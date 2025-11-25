พรรคประชาชน รวมพิกัดผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ พร้อมช่องทางขอความช่วยเหลือ
พรรคประชาชน เปิดเว็บไซต์รวมพิกัดผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ พร้อมช่องทางขอความช่วยเหลือ เท้ง ณัฐพงษ์ เตรียมลงพื้นที่วันนี้
เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า ขอบคุณอาสาประชาชน, ทีม Tact AI และ Hatyai Connext ได้ช่วยกันพัฒนา “ระบบกวาดข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย” ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงโครงสร้างเข้าระบบ jitasa.care
จากโพสต์และคอมเมนต์ขอความช่วยเหลือจำนวนมาก ที่ยังมีหลายคนรอการช่วยเหลืออยู่ในที่ประสบเหตุ เมื่อคืนทีมอาสา/นักพัฒนาได้ช่วยกันทำงานตลอดคืนเพื่อกวาดข้อมูลจากสื่อ social media โดยใช้ AI เพื่อคัดแยก
– ผู้ป่วย / กลุ่มเสี่ยง
– เบอร์ติดต่อ
– พิกัดผู้ขอความช่วยเหลือ
พร้อมอาสาสมัครช่วยตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลก่อนส่งต่อเข้าสู่ jitasa.care ให้ทีมภาคสนามเข้าช่วยเหลือต่อได้ ซึ่งสิ่งจำเป็นที่จุดตอนนี้คือการรวมศูนย์ข้อมูลการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ อาสาสมัคร ภาคประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้างาน เห็นข้อมูลที่ตรงกัน ไม่ทำงานซ้ำซ้อน จัดลำดับความสำคัญ และเข้าช่วยเหลือได้ตรงจุด
โดยเมื่อคืนที่ผ่านมา อาสาสมัคร/นักพัฒนาได้คัดแยกและส่งต่อข้อมูลเข้าระบบแล้วกว่า 20,000 ข้อความจากหลายแพลตฟอร์ม
โดยตัวผมจะเดินทางเข้าพื้นที่ในวันนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์จริงหน้างาน และเข้าช่วยเหลือ/เติมเต็ม/สนับสนุนในสิ่งที่ขาดและจำเป็นเร่งด่วนที่สุดตอนนี้ครับ
แจ้งข้อมูลขอรับความช่วยเหลือได้ที่: https://jitasa.care/
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เปิ้ล นาคร” หลั่งน้ำตา เกินกำลังผมแล้วรัฐบาล หลังลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม
- อ.ธรณ์ เจ็บใจ ช่วยคนติดน้ำท่วมไม่ได้ ถอดบทเรียนหาดใหญ่
- ส่งกำลังใจ บุคลากรแพทย์ รพ.หาดใหญ่ พร้อมดูแลเต็มที่ แม้ไม่มีไฟ น้ำไม่ไหล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: