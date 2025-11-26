ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม เผยต้องการสนับสนุนรถ-เรือ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 10:37 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 10:37 น.
71

เท้ง ณัฐพงษ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภายในศูนยผู้อพยพ เผยต้องการสนับสนุนรถและเรือเพิ่มเติม รวมถึงการกู้เครือข่ายโทรศัพท์

เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ขณะนี้ผมและทีมงานเข้าพื้นที่หาดใหญ่ โดยพบปะประชาชนที่ศูนย์อพยพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ค่ายเสนาณรงค์ เพื่อติดตามสถานการณ์จริงจากหน้างานและเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

ช่วงที่ผมอยู่ที่ มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ กำลังมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อแบ่งโซนกันบริหารจัดการพื้นที่ (ซึ่งยังประชุมกันไม่เสร็จในขณะที่ผมเดินทางออกมาเพื่อไปยัง มอ.)

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ มทบ.42 พบว่า เคสที่ขอความช่วยเหลือเข้ามามีกว่า 20,000 กรณี แต่ในส่วนที่เป็นเคสเร่งด่วน ยังถือว่ามีจำนวนที่บริหารจัดการได้ โดยกำลังเจ้าหน้าที่ที่ต้องการมากสุด คือ กำลังเจ้าหน้าที่ที่ลงหน้างาน และเครื่องจักรอุปกรณ์อุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น เรือ รถบรรทุก ฯลฯ เป็นต้น

สำหรับที่ มอ. ใช้กำลังอาสาสมัครเกือบทั้งหมด ส่วนมากเป็นนักศึกษาและคณาจารย์ (เฉพาะนักศึกษาประมาณ 200 ชีวิต) โดยดูแลประชาชนกว่า 6,500 คน ซึ่งตัวเลขยังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อยู่ในขณะนี้ จากเดิมที่ประกาศออกไปว่า มอ. จะรับเพียง 2-3 พันคนเท่านั้น

สิ่งที่ขาดที่ศูนย์ มอ. คือ ผ้าปูรองนอน กระดาษลัง ที่รองลงมาอาจจะเป็นมุ้ง สำหรับโรงนอนที่เปิดใหม่ (เป็นแบบเปิดไม่ได้อยู่ในอาคาร)

ส่วนอาหาร อุปกรณ์ปฐมพยาบาลต่าง ๆ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพออยู่ในปัจจุบัน ห้องน้ำ โรงครัว ไม่มีปัญหาไม่เพียงพอต่อการใช้งานในขณะนี้ครับ

หากจะเสริมในสิ่งที่ผมได้ให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้บางส่วน เรื่องการตั้งศูนย์บัญชาการ ผบ.เหตุการณ์ และการบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน โดยจัดลำดับความสำคัญพุ่งเป้าช่วยเหลือไปที่กลุ่มเปราะบางก่อนแล้วนั้น

จากการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ด้วยตนเอง พบว่ามีบางอย่างหากได้การสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาเพิ่มเติม ก็น่าจะช่วยบรรเทาความหนักเบาของสถานการณ์ลงได้บ้างดังต่อไปนี้ครับ

1. รถบรรทุก / รถสิบล้อ / รถยกสูง และเรือเครื่อง เพื่อใช้ทั้งในการรับส่งคนผ่านเมืองหาดใหญ่ และใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

2. เจ็ทสกีสำหรับภารกิจการสำรวจ

3. การกู้เครือข่ายสัญญาณมือถือให้พอใช้งานได้ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

4. ผ้าปูรองนอน (น่าจะมีความต้องการใช้ในทุกศูนย์พักพิง)

โดยสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ เพื่อให้มีการรวมศูนย์ไว้ที่นี่ครับ

สำหรับพื้นที่อื่น ๆ ในภาคใต้ เช่น สุราษฎร์ นคร ตรัง พัทลุง สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ในหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นเดียวกัน ซึ่งทีมงานของพรรคประชาชนกำลังระดมทุกสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอยู่ในหลายพื้นที่ในขณะนี้

ผมขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย ตลอดจนครอบครัวของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยในขณะนี้ ขอให้ทุกความช่วยเหลือ จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียที่ไม่อาจเรียกคืนกลับมาได้อีกครับ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นายกหาดใหญ่อยู่ไหน ข่าว

นายกเทศบาลหาดใหญ่ อยู่ไหน ? ย้อนคลิปสื่อสารพลาดจริงไหม เมื่อ 5 วันก่อน

47 วินาที ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ช่วย 11 ชีวิตติดบนหลังคาที่หาดใหญ่ ข่าว

ฮีโร่ตัวจริง ‘กัน จอมพลัง’ ฝ่าน้ำเชี่ยวช่วย 11 ชีวิต ติดบนหลังคา อดข้าวนานหลายวัน

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

วิศวกรชลประทาน คาด 27-29 พ.ย. สถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้น จำนวนฝนลด

19 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ช่อง 7HD ร่วมมือ “จุฬาฯ” เปิด War Room เกาะติดรายงาน น้ำท่วมภาคใต้

24 นาที ที่แล้ว
สิริพงศ์ ยัน รัฐบาลไม่ได้ช้า-ผิดพลาด ลั่นสั่งอพยพแล้ว แต่ประชาชนไม่สนใจ ข่าว

สิริพงศ์ ยัน รัฐบาลไม่ได้ช้า-ผิดพลาด ลั่นสั่งอพยพแล้ว แต่ประชาชนไม่สนใจ

24 นาที ที่แล้ว
บ้าน ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่หาดใหญ่น้ำท่วมสูง แม้ตัวเสียหาย แต่ยังส่งต่อกำลังใจ บันเทิง

บ้าน ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่หาดใหญ่น้ำท่วมสูง แม้ตัวเสียหาย แต่ยังส่งต่อกำลังใจ

39 นาที ที่แล้ว
กระเป๋านักท่องเที่ยวเกาะเต่า ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าไกลถึงเมืองนอก คลิปกระเป๋านทท.เกาะเต่า-ลอยเกลื่อน แฉซ้ำจัดเก็บสุดชุ่ย!

50 นาที ที่แล้ว
น้ำท่วมเมาเลย์ ข่าวต่างประเทศ

น้ำท่วมมาเลเซีย รัฐบาลระดมเจ้าหน้าที่ 1 แสนนาย รีบอพยพประชาชนทันที

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

น้ำท่วมหาดใหญ่ทำพิษ สองหนุ่มมาเลฯ โป๊ะแตก แอบนอกใจเมียตัวเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมท ภีรนีย์ โพสต์ซัด ผู้นำ-ผู้มีอำนาจ น้ำท่วมหนักแต่ปล่อยให้ช่วยกันเอง บันเทิง

แมท ภีรนีย์ ซัด ‘ผู้นำ’ มัวแต่ผัดข้าว-ขึ้นเรือ ถามกลับ ชาวบ้านช่วยกันเองถึงเมื่อไหร่?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สงขลา เอฟซี โพสต์ขอความช่วยเหลือ 17 นักเตะติดค้างในหอพัก อาหาร-น้ำไม่เหลือแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายธรรมราช เฉลยแล้ว เหตุภัยพิบัติรุนแรง เกิดจากสิ่งนี้ ทำเอาชาวเน็ตอึ้งไปเลย ข่าว

ทนายธรรมราช เฉลยแล้ว เหตุภัยพิบัติรุนแรง เกิดจากสิ่งนี้ ทำเอาชาวเน็ตอึ้งไปเลย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมย์ วาสนา ตอบชัด ได้เงินคืนจาก ดิว อริสรา หรือยัง? หลังเซ็นสัญญาผ่อนจ่าย 1 ปี บันเทิง

