โดรนจับความร้อน พบคนติดน้ำท่วมหาดอีกมาก ต้องทุบหลังคาหนี !

โดรนจับความร้อน พบคนติดค้างน้ำท่วมหาดใหญ่จำนวนมาก ทุบหลังคาหนี
จากกรณี ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ แนะนำให้แก้ปัญหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเสนอให้ใช้โดรนบินสำรวจระดมเข้าพื้นที่วิกฤตต่างๆ ซึ่งแผ่วงกว้าง ประสานหาหน่วยงานอาหารหยูกยาก็ส่งให้เขาประทังไปก่อน
ย้ำว่าตอนนี้อุปสรรคสำคัญในการเข้าไปหาผู้ประสบภัยลำบากมาก จุดที่เข้าไม่ได้ ขาดน้ำ อาหาร ขาดยา เฮลิคอปเตอร์อาจลำบาก ดังนั้นโดรนอาจเป็นโดรนขนาดใหญ่หน่อยในการช่วยเหลือได้ สามารถประสานหาใครได้บ้าง ลองช่วยๆ กัน
ล่าสุด สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ออกประกาศ “อนุญาตให้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก เพื่อการดำเนินงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ พ.ศ. 2568” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐในการค้นหา กู้ภัย และช่วยเหลือประชาชนในภาวะน้ำท่วมภาคใต้ที่ยังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
กำหนดว่าสามารถปฏิบัติการบินหลังเวลา 18.00 น. ตามเงื่อนไขดังนี้
- โดรนต้องติดตั้งไฟระบุตำแหน่งและทิศทางการเคลื่อนที่อย่างชัดเจน
- ผู้บังคับหรือผู้ปล่อยโดรนต้องประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อไม่รบกวนภารกิจ และหลีกเลี่ยงการขวางเส้นทางอากาศยานของรัฐหรืออากาศยานฉุกเฉิน
หากปฏิบัติการบิน ในสนามบินอนุญาต หรือในระยะ 9 กม. (5 ไมล์ทะเล) จากสนามบินที่อยู่ในเขตประสบภัย ต้อง แจ้งขออนุญาตจากสนามบินก่อนทุกครั้ง และบินได้เมื่อได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น
ทั้งนี้ ภายหลังจากสถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลง ผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศ ต้องแจ้งข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติการบิน และวัน เวลา ในการปฏิบัติการบิน ต่อสำนักงานการบินพลเรือนผ่านอีเมล : uas_ur@caat.or.th ภายใน 30 วัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนของประเทศต่อไป
อัปเดตล่าสุด ไทยพีบเอส ยืนยันข้อมูล โดรนจับความร้อน “พบคนติดค้าง” น้ำท่วมหาดใหญ่ – ชาวบ้านทุบหลังคาหนีน้ำ
ข้อมูลของช่างภาพฝ่ายผลิตของไทยพีบีเอส ซึ่งส่งโดรนสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ พบผู้ประสบภัยรอคอยขอความช่วยเหลือ อยู่บนหลังคาบ้าน โดยชาวบ้าน 5 คน ทั้งผู้ชาย และผู้หญิงสูงสูงอายุ ทุบหลังคาบ้านเพื่อปีนขึ้นมาอาศัยบนหนังคา หนีน้ำท่วมสูง บริเวณแยก 4 คลองหวะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และพยายามโบกผ้า และส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ จนมีเจ้าหน้าที่ขับเรือผ่านมา
ภาพจากกล้องภาพโดรน ที่เปิดโหมดจับความร้อน เพื่อติดตามหาผู้คนที่ติดอยู่ตามบ้าน หอพัก และสถานที่ต่างๆ บนถนนสามสิบเมตร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยจุดขาวๆ นั่นเป็นจุดความร้อนที่คาดว่าเป็นผู้ติดค้างหรือพักอาศัยในบริเวณนั้น
ขณะที่ผู้ประสบภัยเมื่อได้ยินเรือแล่นผ่านจะเห็นปฏิกิริยาจาก ผู้คนที่ยังต้องอาศัยอยู่บนดาดฟ้าของตึก และบ้านที่มีสอง หรือ สามชั้น เมื่อได้ยินเสียงเรือ จะวิ่งออกมาที่หน้าระเบียงและบางส่วนก็ยังนอนรอความหวังอยู่บนดาดฟ้า เพราะยังไม่สามารถอพยพออกมาได้เนื่องจากน้ำที่ท่วมสูงเกือบ 1-2
จากภาพที่บันทึก พบหลายจุดมีกลุ่มคนอาศัยอยู่จำนวนมาก และทุกครั้งที่เมื่อได้ยินเสียงเรือแล่นผ่าน ก็จะพยายามออกมาตะโกนขอความช่วยเหลือเพื่อขอให้เร่งอพยพไปโดยเร็ว แต่ค่ำคืนนี้เนื่องจากกระแสน้ำไหลเชี่ยวประกอบกับมีการตัดไฟทั่วทั้งบริเวณทำให้การเข้าช่วยเหลือบางจุดนั้นต้องหยุดลง
ทั้งนี้ รายงานเมื่อ 11.00 น.ที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ระดมสรรพกำลังเต็มรูปแบบทั้งทีมกู้ภัยทางน้ำ 15 ทีม เรือ 25 ลำ ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมภาคใต้ ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนเฮลิคอปเตอร์เข้าสนับสนุนการขนย้ายผู้ประสบภัยในพื้นที่เข้าถึงยาก.
