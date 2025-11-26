ข่าว

เปิดใจกู้ภัยถูกยิงไล่หลัง ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ขอทุกคนใจเย็น เร่งช่วยเคสหนักก่อน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 09:34 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 09:34 น.
89
กู้ภัยเผยถูกยิงปืนใส่ระหว่างขับเรือผ่านหน้าโรงเรียนบ้านเกาะหมี

เปิดใจกู้ภัยถูกยิงปืนใส่ระหว่างขับเรือผ่านหน้าโรงเรียนบ้านเกาะหมี จ.สงขลา ชี้สาเหตุบางจุดจอดไม่ได้ เร่งช่วยเคสเสี่ยงถึงชีวิตก่อน หลังชาวบ้านไม่พอใจที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือทันที

เกิดเป็นประเด็นดราม่าระหว่างการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีกู้ภัยรายหนึ่งลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างที่ขับผ่านบริเวณโรงเรียนบ้านเกาะหมี กลับถูกยิงปืนตามหลัง เนื่องจากชาวบ้านไม่พอใจที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ขอให้ทุกคนใจเย็น และอยากให้เข้าใจว่าต้องเข้าช่วยผู้ที่รับผลกระทบเสี่ยงถึงชีวิตก่อน

โซเชียลมีการเผยแพร่คลิปของกู้ภัยที่ยืนอยู่บนเรือเจ็ตสกีกล่าวว่า “บางทีมันไม่ใช่อะ มายิงปืนใส่แบบนี้ ผมเข้าใจว่าเขาพยายามโบกมือให้ช่วย แต่ปัญหาคือมันจอดไม่ได้ บางจุดจอดไม่ได้” พร้อมระบุข้อความอธิบายสาเหตุที่ต้องขับผ่านพื้นที่ดังกล่าวไปก่อน เพราะตนคือทีมอาสามาช่วยพวกเราชาวหาดใหญ่ “หน้ารร.บ้านเกาะหมี ขอให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเข้าใจตรงกันน่ะครับว่าเรือเจ็ตสกีทุกลำที่ผ่านหน้าบ้านท่านตอนนี้ เขาคือทีมอาสามาช่วยพวกเราชาวหาดใหญ่ที่กำลังประสบภัย ขอให้ทุกคนใจเย็น ๆ พี่เค้าจะเก็บเคสหนัก ๆ ที่เสี่ยงถึงชีวิตก่อน ค่อย ๆ ไล่เก็บไปตามลำดับ เจอแบบนี้เห็นใจ ทีมกู้ภัยมาก ๆ ครับ ปล.นักข่าวอมรินทีวีอยู่ในพื้นที่พอดี”

เปิดคลิปกู้ภัยถูกยิงไล่
ภาพจาก : Facebook

ขณะที่ จูรี นุ่มแก้ว รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาโพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊กยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องจริง จากประสบการณ์ที่ลงพื้นที่ ตอนเรือเล่นไปจะเห็นประชาชนขอความช่วยเหลือเต็มไปหมด ซึ่งเรือเจ็ตสกีมีจุดมุ่งหมายว่าจะไปที่ตรงไหนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนหรือนำข้าวไปส่งคนที่อดมา 3 วันแล้ว ซึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจ เพราะทุกคนที่ติดอยู่ต้องการความช่วยเหลือทั้งหมด แต่ทีมกู้ภัยและกู้ชีพจะประเมินสถานการณ์และช่วยเหลือเคสที่หนักกว่าก่อน อาจจะไม่มีเวลาอธิบายให้ชาวบ้านทุกคนเข้าใจ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม เผยต้องการสนับสนุนรถ-เรือ

2 นาที ที่แล้ว
พุทธ อภิวรรณ เปิดความลับ สายข่าววงใน เผย แอน จักรพงษ์ บินออกไทยตั้งแต่ 4 พ.ย. พร้อมเงินหลักพันล้าน ชี้ ณวัฒน์ เจ็บที่สุด บันเทิง

สายข่าวเผย แอน จักรพงษ์ บินออกไทยตั้งแต่ 4 พ.ย. พร้อมเงินหลักพันล้าน

11 นาที ที่แล้ว
ไขข้อข้องใจ ยามวิกฤต อิสลามกินหมูได้ไหม กรณีไหนบ้างที่อนุโลม เช็กคำตอบที่นี่ ข่าว

ไขข้อข้องใจ ยามวิกฤต อิสลามกินหมูได้ไหม กรณีไหนบ้างที่อนุโลม เช็กคำตอบที่นี่

14 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

วันหยุดธนาคาร เดือนธันวาคม 2568 สาขาในห้างเปิดไหม? ก่อนหยุดยาว

19 นาที ที่แล้ว
ชำแหละ &quot;ศูนย์นายกฯ&quot; พังไม่เป็นท่า สทนช.-สสน. ไร้หัวเรือใหญ่รับมือวิกฤต ปล่อยหาดใหญ่จมบาดาลปี 2025 ข่าว

ชำแหละ “ระบบราชการ” พังไม่เป็นท่า สทนช.-สสน. ไร้หัวเรือใหญ่รับมือวิกฤต ปล่อยหาดใหญ่จมบาดาลปี 2025

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกเล็กหญิงญี่ปุ่น สุดท้ายยอมลาออก ถูกจับได้เข้าโรงแรมกับลูกน้องสิบครั้ง

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ชาดา” บอกไม่เคยเห็น รบ. ไหนได้รับคำชม หลัง “อนุทิน” ถูกสับบริหารน้ำท่วม

