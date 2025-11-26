ข่าว

“สส.ลิซ่า” พิสูจน์ให้เห็น ใช้แพลตฟอร์มกลาง ช่วยชีวิตคนได้นับร้อย ไม่ต้องงมหา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 09:32 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 09:32 น.
57
"สส.ลิซ่า" นำร่อง ใช้แพลตฟอร์มกลาง ช่วยคนได้นับร้อย จวกรัฐบาล ทำงานแบบงมเข็ม

“สส.ลิซ่า” นำร่องใช้ฐานข้อมูล jitasa.care ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ได้เกือบร้อยคน จวกระบบราชการล่าช้า นักศึกษาเก็บข้อมูลส่งรัฐ 4 วันไร้การตอบรับ

26 พฤศจิกายน 2568 น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรคประชาชน ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้ทดลองนำระบบฐานข้อมูลกลางผ่านแพลตฟอร์ม jitasa.care มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งระบุว่า “ลิซ่าพรรคส้ม ทดลองให้แล้วทำได้จริง ลงหน้างานตามระบบฐานข้อมูลกลาง

หลังจากเสนอมาหลายวัน วันนี้ดิฉันนำร่องใช้ฐานข้อมูลแพลตฟอร์มกลาง ช่วยประชาชนติดค้างจากน้ำท่วมหาดใหญ่ได้เกือบร้อยคน ย้ำความสำคัญศูนย์ข้อมูลกลาง พิสูจน์แล้วว่าวันนี้ลิซ่าพรรคประชาชนและ พี่พี่อาสาสมัครมูลนิธิเต๊กกา ทำงานได้แม่นยำตรงจุดไม่ต้องงมแบบวันแรก

วันนี้เราได้นำแพลตฟอร์ม jitasa.care มาเป็นตัวช่วยสำคัญในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชน วันนี้เราปักหลักกันที่ในซอยกาญจนวนิช 17 ซึ่งเป็นซอยที่มีอาคารที่พักอาศัยอยู่จำนวนมาก ทำให้สามารถช่วยประชาชนออกมาได้ประมาณ 100 คน เป็นผู้ป่วยติดเตียง 8 คน เด็กเล็ก 2 คน ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว 3 คน ทำให้การทำงานวันนี้ของทีมพรรคประชาชนและอาสามูลนิธิเต็กก่านครศรีธรรมราชทำงานได้ง่ายและตรงจุดมากขึ้น

ลิซ่า พรรคประชาชน ลงพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่
FB/ Pukkamon Nunarnan – ภคมน ลิซ่า หนุนอนันต์

“นี่คือความสำคัญของการมีฐานข้อมูลตามที่ดิฉันเสนอว่าเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลต้องทำแต่รัฐบาลไม่ได้ทำ ถ้าทำงานตามฐานข้อมูล ก็เหมือนเรามีแผนที่อยู่ในมือ ไม่ได้งมทำ จะสามารถทำงานได้เป็นชิ้นเป็นอัน ช่วยเหลือประชาชนวันนี้ในจำนวนที่มากพอสมควร”

ดิฉันไม่ได้สักแต่พูดแต่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การมีฐานข้อมูลกลางมันทำให้เราร่วมมือกับภาคส่วนอื่นได้ง่ายขึ้น ในระหว่างปฏิบัติงานวันนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาสังเกตการช่วยเหลือประชาชน โดยยึดฐานข้อมูล jitasa.care เขาเห็นการทำงานที่แม่นยำ

สุดท้ายมาบอกพี่ลิซ่าว่า พวกเรา ได้รวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่หาดใหญ่ไว้ตั้งแต่น้ำท่วมมันแรก ๆ พวกเขาบอกว่าที่ผ่านมาประสานหน่วยงานราชการไปแล้ว 4 วันแต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ จะนำมาให้เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการช่วยเหลือประชาชนในวันพรุ่งนี้ ซึ่งเคสเหล่านี้ล้วนเป็นเคสที่เร่งด่วนทั้งสิ้น

FB/ Pukkamon Nunarnan – ภคมน ลิซ่า หนุนอนันต์

เห็นมั้ยว่า ทุกหน่วยงานในพื้นที่ยินดีที่จะให้ความร่วมมือทำงานร่วมกัน แต่ที่มันมีปัญหามากที่สุดต้องยอมรับว่ารัฐบาลที่ล่าช้าและระบบราชการที่เกะกะไม่คล่องตัวยิ่งเป็นปัญหาเมื่อเจอสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ สุดท้ายจะบอกว่าที่เสนอมา มันเป็นไปได้และทดลองทำมาแล้วได้ผลลัพธ์มี่เกิดประโยชน์มาก ๆ

“ดิฉันย้ำนะคะ ถ้าคนที่มีทรัพยากรจำกัดอย่างดิฉันที่เป็นพรรคฝ่ายค้าน ภาคประชาชน นักศึกษายังทำเรื่องนี้ได้ รัฐบาลก็ต้องทำได้และควรทำตั้งแต่แรก ดังนั้นดิฉันคาดหวังอย่างยิ่ง รัฐบาลช่วยนำข้อมูลเหล่านี้ไปทำให้เป็นระบบ ใช้อำนาจและงบประมาณจากภาษีประชาชนที่ท่านมีอยู่ในมือ เร่งสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุด”

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

