เปิดใจกู้ภัยถูกยิงไล่หลัง ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ขอทุกคนใจเย็น เร่งช่วยเคสหนักก่อน
เปิดใจกู้ภัยถูกยิงปืนใส่ระหว่างขับเรือผ่านหน้าโรงเรียนบ้านเกาะหมี จ.สงขลา ชี้สาเหตุบางจุดจอดไม่ได้ เร่งช่วยเคสเสี่ยงถึงชีวิตก่อน หลังชาวบ้านไม่พอใจที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือทันที
เกิดเป็นประเด็นดราม่าระหว่างการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีกู้ภัยรายหนึ่งลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างที่ขับผ่านบริเวณโรงเรียนบ้านเกาะหมี กลับถูกยิงปืนตามหลัง เนื่องจากชาวบ้านไม่พอใจที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ขอให้ทุกคนใจเย็น และอยากให้เข้าใจว่าต้องเข้าช่วยผู้ที่รับผลกระทบเสี่ยงถึงชีวิตก่อน
โซเชียลมีการเผยแพร่คลิปของกู้ภัยที่ยืนอยู่บนเรือเจ็ตสกีกล่าวว่า “บางทีมันไม่ใช่อะ มายิงปืนใส่แบบนี้ ผมเข้าใจว่าเขาพยายามโบกมือให้ช่วย แต่ปัญหาคือมันจอดไม่ได้ บางจุดจอดไม่ได้” พร้อมระบุข้อความอธิบายสาเหตุที่ต้องขับผ่านพื้นที่ดังกล่าวไปก่อน เพราะตนคือทีมอาสามาช่วยพวกเราชาวหาดใหญ่ “หน้ารร.บ้านเกาะหมี ขอให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเข้าใจตรงกันน่ะครับว่าเรือเจ็ตสกีทุกลำที่ผ่านหน้าบ้านท่านตอนนี้ เขาคือทีมอาสามาช่วยพวกเราชาวหาดใหญ่ที่กำลังประสบภัย ขอให้ทุกคนใจเย็น ๆ พี่เค้าจะเก็บเคสหนัก ๆ ที่เสี่ยงถึงชีวิตก่อน ค่อย ๆ ไล่เก็บไปตามลำดับ เจอแบบนี้เห็นใจ ทีมกู้ภัยมาก ๆ ครับ ปล.นักข่าวอมรินทีวีอยู่ในพื้นที่พอดี”
ขณะที่ จูรี นุ่มแก้ว รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาโพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊กยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องจริง จากประสบการณ์ที่ลงพื้นที่ ตอนเรือเล่นไปจะเห็นประชาชนขอความช่วยเหลือเต็มไปหมด ซึ่งเรือเจ็ตสกีมีจุดมุ่งหมายว่าจะไปที่ตรงไหนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนหรือนำข้าวไปส่งคนที่อดมา 3 วันแล้ว ซึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจ เพราะทุกคนที่ติดอยู่ต้องการความช่วยเหลือทั้งหมด แต่ทีมกู้ภัยและกู้ชีพจะประเมินสถานการณ์และช่วยเหลือเคสที่หนักกว่าก่อน อาจจะไม่มีเวลาอธิบายให้ชาวบ้านทุกคนเข้าใจ
