ซ้ำร้ายเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

คุกแค่ 14 ปี เดนทรชน ข่มขืนมาราธอน 18 ชม. หัวเราะเหยื่อ ร้องขอรถพยาบาล ซ้ำร้ายเสียชีวิต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก ภูเขาไฟเอธิโอเปียปะทุครั้งแรกในรอบ 10,000 ปี เถ้าถ่านลอยไกลถึงนิวเดลี

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนรอย หมอซาตาน ฆาตกรต่อเนื่อง ฉีดไซยาไนด์สังหารหมู่ ทั่วปารีส ข่าวต่างประเทศ

ย้อนรอย หมอซาตาน ฆาตกรต่อเนื่องยุค 40 ใช้ไซยาไนด์สังหารหมู่ ทั่วปารีส

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายญี่ปุ่นวัย 70 ปีถูกหามส่งรพ. หลังใช้ AI สแกนเห็ดป่า ก่อนบอกว่ากินได้ สุดท้ายเป็น ‘เห็ดพิษ’

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เตือนภัยระดับสูงสุด! ยอดตายไฟไหม้ฮ่องกงพุ่ง 12 ศพ ยังมีประชาชนตกค้าง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สามีจีนฟ้องหย่าเมีย หลังจบได้เอาเงินเก็บกว่า 5 ล้านเปย์ผู้ชายไลฟ์สดจนหมดเกลี้ยง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2568 เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธันวาคม 2568 เงินเข้าวันไหน? ส่องไทม์ไลน์ คนละครึ่งพลัส เฟส 2

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 26 11 68 หวยลาว

หวยลาววันนี้ งวด 26/11/68 รู้ผลทุกรางวัล เช็กสถิติย้อนหลัง 5 งวด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ พีเอสวี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
รุ่นน้องยิงรุ่นพี่ปวช ปี 3 ปากช่อง ข่าวอาชญากรรม

คลิปสลดนาที “ปวช.ปี 1” สุดทนรุ่นพี่ปี 3 รุมเตะ-ต่อยสนุก ชักปืนยิงดับกลางร้านค้า

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

น้ำป่าถล่มตรัง ย่านตาขาว สาวใหญ่ ไม่ยอมทิ้งบ้าน ยืนกรานอยู่เฝ้าหมา 36 ตัว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปเนื้อเรื่อง ซีซั่น 1-4 ก่อนดู Stranger Things 5 เข้าฉาย Netflix วันนี้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ของขึ้น! สับรัฐบาลเละ ลั่นถ้ารู้ว่า นายกฯ อนุทิน แค่ไปผัดกับข้าว คงจัดการเองไปแล้ว ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา ของขึ้น! ไม่พอใจ นายกฯ อนุทิน ยืนผัดข้าว แต่ไร้คำสั่งจัดการปัญหาน้ำท่วมภาคใต้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
อบต.ละงู จ.สตูล สั่งอพยพ ลั่น อย่าโทษหน่วยงานหากช่วยไม่ได้ ข่าว

ดราม่า อบต.ละงู โพสต์แรง ต้องยอมรับสภาพ-อย่าโทษหน่วยงาน หากไม่ยอมอพยพ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ไฟไหม้ใหญ่อะพาร์ตเมนต์สูงในฮ่องกง ดับแล้ว 4 ราย พบคนติดค้างจำนวนมาก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ เผยความในใจ สาเหตุไม่ลงพื้นที่ น้ำท่วมหาดใหญ่ ลั่นแอบเซ็งนิดนึง ข่าว

สรยุทธ เล่าสาเหตุไม่ลงพื้นที่ น้ำท่วมหาดใหญ่ เคยโดนการเมืองตำหนิ ลั่นแอบเซ็งนิดนึง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปแอสเช พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 26 พ.ย. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
หาดใหญ่ชั้นใน แม่เป็นลม บันเทิง

อนุวัต ลุยหาดใหญ่ชั้นใน กลั้นใจตะโกนบอกคนรอ เจ็ตสกีมีแค่ 3 ลำ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ณรงค์พร ณ พัทลุง&quot; หรือ &quot;นายกฯ แป้น&quot; พ่อเมืองหาดใหญ่ ขวัญใจชาวใต้ ข่าว

ประวัติ “ณรงค์พร ณ พัทลุง” หรือ “นายกฯ แป้น” พ่อเมืองหาดใหญ่ ขวัญใจชาวใต้

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หลวงปู่ศิลา มอบปัจจัย 3.5 แสนบาท สั่งลูกศิษย์ลุยช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ด่วน!

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 06:39 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 06:43 น.
56
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อุทาหรณ์! หนุ่มมะกัน ลดน้ำหนัดสุดโต่ง กินเนื้อ-ไขมันวันละ 4 กิโล จนสภาพผิวพัง

อุทาหรณ์! หนุ่มมะกัน ลดน้ำหนักสุดโต่ง กินเนื้อ-ไขมันวันละ 4 กิโล จนสภาพผิวพัง

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
ดูดวงวันนี้ 27 11 68

5 ราศี ดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ยื่นเรื่องอะไรก็ผ่านฉลุย

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
คุกแค่ 14 ปี เดนทรชน ข่มขืนมาราธอน 18 ชม. หัวเราะเหยื่อ ร้องขอรถพยาบาล ซ้ำร้ายเสียชีวิต

คุกแค่ 14 ปี เดนทรชน ข่มขืนมาราธอน 18 ชม. หัวเราะเหยื่อ ร้องขอรถพยาบาล ซ้ำร้ายเสียชีวิต

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568

ระทึก ภูเขาไฟเอธิโอเปียปะทุครั้งแรกในรอบ 10,000 ปี เถ้าถ่านลอยไกลถึงนิวเดลี

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
Back to top button