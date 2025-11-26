ข่าว

เปิดลิสต์ 10 ไอเทม “ถุงยังชีพ” รับมือภัยพิบัติฉบับญี่ปุ่น มีติดตัวไว้รอดแน่นอน

เปิดลิสต์ 10 ไอเทมต้องมีใน “ถุงยังชีพฉุกเฉิน” และอุปกรณ์ติดบ้าน รับมือภัยพิบัติ น้ำท่วม ไฟดับ เตรียมพร้อมไว้รอดแน่นอน

ท่ามกลางความแปรปรวนของสภาพอากาศและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง การเตรียมพร้อมรับมือจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ประเทศญี่ปุ่นซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ ได้แบ่งการเตรียมถุงยังชีพ ออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ แบบสำหรับพกพา และแบบสำหรับหลบภัยที่บ้าน (เมื่อต้องกักตัวหรือสาธารณูปโภคถูกตัดขาด)

10 ไอเทม ที่ถุงยังชีพฉุกเฉินต้องมี

  1. น้ำดื่ม ควรพกติดตัวอย่างน้อย 2 ลิตร (แนะนำขวดเล็ก 500 มล. 4 ขวด)
  2. อาหาร อาหารพร้อมทานที่ไม่ต้องปรุง เช่น ขนมปังกรอบ อาหารกระป๋อง อาหารซอง (เตรียมให้พอ 3 วัน)
  3. ของใช้สุขอนามัย ทิชชู่เปียก เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และผ้าอนามัย
  4. ยารักษาโรค ยาสามัญประจำบ้าน และยาประจำตัว (เตรียมใส่กระเป๋าที่หยิบง่าย)
  5. ของมีค่าและเอกสาร เงินสด (เหรียญสำหรับตู้โทรศัพท์), สำเนาบัตรประชาชน, สมุดบัญชี
  6. อุปกรณ์ส่องสว่าง ไฟฉาย ตะเกียง LED พร้อมถ่านสำรอง
  7. เครื่องมือสื่อสาร วิทยุพกพา (แบบใส่ถ่านหรือมือหมุน) เพื่อรับฟังข่าวสารเมื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตล่ม
  8. ของใช้ตามฤดูกาล เสื้อกันฝน เสื้อกันหนาว ยากันยุง
  9. ของใช้ส่วนตัว นมผง/ผ้าอ้อม (สำหรับเด็ก) อาหารสัตว์เลี้ยง
  10. ของเบ็ดเตล็ด นกหวีด มีดพก ถุงขยะ ไฟแช็ก แบตสำรอง (Power Bank)
อาหารฉุกเฉิน
ภาพจาก: Shima City

3 สิ่งสำคัญ เมื่อต้องหลบภัยในบ้าน

กรณีที่ไม่สามารถอพยพได้ หรือต้องกักตัวอยู่ในบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปา สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณดำรงชีวิตอยู่ได้

  1. เครื่องนอน ผ้าห่ม ถุงนอน หรือแผ่นรองนอน เพื่อความอบอุ่น
  2. อุปกรณ์ทำอาหารฉุกเฉิน: เตาแก๊สปิคนิค แก๊สกระป๋อง ถุงอุ่นอาหารร้อน (Self-heating food packs) และจานชามกระดาษ
  3. ห้องน้ำชั่วคราว ถุงดำสำหรับขับถ่าย สารทำแข็ง (Coagulant) เพื่อดับกลิ่นและฆ่าเชื้อ (สามารถดัดแปลงใช้กล่องกระดาษทำเป็นส้วมฉุกเฉินได้)

สำหรับประเทศไทยเอง ก็เป็นอีกหนึ่งในประเทศที่ต้องรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน อย่างน้อยสิ่งของที่เตรียมไว้เหล่านี้ก็เป็นการช่วยให้สามารถเอาชีวิตรอดได้ในระหว่างรอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้สำหรับคนไทยเอง สามารถประยุกต์การจัดสิ่งของสำหรับยังชีพเพื่อให้เข้ากับตนได้ เช่น อาหารและยา และอุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ถ้าหากมองว่าจำเป็นก็ควรเตรียมไว้ล่วงหน้า และแนะนำสำหรับเอกสารสำคัญทางราชการ ควรหาซองซิปล็อกใส่ เพื่อป้องกันการฉีกขาดและเปียกน้ำ

แหล่งอ้างอิง: Bestcarton

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