เมย์ วาสนา ตอบชัด ได้เงินคืนจาก ดิว อริสรา หรือยัง? หลังเซ็นสัญญาผ่อนจ่าย 1 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ช่วยคนติดในรถบัสน้ำท่วมที่หาดใหญ่ ข่าว

กัน จอมพลัง ช่วยคนติดรถบัส น้ำท่วมเกือบมิดคัน ยอมเสียเงิน-อดนอน ขอให้ชาวบ้านรอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดรนจับความร้อน ผู้ประสบภัยหาดใหญ่ ข่าว

โดรนจับความร้อน พบคนติดน้ำท่วมหาดอีกมาก ต้องทุบหลังคาหนี !

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนกีฬาห้ามพลาด เปิดลงทะเบียนจองบัตรเข้าชม “ซีเกมส์ 2025” ติดขอบสนาม บ่าย 2 วันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พยาบาล รพ.หาดใหญ่ โพสต์ไม่มีข้าวให้ผู้ป่วย-บุคลากรแล้ว ขาดแคลนหนักมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กกท. เผยผังสนามแข่งขัน F1 ในประเทศไทย จัดแข่งช่วงปี 71-75

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงขลา ติดอันดับ 4 ได้งบบริหารจัดการน้ำมากสุด ปี 2568 กว่า 2.3 พันล้านบาท เศรษฐกิจ

สงขลา ติดอันดับ 4 ได้งบจัดการน้ำมากสุด ปี 2568 กว่า 2.3 พันล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถอดบทเรียน เนเธอร์แลนด์ “น้ำท่วมทั้งประเทศ” สู้ยังไง จนรอดภัยพิบัติ เศรษฐกิจ

ถอดบทเรียน เนเธอร์แลนด์ “น้ำท่วมทั้งประเทศ” สู้ยังไง จนรอดภัยพิบัติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดลิสต์ 10 ไอเทม &quot;ถุงยังชีพ&quot; รับมือภัยพิบัติฉบับญี่ปุ่น มีติดตัวไว้รอดแน่นอน ข่าว

เปิดลิสต์ 10 ไอเทม “ถุงยังชีพ” รับมือภัยพิบัติฉบับญี่ปุ่น มีติดตัวไว้รอดแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยืนยันไม่มี เฮลิคอปเตอร์ตกหาดใหญ่ เข้าใจผิด บินต่ำเพราะลมแรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต่าบิน แจกฟรีเครื่องดื่มทุกเมนู ไม่จำกัดครั้ง ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่-สงขลา ข่าว

เต่าบิน แจกโค้ดเครื่องดื่มฟรีทุกเมนู ไม่จำกัดครั้ง ในพื้นที่สงขลา-หาดใหญ่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปู มัณฑนา รอดนอนคุก! คดีฉ้อโกง-หลอกลงทุน ศาลให้ประกัน วงเงิน 3 แสน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองอำนวยการรักษาความมั่นคง โต้ข่าว ฮ.ตกหาดใหญ่ ไม่เป็นความจริง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 10:37 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 10:37 น.
71
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกหาดใหญ่อยู่ไหน

นายกเทศบาลหาดใหญ่ อยู่ไหน ? ย้อนคลิปสื่อสารพลาดจริงไหม เมื่อ 5 วันก่อน

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
กัน จอมพลัง ช่วย 11 ชีวิตติดบนหลังคาที่หาดใหญ่

ฮีโร่ตัวจริง ‘กัน จอมพลัง’ ฝ่าน้ำเชี่ยวช่วย 11 ชีวิต ติดบนหลังคา อดข้าวนานหลายวัน

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568

วิศวกรชลประทาน คาด 27-29 พ.ย. สถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้น จำนวนฝนลด

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568

ช่อง 7HD ร่วมมือ “จุฬาฯ” เปิด War Room เกาะติดรายงาน น้ำท่วมภาคใต้

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
Back to top button