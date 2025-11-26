เต่าบิน แจกโค้ดเครื่องดื่มฟรีทุกเมนู ไม่จำกัดครั้ง ในพื้นที่สงขลา-หาดใหญ่
เต่าบิน แจกเครื่องดื่มฟรีทุกเมนู ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมสงขลา-หาดใหญ่ เพียงใส่โค้ด 40B61193 เช็กพิกัดตู้ 26 แห่งที่ยังให้บริการ
ส่งกำลังใจช่วยพี่น้องชาวไทยในสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและอำเภอหาดใหญ่ที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำดื่มและอาหารในบางพื้นที่ ล่าสุด เต่าบิน (TAO BIN) ประกาศมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัย
สำหรับลูกค้าทุกท่านที่พบตู้เต่าบินซึ่งยังสามารถให้บริการได้ในขณะนี้ คาดว่ามีประมาณ 26 ตู้ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และอำเภอหาดใหญ่ สามารถกดเครื่องดื่มได้ฟรีทุกเมนู ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพียงใส่โค้ด 40B61193
ขอความร่วมมือให้ทุกท่านใช้บริการอย่างพอดีและไม่กักตุนสินค้า เพื่อให้ทุกคนในพื้นที่สามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึง จนกว่าเครื่องดื่มจะหมดหรือตู้ไม่สามารถให้บริการได้
นอกจากนี้ เต่าบินยังมอบส่วนลด 15% สำหรับทุกเมนูเครื่องดื่มในทุกตู้ที่อยู่ในจังหวัดภาคใต้ กรอกโค้ด 415086B6 หมดเขตวันนี้ 26 พ.ย. 2568
ล่าสุด เต่าบินได้อัปเดตข้อมูลสถานการณ์ของตู้ให้บริการในพื้นที่ประสบอุทกภัย ดังนี้
1. ตู้ที่โดนตัดไฟ/ออฟไลน์/น้ำท่วมหรือลอยน้ำไปแล้ว คาดว่ามีจำนวนประมาณ 23 ตู้ ข้อมูลอัปเดทเมื่อช่วงประมาณ 16:00 ของวันที่ 25/11/2025 ตู้เหล่านี้จะไม่สามารถทำการจำหน่ายสินค้าหรือใช้โค้ดได้
2. ตู้ที่ยังคงออนไลน์อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและอำเภอหาดใหญ่ คาดการว่า มีจำนวนประมาณ 26 ตู้ ข้อมูลอัปเดทเมื่อช่วงประมาณ 16:00 ของวันที่ 25/11/2025 ตู้เหล่านี้สามารถกดเครื่องดื่มและใช้โค๊ดได้ตามปกติ หากลูกค้าท่านไหนพบตู้ในบริเวณดังกล่าวไม่สามารถใช้โค้ดฟรีได้ ลูกค้าสามารถแจ้งมาทาง inbox เพื่อให้แอดมินดูแลได้เลย
3. ข้อมูลตู้อาจมีความคาดเคลื่อนหรือดีเลย์เนื่องจากทีมงานไม่สามารถเข้าไปถึงตัวตู้ได้และในหลายพื้นที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณขัดข้องทำให้เราไม่สามารถทราบได้อย่างแน่ชัด
4. หากสินค้าหมดจะมีการเติมไหม? ทางเราไม่สามารถเติมสินค้าให้ได้ทันทีเนื่องจากคลังสินค้าประจำจังหวัดของเราได้จมอยู่ใต้น้ำเรียบร้อยแล้วครับ อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่ ทางเราจะรีบนำสินค้าเข้าไปเติมให้อย่างเร็วที่สุด
วิธีค้นหาตู้เต่าบินที่ยังใช้งานได้ พื้นที่สงขลา-หาดใหญ่
ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์หรือตรวจสอบว่ามีตู้ให้บริการอยู่บริเวณใดบ้าง สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ map.tao-bin และเลือกสถานที่ที่ตนเองอยู่ หรือกดค้นหาสถานที่ อาคาร หรือเขตที่ท่านอาศัยอยู่ได้เลย
