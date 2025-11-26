กู้ภัยโพสต์คลิปเศร้า เจ็บใจมาช้าไป ยายเกาะไม่ไหว จมน้ำเสียชีวิตแล้ว
กู้ภัยโพสต์คลิปเศร้า เจ็บใจมาช้าไป ยายเกาะไม่ไหว จมน้ำเสียชีวิตแล้ว ภายหลังจากที่น้ำขึ้นสูงกว่า 1.8 เมตร และติดในบ้านตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.
เพจเฟซบุ๊ก ว่าที่ร้อยตรีวัลลภ บุญจันทร์ อาสาสมัครกู้ภัยสารสินทีม จ.ภูเก็ต ได้โพสต์คลิปบีบหัวใจ ขณะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขต บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมเขียนข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เจ็บใจที่กูมาช้า เขาจมน้ำตายไปแล้ว”
โดยจากการพูดคุยกับคนในบ้านเล่าว่า น้ำขึ้นสูงมาก คุณยายเกาะตู้เย็นไม่ไหว จมน้ำเสียชีวิตแล้ว ซึ่งภายในบ้านหลังดังกล่าวระดับน้ำที่เข้าไปนั้น อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่สูง 1.8 เมตร ซึ่งคนในบ้านยังเล่าอีกด้วยว่าพวกเขาติดมาในบ้านตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำออกจากบ้านได้เรียบร้อยแล้ว
ทางเจ้าของคลิปยังระบุอีกด้วยว่า “ขอให้เข้าใจว่า การช่วยเหลือขอเป็นเคสเร่งด่วนฉุกเฉินจริงๆ ก่อน ถ้าใครรออยู่ในบ้านที่มีชั้น 2 ได้ ขอให้รอก่อน อย่างเคสนี้มาไม่ทัน มีคนรอจนเสียชีวิต มันน่าเจ็บใจ”
