แบบนี้ก็มี คลิปโจรนักเต้นแกล้งเมา-ตีซี้ โชว์สเต็ปฉกมือถือสุดประหลาด
ตร.อังกฤษเตือนภัยระบาดหนัก มุขใหม่มิจฉาชีพทำทีตีเนียนเป็นมิตร อ้างโชว์ “ระบำพื้นเมือง” แต่แท้จริง คือ “กลลวงล้วงกระเป๋า” ย้ำระวังตัวช่วงเทศกาลเฉลิมฉลอง หากใครเข้ามานัวเนียต้องถอยห่างทันที
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีคนร้ายใช้กลอุบายสุดพิสดาร ทำทีโชว์ลีลาการเต้นแปลกๆ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเหยื่อ ก่อนจะฉกโทรศัพท์มือถือไปอย่างแนบเนียน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองน็อตติงแฮม ประเทศอังกฤษ จนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องออกมาประกาศเตือนภัยให้ประชาชน “ตื่นตัวและระมัดระวัง” อย่างสูงสุด
ภาพเหตุการณ์เผยให้เห็นพฤติการณ์ของหัวขโมยรายนี้ ที่เดินตรงเข้าไปหาเป้าหมายโดยแสร้งทำตัวเหมือนคนเมาสุรา เขาเริ่มต้นทักทายด้วยการชนหมัด ! เพื่อสร้างความเป็นกันเอง ก่อนจะเริ่มออกสเต็ปท่าทางประหลาด ด้วยการกระโดดเหยงๆ และสอดขาเข้าไปขัดระหว่างขาของเหยื่อ
จังหวะที่เหยื่อกำลังงุนงงและพยายามทรงตัวจากการถูกนัวเนีย คนร้ายอาศัยจังหวะทีเผลอล้วงมือถือ ! ออกจากกระเป๋าเสื้อผ้าของเหยื่อ แล้วซ่อนไว้ด้านหลังอย่างรวดเร็ว ก่อนจะผละตัวหลบหนีไป
พอล กัมเมอร์ (Paul Gummer) สารวัตรจากทีมตำรวจชุมชนใจกลางเมืองน็อตติงแฮมเชียร์ เผยความคืบหน้าของคดีว่า ทีมสืบสวนได้ไล่กล้องวงจรปิดย้อนหลังจนพบเบาะแสสำคัญ โดยจับภาพคนร้ายได้ที่ร้านแมคโดนัลด์สาขาใกล้เคียงก่อนจะมาก่อเหตุ
“ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านอาหารยืนยันชัดเจนว่า ชายคนนี้ไม่ได้มีอาการมึนเมาแม้แต่น้อย แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าเหยื่อ เขากลับแสดงละครแกล้งเมา เพื่อลวงให้เหยื่อตายใจว่าเขาไม่มีพิษมีภัยและมาเพียงเพื่อความสนุกสนานเฮฮา” สารวัตรกัมเมอร์ กล่าว
เจ้าหน้าที่ตำรวจยังระบุอีกว่า รูปแบบการโจรกรรมด้วยการ “เบี่ยงเบนความสนใจ” (Distraction theft) ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยคนร้ายมักจะอ้างกับเหยื่อว่าท่าเต้นประหลาดๆ เหล่านั้นคือ “การเต้นรำพื้นเมืองตามประเพณี” ของประเทศตนเอง
“ผมขอยืนยันให้ชัดเจนว่า นี่ไม่ใช่การแสดงทางวัฒนธรรมใดๆ ทั้งสิ้น แต่มันคือความพยายามอย่างหน้าด้านๆ ที่จะดึงความสนใจของคุณออกจากกระเป๋าเสื้อกางเกง เพื่อให้พวกมันลงมือล้วงกระเป๋าได้สะดวก” สารวัตรกัมเมอร์ย้ำเตือน
ทางตำรวจจึงขอแจ้งเตือนไปยังประชาชนให้ระมัดระวังตัวจากอาชญากรรมรูปแบบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลอง ซึ่งผู้คนมักจะออกมาสังสรรค์และอาจจะอยู่ในอาการ “มึนเมาเล็กน้อย” จนขาดสติระวังตัว ทำให้ตกเป็นเหยื่อได้ง่าย
ขณะนี้ตำรวจน็อตติงแฮมเชียร์กำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายรายนี้ และขอความร่วมมือหากใครจดจำใบหน้าหรือทราบเบาะแส ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที.
