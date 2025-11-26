เท้ง ณัฐพงษ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม เผยต้องการสนับสนุนรถ-เรือ
เท้ง ณัฐพงษ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภายในศูนยผู้อพยพ เผยต้องการสนับสนุนรถและเรือเพิ่มเติม รวมถึงการกู้เครือข่ายโทรศัพท์
เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ขณะนี้ผมและทีมงานเข้าพื้นที่หาดใหญ่ โดยพบปะประชาชนที่ศูนย์อพยพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ค่ายเสนาณรงค์ เพื่อติดตามสถานการณ์จริงจากหน้างานและเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ช่วงที่ผมอยู่ที่ มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ กำลังมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อแบ่งโซนกันบริหารจัดการพื้นที่ (ซึ่งยังประชุมกันไม่เสร็จในขณะที่ผมเดินทางออกมาเพื่อไปยัง มอ.)
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ มทบ.42 พบว่า เคสที่ขอความช่วยเหลือเข้ามามีกว่า 20,000 กรณี แต่ในส่วนที่เป็นเคสเร่งด่วน ยังถือว่ามีจำนวนที่บริหารจัดการได้ โดยกำลังเจ้าหน้าที่ที่ต้องการมากสุด คือ กำลังเจ้าหน้าที่ที่ลงหน้างาน และเครื่องจักรอุปกรณ์อุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น เรือ รถบรรทุก ฯลฯ เป็นต้น
สำหรับที่ มอ. ใช้กำลังอาสาสมัครเกือบทั้งหมด ส่วนมากเป็นนักศึกษาและคณาจารย์ (เฉพาะนักศึกษาประมาณ 200 ชีวิต) โดยดูแลประชาชนกว่า 6,500 คน ซึ่งตัวเลขยังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อยู่ในขณะนี้ จากเดิมที่ประกาศออกไปว่า มอ. จะรับเพียง 2-3 พันคนเท่านั้น
สิ่งที่ขาดที่ศูนย์ มอ. คือ ผ้าปูรองนอน กระดาษลัง ที่รองลงมาอาจจะเป็นมุ้ง สำหรับโรงนอนที่เปิดใหม่ (เป็นแบบเปิดไม่ได้อยู่ในอาคาร)
ส่วนอาหาร อุปกรณ์ปฐมพยาบาลต่าง ๆ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพออยู่ในปัจจุบัน ห้องน้ำ โรงครัว ไม่มีปัญหาไม่เพียงพอต่อการใช้งานในขณะนี้ครับ
หากจะเสริมในสิ่งที่ผมได้ให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้บางส่วน เรื่องการตั้งศูนย์บัญชาการ ผบ.เหตุการณ์ และการบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน โดยจัดลำดับความสำคัญพุ่งเป้าช่วยเหลือไปที่กลุ่มเปราะบางก่อนแล้วนั้น
จากการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ด้วยตนเอง พบว่ามีบางอย่างหากได้การสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาเพิ่มเติม ก็น่าจะช่วยบรรเทาความหนักเบาของสถานการณ์ลงได้บ้างดังต่อไปนี้ครับ
1. รถบรรทุก / รถสิบล้อ / รถยกสูง และเรือเครื่อง เพื่อใช้ทั้งในการรับส่งคนผ่านเมืองหาดใหญ่ และใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2. เจ็ทสกีสำหรับภารกิจการสำรวจ
3. การกู้เครือข่ายสัญญาณมือถือให้พอใช้งานได้ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
4. ผ้าปูรองนอน (น่าจะมีความต้องการใช้ในทุกศูนย์พักพิง)
โดยสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ เพื่อให้มีการรวมศูนย์ไว้ที่นี่ครับ
สำหรับพื้นที่อื่น ๆ ในภาคใต้ เช่น สุราษฎร์ นคร ตรัง พัทลุง สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ในหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นเดียวกัน ซึ่งทีมงานของพรรคประชาชนกำลังระดมทุกสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอยู่ในหลายพื้นที่ในขณะนี้
ผมขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย ตลอดจนครอบครัวของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยในขณะนี้ ขอให้ทุกความช่วยเหลือ จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียที่ไม่อาจเรียกคืนกลับมาได้อีกครับ”
