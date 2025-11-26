สงขลา เอฟซี โพสต์ขอความช่วยเหลือ 17 นักเตะติดค้างในหอพัก อาหาร-น้ำไม่เหลือแล้ว
สโมสรฟุตบอล สงขลา เอฟซี ทีมในไทยลีก 2 โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือ เมื่อมีนักเตะติดค้างอยู่ในหอพัก 17 คน จากสถานการณ์น้ำท่วมในสงขลา แถมอาหารและน้ำไม่เหลือแล้ว
อย่างที่ทราบว่าในตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลาและจังหวัดอื่นๆ ยังคงอยู่ในขั้นวิกฤต และยังมีประชาชนอีกหลายครัวเรือนที่กำลังเฝ้ารอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก Songkla FC ของสโมสร สงขลา เอฟซี ทีมในศึกไทยลีก 2 ได้โพสต์้ขอความขอความช่วยเหลือเหล่านักเตะที่ติดค้างอยู่ในหอพัก โดยระบุว่า “ช่วยด้วยนะครับ อาหารและน้ำ ไม่เหลือแล้ว”
“น้องๆ นักฟุตบอลยังติดอยู่ในหอ กู้ภัยไหนสามารถเข้าเมืองได้ โปรดช่วยพวกเราด้วย พิกัดในคอมเม้น”
โดยพิกัดของนักเตะประกอบด้วย หอพักหลังแบงค์ชาติ ติดค้าง 15 ราย , แซมมวล ป. แคนนิ่งแฮม หอพักแถวพลพิชัย, และนักเตะอีก 1 ราย หอพักท่าเคียน
อ้างอิง : Facebook Songkhla FC
