กู้ภัยมาเลย์ หลั่งน้ำตา ไลฟ์สดขอโทษ ช่วยคนไม่ทัน วอนรัฐส่งคนช่วยน้ำท่วมใต้เพิ่ม
หัวหน้ากู้ภัยมาเลเซีย ไลฟ์สดทั้งน้ำตา ขอโทษชาวหาดใหญ่ที่ช่วยเหลือไม่ทัน หลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมหนัก วอนรัฐบาลมาเลเซียส่งทีมสมทบด่วน
สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ยังคงวิกฤตหนักในหลายจังหวัด ทั้งนครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง รวมถึงเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งไทยและต่างประเทศต่างระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ท่ามกลางระดับน้ำที่ยังคงสูงขึ้นและกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก
นายเรย์มอน เหลียง หัวหน้าชุดกู้ภัยจากประเทศมาเลเซีย ได้ออกมาไลฟ์สดเล่าถึงเหตุการณ์ระหว่างเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่หาดใหญ่ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ พร้อมทั้งหลั่งน้ำตา โดยเขาเล่าว่า “ภาระหน้าที่นี้หนักอึ้ง ชีวิตทุกคนฝากไว้กับเรา แต่ผมดูแลไม่ทั่วถึงจริงๆ ขอโทษครับ สายด่วนขอความช่วยเหลือเยอะมาก ต้องขออภัยจริงๆ
ผมตอบกลับพวกคุณไม่ทัน หวังว่าทุกคนจะเข้าใจ ผมเองก็เจ็บปวดใจ บางครั้งเห็นคำร้องขอความช่วยเหลือ ผมก็ไปไม่เป็นไม่รู้จะปลอบใจพวกเขายังไง
พวกเราเองก็จนปัญญา ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันที่จะเข้าไปช่วยพวกเขา ภารกิจกู้ภัยวันนี้มันไม่ง่ายเลย ระดับน้ำยังคงสูงขึ้นแต่เราจะทำสุดความสามารถเพื่อช่วยพวกเขาออกมาวันนี้ ผมหวังว่าทางรัฐบาลจะได้เห็นคลิปนี้ แล้วส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมาเลเซียเข้ามาสมทบหวังว่าพวกเขาจะรีบมาให้ไวที่สุด มาช่วยพวกเราชาวมาเลเซียด้วยกัน”
หัวหน้าทีมกู้ภัยเล่าต่อว่า “ตนแทบไม่ได้นอน เพราะภาพของผู้คนจำนวนมากที่ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือยังติดอยู่ในความคิด แม้ทีมของเขาจะพยายามอย่างเต็มกำลัง แต่ด้วยกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเกินควบคุม ทำให้สามารถช่วยออกมาได้เพียงกว่า 70 คนเท่านั้น
หลังจากทานมื้อเช้าเสร็จ หัวหน้าทีมยืนยันว่าจะรีบกลับเข้าไปในพื้นที่ทันที เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่ภายใน”
ที่มา: FB/ Raymond Leong
