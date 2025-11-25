เคสสุดเศร้า เด็กไอร์แลนด์วัย 8 ขวบเสียชีวิตกะทันหัน หลังอาการทรุดจาก “แขนหัก” ที่โรงเรียน
เด็กชายวัยเพียงแค่ 8 ขวบชาวไอร์แลนด์ เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าในโรงพยาบาล หลังอาการทรุดหนักระหว่างรักษาตัวเพื่อผ่าตัดแขนที่หัก
เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าสลด เมื่อ แมทธิว บรีน (Matthew Breen) เด็กชายวัย 8 ขวบ จากเมืองราธนิว ประเทศไอร์แลนด์ เสียชีวิตในโรงพยาบาล Crumlin Children’s Hospital กรุงดับลิน เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีครอบครัวอยู่เคียงข้าง หลังอาการของเขาทรุดลงอย่างรวดเร็วภายหลังการบาดเจ็บที่โรงเรียน
แมทธิวถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยรถพยาบาลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน หลังจากที่แขนหักสองท่อนขณะอยู่ที่โรงเรียน โดยครอบครัวกล่าวว่า “ในวันนั้นเขายังสบายดีทุกอย่าง” และโรงพยาบาลก็อนุญาตให้เขากลับบ้านได้ไม่นานหลังจากนั้น
เซียรา แม่ของเขา ได้จัดการพาแมทธิวไปโรงพยาบาล Crumlin เพื่อเข้ารับการผ่าตัดแขนที่หัก แต่หลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เด็กชายก็เริ่มมีอาการไม่สบาย และแพทย์ได้ให้ยาเม็ดและสเตียรอยด์ “แต่เขายังคงอาเจียนตลอดทั้งวัน”
ต่อมาเด็กชายได้รับสเตียรอยด์ครั้งที่สองเพื่อบรรเทาอาการ แต่ไม่นานเขาก็เริ่มหายใจลำบาก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสั่งให้เซียราพาแมทธิวเดินไปรอบๆ โรงพยาบาลและให้ดื่มน้ำ หลังจากนั้นแมทธิวก็ถูกส่งกลับบ้าน แต่เมื่อถึงวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน อาการของเขาก็ทรุดลงอย่างรวดเร็วและหายใจลำบาก
อาการของแมทธิวแย่ลงอีก จนกระทั่งเขาหยุดหายใจ หน่วยบริการฉุกเฉินต้องรีบมาที่บ้านของครอบครัวเพื่อทำการช่วยชีวิต ก่อนจะนำตัวส่งกลับไปที่โรงพยาบาล Crumlin ซึ่งเขาถูกให้อยู่ในภาวะโคม่าจากการถูกกระตุ้น และใช้เครื่องช่วยหายใจ จนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดเมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน
ลอเรน เฟรมพ์ตัน พี่สะใภ้ของเซียรา ได้เริ่มแคมเปญระดมทุน GoFundMe เพื่อช่วยสนับสนุนครอบครัวที่กำลังโศกเศร้า โดยระบุว่า “แมทธิวเป็นเด็กชายที่น่ารักที่สุด เขามีอายุเพียง 8 ขวบเท่านั้น” และเขามีพี่น้อง 4 คน โดยแมทธิวเป็นพี่คนโต “เขาเป็นเด็กที่อบอุ่นที่สุด และจะเป็นที่คิดถึงและรักของทุกคนที่รู้จักเขา”
พิธีศพของแมทธิวจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่โบสถ์ St. Joseph’s Church โดยเพื่อนร่วมชั้นของเขาได้สวมเสื้อยืดที่มีข้อความว่า “Matthew our Hero” (แมทธิว ฮีโร่ของเรา) ก่อนที่เขาจะถูกนำไปฝังเคียงข้างคุณปู่ที่สุสาน St. Gabriel’s Cemetery
อ้างอิง : www.mirror.co.uk