36 นาที ที่แล้ว
วิโรจน์ ผิดหวัง กมธ.กลับมติ &quot;คดีทุจริตทหาร&quot; ขึ้นศาลทหารตามเดิม - หวั่นคดีทำร้ายปชช. ชวดความยุติธรรม ข่าว

วิโรจน์ ผิดหวัง กมธ.กลับมติ “คดีทหารทุจริต” ขึ้นศาลทหารตามเดิม – หวั่นคดีทำร้ายปชช. ชวดความยุติธรรม

39 นาที ที่แล้ว
หดหู่ หมอติดค้างในคอนโด เห็นศพลอยน้ำ วอนรัฐทำงานจริงจัง 450 ชีวิตกำลังขาดอาหาร ข่าว

หดหู่ หมอติดในคอนโด เห็นศพลอยน้ำ วอนรัฐทำงานจริงจัง 450 ชีวิตกำลังขาดอาหาร

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นำคณะลงสงขลา ช่วยน้ำท่วม จัดเจ็ทสกีและขนของเต็มเครื่อง

59 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ยืนยัน ไม่ได้แนะนำ เจนี่ เข้าแจ้งความ เผยเจ้าตัวต้องการแบบนั้นอยู่แล้ว ข่าวดารา

หนุ่ม กรรชัย ยัน ไม่ได้แนะนำ เจนี่ แจ้งความ เผยเจ้าตัวต้องการแบบนั้นอยู่แล้ว

59 นาที ที่แล้ว
เจ้าของเรือฉวยโอกาส ข่าว

ซ้ำเติมวิกฤตน้ำท่วม แฉ “เจ้าของเรือ” ฉวยโอกาสเรียก 5 หมื่น ต่อ 1 เคส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กู้ภัยเผยถูกยิงปืนใส่ระหว่างขับเรือผ่านหน้าโรงเรียนบ้านเกาะหมี ข่าว

เปิดใจกู้ภัยถูกยิงไล่หลัง ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ขอทุกคนใจเย็น เร่งช่วยเคสหนักก่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สส.ลิซ่า&quot; นำร่อง ใช้แพลตฟอร์มกลาง ช่วยคนได้นับร้อย จวกรัฐบาล ทำงานแบบงมเข็ม ข่าว

“สส.ลิซ่า” พิสูจน์ให้เห็น ใช้แพลตฟอร์มกลาง ช่วยชีวิตคนได้นับร้อย ไม่ต้องงมหา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลนิวซีแลนด์ สั่งจำคุกตลอดชีวิต แม่ใจเหี้ยม ฆ่าลูกสองคนยัดกระเป๋า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนหาดใหญ่สุดอัดอั้น น้ำท่วม &#039;ราบพณาสูญ&#039; จวกระบบเตือนภัยล้มเหลว คนหนีไม่ทัน ข่าว

คนหาดใหญ่สุดอัดอั้น น้ำท่วม ‘ราบพณาสูญ’ จวกระบบเตือนภัยล้มเหลว คนหนีไม่ทัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลหาดใหญ่ โต้กระแสข่าวผู้ป่วยตาย 100 ศพ หลังน้ำท่วมถูกตัดไฟ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตญี่ปุ่น แสดงความเสียใจ น้ำท่วมหาดใหญ่ พร้อมยืนเคียงข้างช่วยเหลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ททท.” เล็งผลิตสารคดี บันทึกเส้นทาง “ทีมหมอนทองวิทยาลัย” ดันท่องเที่ยว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัยระทึก ถูกผู้ประสบภัยน้ำท่วมยิงไล่หลังสามนัด โมโหช่วยล่าช้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัยโพสต์คลิปเศร้า เจ็บใจมาช้าไป ยายเกาะไม่ไหว จมน้ำเสียชีวิตแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง จี้ สาธารณสุขฯ ยอมรับความจริง รพ.หาดใหญ่ ขาดอาหาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 26 11 68 ดูดวง

งานเข้า! 4 ราศี ดวงเจ้านายเพ่งเล็ง ทำดีเสมอตัว ทำพลาดโดนขยี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับหนุ่มแต่งหญิง ปลอมเป็นแม่ตัวเอง เอาเงินบำนาญ ซ่อนศพไว้ในบ้านนาน 3 ปีจนแห้ง ข่าวต่างประเทศ

จับหนุ่มแต่งหญิง ปลอมเป็นแม่ตัวเอง เอาเงินบำนาญ ซ่อนศพไว้ในบ้านนาน 3 ปีจนแห้ง

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงจ่อคุก 18 เดือน ลวนลามหนุ่ม 18 ในซาวน่า อ้างเข้าใจผิดคิดว่า ‘มีใจ’

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 09:34 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 09:34 น.
89
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เท้ง ณัฐพงษ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม เผยต้องการสนับสนุนรถ-เรือ

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
พุทธ อภิวรรณ เปิดความลับ สายข่าววงใน เผย แอน จักรพงษ์ บินออกไทยตั้งแต่ 4 พ.ย. พร้อมเงินหลักพันล้าน ชี้ ณวัฒน์ เจ็บที่สุด

สายข่าวเผย แอน จักรพงษ์ บินออกไทยตั้งแต่ 4 พ.ย. พร้อมเงินหลักพันล้าน

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568

วันหยุดธนาคาร เดือนธันวาคม 2568 สาขาในห้างเปิดไหม? ก่อนหยุดยาว

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568

นายกเล็กหญิงญี่ปุ่น สุดท้ายยอมลาออก ถูกจับได้เข้าโรงแรมกับลูกน้องสิบครั้ง

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
Back to top button