ทนายตั้ม เปิดปากช่องดังที่แรก ใครชี้เบาะแสทลายคุกเรือนจำพิเศษฯ
ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด ชื่อโผล่หน้าสื่ออีกครั้ง หลังรยการพุทธทอล์ค ของพุทธ อภิวรรณ ไล่สาวไม่เลิกปมฉาวเรือนจำพิเศษกรุงเทพกับผู้บัญชาการ หลุดตัวแปรแฉ ย้ำมีบุคคลปริศนาอีกรายได้เข้าห้องเชือด ! ตัด กันต์ กันตถาวร ได้เลย
จากกรณี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ยอมรับวานนี้ (25 พ.ย.68) ว่า ที่ผ่านมา นายมานพ ชมชื่น อดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร คนนี้ไม่เคยมีบัตรสนเท่ห์ และตอนนี้ได้มีคำสั่งให้อดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงานเรือนจำพิเศษฯ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นเลขานุการของผบ. เรือนจำฯ ออกจากราชการไว้ก่อนทั้ง 2 คน
นอกจากนี้ไส่วนห้องวีไอพี (VIP) นั้น ทราบข้อมูลว่ามีการดัดแปลงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา และเสร็จในช่วงปลายเดือนดังกล่าว ซึ่งเป็นคำสั่งของ นายมานพ อดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ในการจัดทำขึ้น โดยอ้างว่าจะทำเป็นห้องรับรอง ส่วนจะมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบประมาณรัฐหรือไม่นั้นยังคงต้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง
อย่างไรก็ดี ล่าสุด พุทธ อภิวรรณ โชว์ฟอร์มสมราคาสื่อจอมคุ้ยอีกคำรบ เมื่อเปิดหน้าพร้อมกับ “ไอซ์” สารวัตร กิจพาณิชย์ ผู้ร่วมดำเนินรายการในแชนแนล “Phutta Talk” พร้อมๆ กับที่เปิดรายละเอียดซึ่งเป็นเนื้อหาจากปากของทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด นักกฏหมายที่ถูกสั่งขังในคดีโกงเงินเจ๊อ้อย และปัจจุบันเป็นผู้ต้องขังอยู่แดน 3 เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เช่นกัน ซึ่งล่าสุดแจ้งข่าวนี้ฝากมากับคนสนิท ก่อนที่จากนั้นจะผู้นำมาส่งตอให้กับนักข่าวของพุทธ อภิวรรณ
โดยสดๆ ร้อนๆ เมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมา (25 พ.ย.) รายการได้อ้างว่า ทนายตั้มปฏิเสธแล้วว่า ตนไม่ใช่ “ทนาย ต.” ที่ก่อนหน้านี้มีกระแสหลุดว่า เป้นคนเปิดโปงหรือชี้ช่องให้ “กรมราชทัณฑ์” บุกทลายคุกเรือนจำพิเศษฯ ซึ่งตอนนี้มีตัวละครปริศนาถูกเชื่อโยงจำนวนมาก ซึ่งถ้าใครตามข่าวมาตลอดจะรู้ดีว่า ตอนนี้เรื่องกำลังลามไปที่บอสกันต์ กันตถาวร ที่ก็มีคดีของบริษัทดิไอคอนที่รอการพิจารณาถึงที่สุดอยู่
