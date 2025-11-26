ข่าว

กัน จอมพลัง ช่วยคนติดรถบัส น้ำท่วมเกือบมิดคัน ยอมเสียเงิน-อดนอน ขอให้ชาวบ้านรอด

เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 13:31 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 13:31 น.
กัน จอมพลัง ช่วยคนติดในรถบัสน้ำท่วมที่หาดใหญ่

วินาทีชีวิต! กัน จอมพลัง ลุยน้ำเชี่ยวช่วย 4 ชีวิตติดในรถบัสที่หาดใหญ่ ประตูเปิดไม่ได้ หลังถูกแรงดันน้ำปิดสนิท ต้องมุดหน้าต่างเอาชีวิตรอด ยอมเสียเงิน-อดนอน ลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด

สถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยังคงมีความรุนแรงและอันตรายสูง โดยเฉพาะจากกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก ล่าสุด กัน จอมพลัง ออกมาเปิดเผยภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยง ขณะที่ทีมงานของหนุ่มกันกำลังขับเจ็ตสกีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่และได้พบกับรถบัสคันหนึ่งที่จอดติดอยู่กลางน้ำท่วม

ภายในรถบัสมีผู้ประสบภัยติดอยู่ถึง 4 คน โดยประตูรถไม่สามารถเปิดได้ เนื่องจากอยู่ใต้น้ำและถูกแรงดันน้ำผลักอยู่ ในพื้นที่เวลานั้นมีกระแสน้ำที่เชี่ยวมาก ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงที่รถบัสจะจมลงทั้งคัน หากให้ความช่วยเหลือไม่ทันท่วงที

ทีมงานของ กัน จอมพลัง ซึ่งขับเจ็ตสกีผ่านมาเห็นผู้ต้องการความช่วยเหลือพอดีจึงเร่งเข้าช่วยเหลือทันที โดยผู้ประสบภัยทั้ง 4 คนต้องมุดออกมาจากรถบัสทางหน้าต่างอย่างทุลักทุเลเพื่อหนีเอาชีวิตรอด

กัน จอมพลัง ได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอขณะปฏิบัติการช่วยเหลือผ่านเฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้ พร้อมข้อความสั้น ๆ ที่บีบหัวใจว่า “ช่วยคนติดในรถบัสกลางน้ำเชี่ยวช้ากว่านี้จมหมด #กันจอมพลัง #กันจอมพลังช่วยสู้” พร้อมคอมเมนต์เผยความรู้สึกว่า “ตอนนี้ทุกคนฉุกเฉินหมด ผมพยามเต็มที่เพื่อช่วยทุกคนให้มากที่สุด จะเสียเงินเท่าไหร่ อดนอนขนาดไหน ผมยอมลดสูญเสียให้น้อยที่สุด”

กัน จอมพลัง ช่วยคนติดในรถบัส
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้
กัน จอมพลัง ช่วยคนน้ำท่วม
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้
กัน จอมพลัง ช่วย 4 ชีวิตติดในรถบัสที่หาดใหญ่
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้
กัน จอมพลัง ช่วย 4 ชีวิตติดในรถบัสที่หาดใหญ่-2
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

