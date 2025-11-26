ข่าว
ด่วน! เฮลิคอปเตอร์ตก ขณะปฏิบัติภารกิจช่วยน้ำท่วม ยังไม่ทราบชะตานักบิน
เฮลิคอปเตอร์ตก ขณะปฏิบัติภารกิจช่วยน้ำท่วม บริเวณโรงพยาบาลศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยังไม่ทราบชะตานักบิน
ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ ได้รับรายงานว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ ตกลงในพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นเครื่องที่เข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมภาคใต้
โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าไปทำการตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยงานใด รวมถีงยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บที่ชัดเจน
หากมีความคืบหน้าที่ชัดเจน สำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คลิปนาทีระทึก “เฮลิคอปเตอร์” หมุนเคว้งก่อนโหม่งโลกต่อหน้าฝูงชน พบเจ็บ 5 ราย
- เปิดภาพช็อตต่อช็อต เครื่องยนต์เครื่องบิน UPS หลุด คร่า 14 ศพ
- “อนุทิน” นำคณะลงสงขลา ช่วยน้ำท่วม จัดเจ็ทสกีและขนของเต็มเครื่อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าว
ฮีโร่ตัวจริง ‘กัน จอมพลัง’ ฝ่าน้ำเชี่ยวช่วย 11 ชีวิต ติดบนหลังคา อดข้าวนานหลายวัน
3 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
บ้าน ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่หาดใหญ่น้ำท่วมสูง แม้ตัวเสียหาย แต่ยังส่งต่อกำลังใจ
40 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ดราม่าไกลถึงเมืองนอก คลิปกระเป๋านทท.เกาะเต่า-ลอยเกลื่อน แฉซ้ำจัดเก็บสุดชุ่ย!
50 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
แมท ภีรนีย์ ซัด ‘ผู้นำ’ มัวแต่ผัดข้าว-ขึ้นเรือ ถามกลับ ชาวบ้านช่วยกันเองถึงเมื่อไหร่?
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
สงขลา เอฟซี โพสต์ขอความช่วยเหลือ 17 นักเตะติดค้างในหอพัก อาหาร-น้ำไม่เหลือแล้ว
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ทนายธรรมราช เฉลยแล้ว เหตุภัยพิบัติรุนแรง เกิดจากสิ่งนี้ ทำเอาชาวเน็ตอึ้งไปเลย
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
เมย์ วาสนา ตอบชัด ได้เงินคืนจาก ดิว อริสรา หรือยัง? หลังเซ็นสัญญาผ่อนจ่าย 1 ปี
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
กัน จอมพลัง ช่วยคนติดรถบัส น้ำท่วมเกือบมิดคัน ยอมเสียเงิน-อดนอน ขอให้ชาวบ้านรอด
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
แฟนกีฬาห้ามพลาด เปิดลงทะเบียนจองบัตรเข้าชม “ซีเกมส์ 2025” ติดขอบสนาม บ่าย 2 วันนี้
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
เปิดลิสต์ 10 ไอเทม “ถุงยังชีพ” รับมือภัยพิบัติฉบับญี่ปุ่น มีติดตัวไว้รอดแน่นอน
3 ชั่วโมง ที่แล้ว