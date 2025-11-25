ข่าวดาราบันเทิง

ยุ้ย จีรนันท์ เปิดคอนโดหาดใหญ่ เป็นที่พักพิงชั่วคราว ช่วยชาวบ้าน-ทีมกู้ภัย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 14:42 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 14:42 น.
92
ยุ้ย จีรนันท์ เปิดคอนโดหาดใหญ่เป็นศูนย์พักพิง-รับบริจาคชั่วคราวช่วยผู้ประสบภัย

น้ำใจคนไทย! ยุ้ย จีรนันท์ เปิดคอนโดเป็นศูนย์พักพิง-รับบริจาคชั่วคราวช่วยผู้ประสบอุทกภัย หลัง ปภ. เผย สถานการณ์น้ำท่วมวิกฤต 20 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต 41 ราย

วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2568) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสรุปสถานการณ์ในระดับวิกฤต กระทบ 20 จังหวัด ทั้งภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคกลาง ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนกว่า 941,768 ครัวเรือน หรือกว่า 2,680,515 คน ทั้งยังมีผู้เสียชีวิตแล้ว 41 ราย

เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์ ปภ. ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 พร้อมทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางอากาศลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเสริมกำลังในการค้นหาช่วยเหลือ และอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง

ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วม น้ำใจจากคนไทยยังคงหลั่งไหล ล่าสุด ยุ้ย จีรนันท์ นางเอกสาวชื่อดัง ประกาศเปิดคอนโด The park residence hatyai หน้าวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เป็นพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว พร้อมส่งกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ผ่านอินสตาแกรม yui_chiranan

“ฝากแชร์ ประกาศ ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ค่ะ ถึงพี่น้อง หน่วยกู้ภัย ชาวหาดใหญ่ ใครออกมาจากจุดน้ำท่วมได้แล้วไม่มีที่พัก รวมถึงพี่ ๆ น้อง ๆ ที่ช่วยชาวบ้าน ไม่มีจุดพักพิง หรือหน่วยงานไหนไม่มีจุดกลางของบริจาค มารวมที่ตรงนี้ได้นะคะ เป็นโครงการคอนโดน้องสาวที่สนิท ยินดีค่ะ ตรงจุดนี้น้ำยังไม่ท่วม

คอนโด The park residence hatyai (หน้าวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่) เปิดห้องให้พักชั่วคราวกับผู้ประสบภัยทุกท่าน เปิดห้องให้ทีมงานทุกหน่วยงานในที่ไปช่วย เปิดพื้นที่ให้เป็นจุดกลางของหน่วยงานสำหรับสิ่งของรวมบริจาค **ห้องเป็นห้องเปล่าอยู่นะคะ**”

ยุ้ย จีรนันท์ เปิดคอนโดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก Instagram : yui_chiranan
ยุ้ย จีรนันท์ - 2
ภาพจาก Instagram : yui_chiranan
ยุ้ย จีรนันท์
ภาพจาก Instagram : yui_chiranan
คอนโดที่ ยุ้ย จีรนันท์ เปิดให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่เข้าพัก-2
ภาพจาก Instagram : yui_chiranan
คอนโดที่ ยุ้ย จีรนันท์ เปิดให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่เข้าพัก
ภาพจาก Instagram : yui_chiranan

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ด่วน! ศาลออกหมายจับ &#039;แอน จักรพงษ์&#039; เบี้ยวฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกง 30 ล้าน ข่าว

ด่วน! ศาลออกหมายจับ ‘แอน จักรพงษ์’ เบี้ยวฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกง 30 ล้าน

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คุณจะไม่เดินเดียวดาย เปิดเนื้อหา “ลิเวอร์พูล” ส่งกำลังใจน้ำท่วมใต้

9 นาที ที่แล้ว
เปิดวาร์ป น้องเนปจูน แฟนเก่าดีเจเพชรจ้า บันเทิง

เปิดวาร์ป น้องเนปจูน แฟนเก่า ‘ดีเจเพชรจ้า’ สาวรุ่นน้อง ปิดฉากรักต่างวัย 25 ปี

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกรัฐบาล คาด 5 วันสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย ถ้าไม่มีฝนเพิ่ม

17 นาที ที่แล้ว
รวมช่องทางบริจาค เงิน-สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วมภาคใต้ 2568 ข่าว

รวมช่องทางบริจาค เงิน-สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วมภาคใต้ 2568

18 นาที ที่แล้ว
ม อ เยียวยาจิตใจน้ำท่วมหาดใหญ่ ข่าวภูมิภาค

ม.อ. เปิดวิธีเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัย “น้ำท่วมหาดใหญ่ล่าสุด”

37 นาที ที่แล้ว
ไฟดูดตอนน้ำท่วม ข่าว

เตือนภัยน้ำท่วมภาคใต้ ไฟรั่วดูยังไง ? ก่อนสายเกินไป

38 นาที ที่แล้ว
สุกี้ตี๋น้อย รวมยอดขาย 10 สาขา ใน 1 วัน บริจาคช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ข่าว

สุกี้ตี๋น้อย รวมยอดขาย 10 สาขา ใน 1 วัน บริจาคช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

