กัน จอมพลัง ช่วยคนติดรถบัส น้ำท่วมเกือบมิดคัน ยอมเสียเงิน-อดนอน ขอให้ชาวบ้านรอด
วินาทีชีวิต! กัน จอมพลัง ลุยน้ำเชี่ยวช่วย 4 ชีวิตติดในรถบัสที่หาดใหญ่ ประตูเปิดไม่ได้ หลังถูกแรงดันน้ำปิดสนิท ต้องมุดหน้าต่างเอาชีวิตรอด ยอมเสียเงิน-อดนอน ลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด
สถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยังคงมีความรุนแรงและอันตรายสูง โดยเฉพาะจากกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก ล่าสุด กัน จอมพลัง ออกมาเปิดเผยภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยง ขณะที่ทีมงานของหนุ่มกันกำลังขับเจ็ตสกีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่และได้พบกับรถบัสคันหนึ่งที่จอดติดอยู่กลางน้ำท่วม
ภายในรถบัสมีผู้ประสบภัยติดอยู่ถึง 4 คน โดยประตูรถไม่สามารถเปิดได้ เนื่องจากอยู่ใต้น้ำและถูกแรงดันน้ำผลักอยู่ ในพื้นที่เวลานั้นมีกระแสน้ำที่เชี่ยวมาก ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงที่รถบัสจะจมลงทั้งคัน หากให้ความช่วยเหลือไม่ทันท่วงที
ทีมงานของ กัน จอมพลัง ซึ่งขับเจ็ตสกีผ่านมาเห็นผู้ต้องการความช่วยเหลือพอดีจึงเร่งเข้าช่วยเหลือทันที โดยผู้ประสบภัยทั้ง 4 คนต้องมุดออกมาจากรถบัสทางหน้าต่างอย่างทุลักทุเลเพื่อหนีเอาชีวิตรอด
กัน จอมพลัง ได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอขณะปฏิบัติการช่วยเหลือผ่านเฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้ พร้อมข้อความสั้น ๆ ที่บีบหัวใจว่า “ช่วยคนติดในรถบัสกลางน้ำเชี่ยวช้ากว่านี้จมหมด #กันจอมพลัง #กันจอมพลังช่วยสู้” พร้อมคอมเมนต์เผยความรู้สึกว่า “ตอนนี้ทุกคนฉุกเฉินหมด ผมพยามเต็มที่เพื่อช่วยทุกคนให้มากที่สุด จะเสียเงินเท่าไหร่ อดนอนขนาดไหน ผมยอมลดสูญเสียให้น้อยที่สุด”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ภาพสะเทือนใจ หญิงเกาะเสาไฟ น้ำท่วมหาดใหญ่มิดตัว “กันจอมพลัง” เร่งช่วย
- เปิดใจกู้ภัยถูกยิงไล่หลัง ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ขอทุกคนใจเย็น เร่งช่วยเคสหนักก่อน
- เต่าบิน แจกโค้ดเครื่องดื่มฟรีทุกเมนู ไม่จำกัดครั้ง ในพื้นที่สงขลา-หาดใหญ่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: