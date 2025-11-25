ยุ้ย จีรนันท์ เปิดคอนโดหาดใหญ่ เป็นที่พักพิงชั่วคราว ช่วยชาวบ้าน-ทีมกู้ภัย

น้ำใจคนไทย! ยุ้ย จีรนันท์ เปิดคอนโดเป็นศูนย์พักพิง-รับบริจาคชั่วคราวช่วยผู้ประสบอุทกภัย หลัง ปภ. เผย สถานการณ์น้ำท่วมวิกฤต 20 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต 41 ราย
วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2568) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสรุปสถานการณ์ในระดับวิกฤต กระทบ 20 จังหวัด ทั้งภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคกลาง ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนกว่า 941,768 ครัวเรือน หรือกว่า 2,680,515 คน ทั้งยังมีผู้เสียชีวิตแล้ว 41 ราย
เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์ ปภ. ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 พร้อมทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางอากาศลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเสริมกำลังในการค้นหาช่วยเหลือ และอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง
ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วม น้ำใจจากคนไทยยังคงหลั่งไหล ล่าสุด ยุ้ย จีรนันท์ นางเอกสาวชื่อดัง ประกาศเปิดคอนโด The park residence hatyai หน้าวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เป็นพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว พร้อมส่งกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ผ่านอินสตาแกรม yui_chiranan
“ฝากแชร์ ประกาศ ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ค่ะ ถึงพี่น้อง หน่วยกู้ภัย ชาวหาดใหญ่ ใครออกมาจากจุดน้ำท่วมได้แล้วไม่มีที่พัก รวมถึงพี่ ๆ น้อง ๆ ที่ช่วยชาวบ้าน ไม่มีจุดพักพิง หรือหน่วยงานไหนไม่มีจุดกลางของบริจาค มารวมที่ตรงนี้ได้นะคะ เป็นโครงการคอนโดน้องสาวที่สนิท ยินดีค่ะ ตรงจุดนี้น้ำยังไม่ท่วม
คอนโด The park residence hatyai (หน้าวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่) เปิดห้องให้พักชั่วคราวกับผู้ประสบภัยทุกท่าน เปิดห้องให้ทีมงานทุกหน่วยงานในที่ไปช่วย เปิดพื้นที่ให้เป็นจุดกลางของหน่วยงานสำหรับสิ่งของรวมบริจาค **ห้องเป็นห้องเปล่าอยู่นะคะ**”
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แจ็ก แปปโฮ ทุ่มซื้อเรือช่วยวิกฤตน้ำท่วม ปภ. เผย 2.6 ล้านคนเดือดร้อน ดับ 41 ราย
- เปิดภาพ ‘จ๋า ธนนนท์’ ภริยาอนุทิน ลุยน้ำท่วมหาดใหญ่ แจกถุงยังชีพ-อาหาร สู้ภัยพิบัติ
- วิกฤตหนัก! จูน ภรรยาเปิ้ล นาคร เผยโรงครัวน้ำท่วมมิด ทำข้าววันละ 5 พันกล่องยังไม่พอ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: