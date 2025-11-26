เปิดลิสต์ 10 ไอเทม “ถุงยังชีพ” รับมือภัยพิบัติฉบับญี่ปุ่น มีติดตัวไว้รอดแน่นอน
ท่ามกลางความแปรปรวนของสภาพอากาศและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง การเตรียมพร้อมรับมือจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ประเทศญี่ปุ่นซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ ได้แบ่งการเตรียมถุงยังชีพ ออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ แบบสำหรับพกพา และแบบสำหรับหลบภัยที่บ้าน (เมื่อต้องกักตัวหรือสาธารณูปโภคถูกตัดขาด)
10 ไอเทม ที่ถุงยังชีพฉุกเฉินต้องมี
- น้ำดื่ม ควรพกติดตัวอย่างน้อย 2 ลิตร (แนะนำขวดเล็ก 500 มล. 4 ขวด)
- อาหาร อาหารพร้อมทานที่ไม่ต้องปรุง เช่น ขนมปังกรอบ อาหารกระป๋อง อาหารซอง (เตรียมให้พอ 3 วัน)
- ของใช้สุขอนามัย ทิชชู่เปียก เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และผ้าอนามัย
- ยารักษาโรค ยาสามัญประจำบ้าน และยาประจำตัว (เตรียมใส่กระเป๋าที่หยิบง่าย)
- ของมีค่าและเอกสาร เงินสด (เหรียญสำหรับตู้โทรศัพท์), สำเนาบัตรประชาชน, สมุดบัญชี
- อุปกรณ์ส่องสว่าง ไฟฉาย ตะเกียง LED พร้อมถ่านสำรอง
- เครื่องมือสื่อสาร วิทยุพกพา (แบบใส่ถ่านหรือมือหมุน) เพื่อรับฟังข่าวสารเมื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตล่ม
- ของใช้ตามฤดูกาล เสื้อกันฝน เสื้อกันหนาว ยากันยุง
- ของใช้ส่วนตัว นมผง/ผ้าอ้อม (สำหรับเด็ก) อาหารสัตว์เลี้ยง
- ของเบ็ดเตล็ด นกหวีด มีดพก ถุงขยะ ไฟแช็ก แบตสำรอง (Power Bank)
3 สิ่งสำคัญ เมื่อต้องหลบภัยในบ้าน
กรณีที่ไม่สามารถอพยพได้ หรือต้องกักตัวอยู่ในบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปา สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณดำรงชีวิตอยู่ได้
- เครื่องนอน ผ้าห่ม ถุงนอน หรือแผ่นรองนอน เพื่อความอบอุ่น
- อุปกรณ์ทำอาหารฉุกเฉิน: เตาแก๊สปิคนิค แก๊สกระป๋อง ถุงอุ่นอาหารร้อน (Self-heating food packs) และจานชามกระดาษ
- ห้องน้ำชั่วคราว ถุงดำสำหรับขับถ่าย สารทำแข็ง (Coagulant) เพื่อดับกลิ่นและฆ่าเชื้อ (สามารถดัดแปลงใช้กล่องกระดาษทำเป็นส้วมฉุกเฉินได้)
สำหรับประเทศไทยเอง ก็เป็นอีกหนึ่งในประเทศที่ต้องรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน อย่างน้อยสิ่งของที่เตรียมไว้เหล่านี้ก็เป็นการช่วยให้สามารถเอาชีวิตรอดได้ในระหว่างรอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้สำหรับคนไทยเอง สามารถประยุกต์การจัดสิ่งของสำหรับยังชีพเพื่อให้เข้ากับตนได้ เช่น อาหารและยา และอุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ถ้าหากมองว่าจำเป็นก็ควรเตรียมไว้ล่วงหน้า และแนะนำสำหรับเอกสารสำคัญทางราชการ ควรหาซองซิปล็อกใส่ เพื่อป้องกันการฉีกขาดและเปียกน้ำ
แหล่งอ้างอิง: Bestcarton