แต่กลับปรากฏมีชื่อไปโยงใยกับนายมานพ ชมชื่น อดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร กรณีถูกสงสัยว่า แอบจ่ายนอกในอะไรให้กับคนในเรือนจำหรือผู้คุมด้วยหรือไม่ ? นอกจากแก๊งผู้ต้องหาจีนเทาระดับวีไอพี (VIP) ที่เป็นปมฉาวข่าวใหญ่ตีแผ่กันมีข้าราชการของราชทัณฑ์เซ่นพิษในคดีนี้ ถูกสั่งย้ายและบางรายออกจากราชการถึงตอนนี้ จำนวน 34 ราย
“จริงหรือเปล่าทนายตั้ม ไปทราบอะไรมา” หลังจบประโยคแกล้งสงสัยของพุทธ อภิวรรณ เจ้าตัวยังเสริมโดยเข้าประเด็นเด็ดที่เตรียมมาทันที เริ่มจากไล่ไทม์ไลน์ ณ ปัจบุันที่ ผบ.เรือนจำพิเศษฯ กับผู้คุมทั้งหมดถูกย้ายออกไปหมดแล้ว แต่มุมที่น่าสนใจ คือ ใครชี้เบาะแสจนเกิดทลายคุกเรือนจำฯ
ทั้งนี้ เนื้อหาของทนายตั้มได้มีการเปิดรายละเอียดข้อความจากแหล่งข่าวในรายการพุทธทอล์ค ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดระบุ ดังนี้
“ตั้มโทรหา เล่าให้ฟังเรื่องในเรือนจำบอกว่าส่วนมากพวกดิไอคอน หรือคดีทางธุรกิจจะอยู่แดน 2 ส่วนพวกจีนเทาจะอยู่แดน 4 และตั้มอยู่แดน 3 เขาจับแยกไปอยู่กับพวกคดียาเสพติด และประตูที่ออกไป ผบ.เรือนจำ คือ ประตู 3 ในการออกประตูนั้นส่วนมากจะเป็นเคสป่วยหรืออะไร หรือที่จำเป็นต้องออกจริงๆ แต่สว่นมากใครจะเข้าออกตรงนั้นมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4-5 หมื่น ซึ่งตั้มฝากบอกมา เหมือนประมาณว่า ทนาย ต. ไม่เกี่ยวกับทนายตั้มเพราะมันไม่เคยออกประตูนั้น แต่ที่อยู่แดน 3 ออกมาบ่อย ๆ คือ (…) (เซ็นเซอร์ชื่อไว้) เข้าออกตรงนั้นประมาณ 3-4 ครั้ง”
ตอนท้าย พุทธ อภิวรรณ ตัดบทโดยดับเทียนสงสัยที่หลายคนเชื่อมโยงว่า บุคคลปริศนาที่เข้าออกประตู 3 ของเรือนจำที่ใกล้กับห้องเชือดที่เป็นข่าว อันดับแรกนั้น ไม่ใช่ กันต์ กันตถาวร หรือ บอสกันต์ ที่กำลังส่อถูกเรียกไปให้ปากคำแน่นอน 100 %
“ถ้าออกประตูสาม เอาจริงๆ นะ ผมรู้จักด้วย” จากนั้นผู้ดำเนินรายการกล่าวต่อว่า “อันนี้ตั้มกำลังถึงประเด็นใหม่ให้กับสังคมอึ้ง ! แล้วนะ”
“ที่อยากจะเปิดในพุทธทอล์คก็คือ มีคนปริศนาครับ ได้เข้าห้องเชือดด้วย และไม่ใช่แค่จีนเทานะครับ ตอนนี้คนในคุกนี้แหล่ะ คุกในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ตอนแรกก็สงสัยว่า คนๆ นี้คือ กันต์ กันตถาวร ตัดกันต์ทิ้ง ! กันต์ไม่น่าจะมาอู๋อี๋อยู่ตรงห้องเชือด” โดยกล่าวจบพิธีกรรายการข่าวช่องดังยังทิ้งบอมบ์ด้วยการชี้ช่องว่า ตนทราบว่าเป็นใคร แต่ถึงรู้ก็พูดไม่ได้เพราะเดี๋ยวถูกฟ้อง แต่เจ้าตัวยืนกรานมีคนในคุกและเป็นคนไทยได้สิทธินี้ จ่าย 5 หมื่น ผ่านประตูสามและได้เข้าไปห้องเชือดเหมือนที่จีนเทาเข้าไปด้วย ซึ่งเชื่อว่าปริศนานนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ “ดีเอสไอ” น่าจะช่วยไขปริศนาต่อให้ทีมงานได้ไม่ยากซึ่งก็ต้องจับตาความคืบหน้าหลังจากไปต่อไป.
