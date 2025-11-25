“ลิซ่า” เบรก “อนุทิน” เลิกผัดข้าว จี้โชว์ฝีมือบริหารภาวะวิกฤติน้ำท่วม
ลิซ่า ภคมน เบรก อนุทิน เลิกผัดข้าว จี้โชว์ฝีมือบริหารภาวะวิกฤติน้ำท่วม เล่าประชาชนเดือดร้อนมาก ขอความช่วยเหลือกันมาตลอด
ลิซ่า ภคมน หนุนอนันต์ สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “นอนไม่ลงยังคงสลัดอารมณ์ที่เจอหน้างานที่หาดใหญ่วันนี้ไม่ออก พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากๆจริงๆ จนถึงขณะนี้ยังมีการขอความช่วยเหลือมาตลอด อาสาสมัครทุกหน่วยงานเต็มที่กันมากๆ
แต่เราเหมือนกำลังงมเข็มกลางเมืองหาดใหญ่ ทำงานแบบงม เพราะเราไม่มีแผนไม่มีฐานข้อมูลว่าประชากรที่ยังคงติดอยู่มีจำนวนเท่าไหร่ ต่อให้อาสาสมัครทั้งประเทศไทยมาอยู่ในพื้นที่หาดใหญ่ก็ช่วยเหลือกันไม่หมดจริงๆ เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราต้องมีเรากลับไม่มี ฐานข้อมูลที่แจ้งความเดือดร้อนของประชาชนที่รวบรวมไว้เป็นศูนย์กลางเราไม่มี และไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่ นี่คือความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า
เวลาที่เกิดเหตุภัยพิบัติ สิ่งที่รัฐบาลต้องทำวันนี้ คือคู่มือให้อาสาสมัคร หน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน ให้ภาคประชาชนที่เขาเข้ามาช่วยในพื้นที่มีข้อมูลเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุด
ด้วยความหวังดีจริงๆได้ข่าวว่าวันที่ 27 พ.ย.นี้นายกรัฐมนตรีจะมาหาดใหญ่อีกครั้งขอร้องนะคะทำในสิ่งที่ควรทำและทำในสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรวมศูนย์ข้อมูล แจกจ่ายทุกฝ่าย
ท่านอาจทำอาหารอร่อย แต่วัฒนธรรมยืนผัดข้าวอันนั้นเลิก ให้เป็นหน้าที่แม่ครัว และไม่ต้องไปให้โอวาทข้าราชการให้เวลาเขาไปทำงาน
ท่านอนุทินต้องโชว์ฝีมือทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินในภาวะวิกฤต และบนความคาดหวังของประชาชนให้ได้
ดักคอไว้ก่อนเลยเผื่อนายกเห็นโพสต์นี้ของดิฉันแล้วย้อนกลับดิฉันว่า ทำไมผมจะไม่เคยบริหารสถานการณ์วิกฤตก็ช่วงโควิดไง
ขอร้องนะคะ ไหว้แล้วค่ะ อย่ายกตัวอย่างนี้ประชาชนชาวหาดใหญ่จะยิ่งห่อเหี่ยวและถดถอยไปกันใหญ่”
