กู้ภัยมาเลย์ หลั่งน้ำตา ไลฟ์สดขอโทษ ช่วยคนไม่ทัน วอนรัฐส่งคนช่วยน้ำท่วมใต้เพิ่ม

กู้ภัยมาเลย์ หลั่งน้ำตา ไลฟ์สดขอโทษ ช่วยคนไม่ทัน วอนรัฐส่งคนช่วยน้ำท่วมใต้เพิ่ม

หัวหน้ากู้ภัยมาเลเซีย ไลฟ์สดทั้งน้ำตา ขอโทษชาวหาดใหญ่ที่ช่วยเหลือไม่ทัน หลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมหนัก วอนรัฐบาลมาเลเซียส่งทีมสมทบด่วน

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ยังคงวิกฤตหนักในหลายจังหวัด ทั้งนครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง รวมถึงเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งไทยและต่างประเทศต่างระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ท่ามกลางระดับน้ำที่ยังคงสูงขึ้นและกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก

นายเรย์มอน เหลียง หัวหน้าชุดกู้ภัยจากประเทศมาเลเซีย ได้ออกมาไลฟ์สดเล่าถึงเหตุการณ์ระหว่างเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่หาดใหญ่ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ พร้อมทั้งหลั่งน้ำตา โดยเขาเล่าว่า “ภาระหน้าที่นี้หนักอึ้ง ชีวิตทุกคนฝากไว้กับเรา แต่ผมดูแลไม่ทั่วถึงจริงๆ ขอโทษครับ สายด่วนขอความช่วยเหลือเยอะมาก ต้องขออภัยจริงๆ

ผมตอบกลับพวกคุณไม่ทัน หวังว่าทุกคนจะเข้าใจ ผมเองก็เจ็บปวดใจ บางครั้งเห็นคำร้องขอความช่วยเหลือ ผมก็ไปไม่เป็นไม่รู้จะปลอบใจพวกเขายังไง

เรย์มอน เหลียง หัวหน้าชุดกู้ภัยมาเลเซีย กำลังไลฟ์สดทั้งน้ำตา
FB/ Raymond Leong

พวกเราเองก็จนปัญญา ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันที่จะเข้าไปช่วยพวกเขา ภารกิจกู้ภัยวันนี้มันไม่ง่ายเลย ระดับน้ำยังคงสูงขึ้นแต่เราจะทำสุดความสามารถเพื่อช่วยพวกเขาออกมาวันนี้ ผมหวังว่าทางรัฐบาลจะได้เห็นคลิปนี้ แล้วส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมาเลเซียเข้ามาสมทบหวังว่าพวกเขาจะรีบมาให้ไวที่สุด มาช่วยพวกเราชาวมาเลเซียด้วยกัน”

หัวหน้าทีมกู้ภัยเล่าต่อว่า “ตนแทบไม่ได้นอน เพราะภาพของผู้คนจำนวนมากที่ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือยังติดอยู่ในความคิด แม้ทีมของเขาจะพยายามอย่างเต็มกำลัง แต่ด้วยกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเกินควบคุม ทำให้สามารถช่วยออกมาได้เพียงกว่า 70 คนเท่านั้น

หลังจากทานมื้อเช้าเสร็จ หัวหน้าทีมยืนยันว่าจะรีบกลับเข้าไปในพื้นที่ทันที เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่ภายใน”

ที่มา: FB/ Raymond Leong

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

