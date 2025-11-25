ข่าวต่างประเทศ

แบบนี้ก็มี คลิปโจรนักเต้นแกล้งเมา-ตีซี้ โชว์สเต็ปฉกมือถือสุดประหลาด

เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 22:07 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 17:55 น.
ภาพ @Nottinghamshire Police

ตร.อังกฤษเตือนภัยระบาดหนัก มุขใหม่มิจฉาชีพทำทีตีเนียนเป็นมิตร อ้างโชว์ “ระบำพื้นเมือง” แต่แท้จริง คือ “กลลวงล้วงกระเป๋า” ย้ำระวังตัวช่วงเทศกาลเฉลิมฉลอง หากใครเข้ามานัวเนียต้องถอยห่างทันที

กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีคนร้ายใช้กลอุบายสุดพิสดาร ทำทีโชว์ลีลาการเต้นแปลกๆ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเหยื่อ ก่อนจะฉกโทรศัพท์มือถือไปอย่างแนบเนียน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองน็อตติงแฮม ประเทศอังกฤษ จนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องออกมาประกาศเตือนภัยให้ประชาชน “ตื่นตัวและระมัดระวัง” อย่างสูงสุด

ภาพเหตุการณ์เผยให้เห็นพฤติการณ์ของหัวขโมยรายนี้ ที่เดินตรงเข้าไปหาเป้าหมายโดยแสร้งทำตัวเหมือนคนเมาสุรา เขาเริ่มต้นทักทายด้วยการชนหมัด ! เพื่อสร้างความเป็นกันเอง ก่อนจะเริ่มออกสเต็ปท่าทางประหลาด ด้วยการกระโดดเหยงๆ และสอดขาเข้าไปขัดระหว่างขาของเหยื่อ

โจรเต้นขโมยมือถือที่อังกฤษ
ภาพ @Nottinghamshire Police

จังหวะที่เหยื่อกำลังงุนงงและพยายามทรงตัวจากการถูกนัวเนีย คนร้ายอาศัยจังหวะทีเผลอล้วงมือถือ ! ออกจากกระเป๋าเสื้อผ้าของเหยื่อ แล้วซ่อนไว้ด้านหลังอย่างรวดเร็ว ก่อนจะผละตัวหลบหนีไป

เต้นขโมยมือถือ นอตติ้งแฮม สหราชอาณาจักร
ภาพ @Nottinghamshire Police

พอล กัมเมอร์ (Paul Gummer) สารวัตรจากทีมตำรวจชุมชนใจกลางเมืองน็อตติงแฮมเชียร์ เผยความคืบหน้าของคดีว่า ทีมสืบสวนได้ไล่กล้องวงจรปิดย้อนหลังจนพบเบาะแสสำคัญ โดยจับภาพคนร้ายได้ที่ร้านแมคโดนัลด์สาขาใกล้เคียงก่อนจะมาก่อเหตุ

“ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านอาหารยืนยันชัดเจนว่า ชายคนนี้ไม่ได้มีอาการมึนเมาแม้แต่น้อย แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าเหยื่อ เขากลับแสดงละครแกล้งเมา เพื่อลวงให้เหยื่อตายใจว่าเขาไม่มีพิษมีภัยและมาเพียงเพื่อความสนุกสนานเฮฮา” สารวัตรกัมเมอร์ กล่าว

ใบหน้าของคนร้าย โจรเต้นขโมยมือถือ
ภาพ @Nottinghamshire Police

เจ้าหน้าที่ตำรวจยังระบุอีกว่า รูปแบบการโจรกรรมด้วยการ “เบี่ยงเบนความสนใจ” (Distraction theft) ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยคนร้ายมักจะอ้างกับเหยื่อว่าท่าเต้นประหลาดๆ เหล่านั้นคือ “การเต้นรำพื้นเมืองตามประเพณี” ของประเทศตนเอง

“ผมขอยืนยันให้ชัดเจนว่า นี่ไม่ใช่การแสดงทางวัฒนธรรมใดๆ ทั้งสิ้น แต่มันคือความพยายามอย่างหน้าด้านๆ ที่จะดึงความสนใจของคุณออกจากกระเป๋าเสื้อกางเกง เพื่อให้พวกมันลงมือล้วงกระเป๋าได้สะดวก” สารวัตรกัมเมอร์ย้ำเตือน

ทางตำรวจจึงขอแจ้งเตือนไปยังประชาชนให้ระมัดระวังตัวจากอาชญากรรมรูปแบบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลอง ซึ่งผู้คนมักจะออกมาสังสรรค์และอาจจะอยู่ในอาการ “มึนเมาเล็กน้อย” จนขาดสติระวังตัว ทำให้ตกเป็นเหยื่อได้ง่าย

ขณะนี้ตำรวจน็อตติงแฮมเชียร์กำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายรายนี้ และขอความร่วมมือหากใครจดจำใบหน้าหรือทราบเบาะแส ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที.

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