54 นาที ที่แล้ว
ยุ้ย จีรนันท์ เปิดคอนโดหาดใหญ่เป็นศูนย์พักพิง-รับบริจาคชั่วคราวช่วยผู้ประสบภัย บันเทิง

ยุ้ย จีรนันท์ เปิดคอนโดหาดใหญ่ เป็นที่พักพิงชั่วคราว ช่วยชาวบ้าน-ทีมกู้ภัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หาดใหญ่สาหัส! ชาวบ้านหนีตาย ปีนสายไฟ-สายสื่อสาร หนีน้ำท่วมมิดหลังคา ข่าว

หาดใหญ่สาหัส! ชาวบ้านหนีตาย ปีนสายไฟ-สายสื่อสาร หนีน้ำท่วมมิดหลังคา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เม พรีมายา ช่วยน้ำท่วมใต้ ประสานทีมกู้ภัยให้ยืมเจ็ตสกี 2 ลำ พร้อมออกค่าน้ำมันให้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เตรียมบินจีน 14 ธ.ค. ลงนามขายข้าว 5 ตันให้กับจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรัง ภูเขาถล่ม น้ำตกหนานสะตอ ข่าวภูมิภาค

ตรังแย่หนัก! ฝนถล่ม 7 วันติด “ภูเขาถล่ม” น้ำป่าสีแดงทะลักซ้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังเตือน มหาอุทกภัย ล่วงหน้า 6 วัน แต่ถูกหาว่าบิดเบือน สุดท้ายเป็นจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ก แปปโฮ หาเรือช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ข่าว

แจ็ก แปปโฮ ทุ่มซื้อเรือช่วยวิกฤตน้ำท่วม ปภ. เผย 2.6 ล้านคนเดือดร้อน ดับ 41 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา ตั้งข้อสังเกต น้ำท่วมหาดใหญ่ ระบายลงทะเลสาบสงขลาช้าผิดปกติ แนะเร่งแก้โครงสร้าง ข่าว

อ.เจษฎา ตั้งข้อสังเกต น้ำท่วมหาดใหญ่ ระบายลงทะเลสาบสงขลาช้าผิดปกติ แนะเร่งแก้โครงสร้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวิทย์ เดือดโพสต์แฉ &quot;รัฐล้มเหลว&quot; ร่ายยาวซัดทุกวงการ ข่าว

ชูวิทย์ เดือดโพสต์แฉ “รัฐล้มเหลว” ร่ายยาวซัดแหลกทุกวงการ ขาดคุณธรรมค้ำจุน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” โต้รัฐบาลไม่ได้ทำงานช้า หลังถูกวิจารณ์บริหารวิกฤติน้ำท่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดคลิประทึก ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเดินไต่สายเน็ต หลังความช่วยเหลือไม่ถึง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำมันดิบปนมากับน้ำท่วมหาดใหญ่ ข่าว

ซ้ำเติมหาดใหญ่ น้ำมันดิบไหลปนน้ำท่วม กระจายวงกว่า 300 ม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ธรรมนัส” นั่งบัญชาการแก้น้ำท่วม คาดใช้เวลา 3 วัน สถานการณ์คลี่คลาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมโลก วิกฤตปี 2025 กระทบ 1 พันล้านชีวิต ชื่อประเทศ “คน” เสี่ยงจมน้ำมากที่สุด ข่าว

น้ำท่วมโลก วิกฤตปี 2025 กระทบ 1 พันล้านชีวิต ชื่อประเทศ “คน” เสี่ยงจมน้ำมากที่สุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนชาวหาดใหญ่ รีบอพยพ น้ำระลอกใหม่จ่อเพิ่ม เรดาร์จับกลุ่มฝนตกหนักซ้ำพื้นที่ต้นน้ำ ข่าว

เตือนชาวหาดใหญ่ รีบอพยพ น้ำระลอกใหม่จ่อเพิ่ม เรดาร์จับกลุ่มฝนตกหนักซ้ำพื้นที่ต้นน้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิกฤตหนัก! จูน ภรรยาเปิ้ล นาคร เผยโรงครัวน้ำท่วมมิด ทำข้าววันละ 5 พันกล่องยังไม่พอ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักร้องสาวลาติน ถูกดักยิงแอลเอ ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! ดักยิง “นักร้องสาวทรงโต” วัย 22 รถถูกยิงพรุนกลางแอลเอ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 14:42 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 14:42 น.
92
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! ศาลออกหมายจับ &#039;แอน จักรพงษ์&#039; เบี้ยวฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกง 30 ล้าน

ด่วน! ศาลออกหมายจับ ‘แอน จักรพงษ์’ เบี้ยวฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกง 30 ล้าน

เผยแพร่: 25 พฤศจิกายน 2568

คุณจะไม่เดินเดียวดาย เปิดเนื้อหา “ลิเวอร์พูล” ส่งกำลังใจน้ำท่วมใต้

เผยแพร่: 25 พฤศจิกายน 2568

โฆษกรัฐบาล คาด 5 วันสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย ถ้าไม่มีฝนเพิ่ม

เผยแพร่: 25 พฤศจิกายน 2568
รวมช่องทางบริจาค เงิน-สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วมภาคใต้ 2568

รวมช่องทางบริจาค เงิน-สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วมภาคใต้ 2568

เผยแพร่: 25 พฤศจิกายน 2568
Back to top button