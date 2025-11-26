ปู มัณฑนา รอดนอนคุก! คดีฉ้อโกง-หลอกลงทุน ศาลให้ประกัน วงเงิน 3 แสน
ปู มัณฑนา รอดนอนคุก! คดีฉ้อโกง-หลอกลงทุน ศาลให้ประกันตัวชั่วคราว วงเงิน 300,000 บาท หลังถูกพิพากษาจำคุก 2 ปีไม่รอลงอาญา
คืบหน้าล่าสุดหลังศาลแขวงพระนครใต้มีคำสั่ง พิพากษาจำคุก ปู มัณฑนา หิมะทองคำ เป็นเวลา 2 ปี ในคดีฉ้อโกง-หลอกร่วมลงทุน โดยไม่รอลงอาญา ต่อมาภายหลังฟังคำพิพากษา จำเลยยื่นขอคำร้องขอปล่อยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์ ศาลแขวงพระนครใต้ มีคำสั่งเห็นควรให้ส่งคำร้องให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาสั่งต่อไป
ศาลอุทธรณ์ พิจารณาแล้วมีคำสั่งว่า พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีจำเลยให้การปฏิเสธและเคยได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณามาแล้ว โดยไม่ปรากฏพฤติการณ์หลบหนี จึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างอุทธรณ์ หากจำเลยผิดสัญญาประกันให้ปรับ 300,000 บาท โดยจำเลยทำสัญญาประกันโดยใช้กรมธรรม์ประกันอิสรภาพในวงเงิน 300,000 บาท วางเป็นหลักประกัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! ศาลพิพากษา จำคุก ปู มัณฑนา 2 ปี ไม่รอลงอาญา ฐานฉ้อโกง-หลอกร่วมลงทุน
- ปู มัณฑนา โพสต์แล้ว หลังศาลสั่งจำคุก คดีฉ้อโกงหลอกร่วมลงทุน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: