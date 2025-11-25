รวมวิธีขอความช่วยเหลือ สำหรับผู้ประสบภัย น้ำท่วมภาคใต้ เช็กด่วน
รวมช่องทางขอความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ พร้อมรวมเบอร์สายด่วน กู้ภัย โรงพยาบาล ในพื้นที่สงขลา ปัตตานี ยะลา สตูล
ด้วยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีระดับน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ติดลำน้ำสายหลัก ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี และยะลา ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 239,000 ครัวเรือน หรือกว่า 645,000 คน หลายพื้นที่น้ำทรงตัวและบางพื้นที่ระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากฝนตกหนักจนถึงขั้นวิกฤต
สำหรับผู้ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
สำหรับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ หรือไม่สามารถใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารได้
- หากได้ยินเสียง หรือมีเจ็ทสกีขับผ่านบริเวณที่อยู่ ขอให้ส่งสัญญาณด้วยการ โบกผ้า ส่งเสียง หรือแสดงสัญลักษณ์ ให้เจ้าหน้าที่เห็น เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ ทีมกู้ภัยจะเข้าตรวจสอบ และลำเลียงผู้ประสบภัยไปยังจุดรอรับ ก่อนส่งต่อไปยังศูนย์พักพิง
สำหรับผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือ และยังสามารถใช้งานได้
1. โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทางทั้ง Facebook, Instagram, X และอื่น ๆ โดยระบุข้อมูลที่สำคัญดังนี้
- บุคคลที่ต้องการขอความช่วยเหลือ ทั้งบุคคลที่ประสบภัย ผู้ป่วยและผู้พิการทุกกรณี คนชรา เด็กเล็ก
- ที่อยู่ (ต้องระบุให้ชัดเจน เนื่องจากระดับน้ำที่สูงในบางพื้นที่จะไม่สามารถเห็นเส้นทางได้ชัดเจน) เช่น บ้านเลขที่ ซอย/ตรอก ถนน รายละเอียดของที่อยู่อาศัยแบบละเอียด จุดสำคัญที่เจ้าหน้าที่สามารถเห็นได้ชัด และอาจใส่พิกัดเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการค้นหาจากเจ้าหน้าที่
- เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
- ระบุความจำเป็นเพิ่มเติมในการขอความช่วยเหลือ เช่น ขาดแคลนอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค และอื่น ๆ
2. กรอกข้อมูลขอความช่วยเหลือในเว็บไซต์ https://jitasa.care/ และทำตามขั้นตอนดังนี้
- เลือกเมนู “ขอความช่วยเหลือ”
- กรอกเบอร์โทรศัพท์ ติ๊กถูกยอมรับเงื่อนไข จากนั้นคลิกปุ่ม “ขอรหัส OTP” โดยรหัสจะถูกส่งผ่าน SMS จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยัน OTP”
- คลิกแผนที่เพื่อเลือกตำแหน่งที่ต้องการขอความช่วยเหลือ
- ใส่ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทของการช่วยเหลือ ที่อยู่หรือจุดสังเกต ข้อมูลผู้ประสบภัย
- กรอกข้อมูลผู้ติดต่อ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ และข้อความเพิ่มเติม
- หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย คลิกปุ่ม “ส่งข้อมูล”
3. ติดต่อฉุกเฉินผ่านสายด่วน และเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานต่าง ๆ
สายด่วนกลาง / หน่วยงานส่วนกลาง
- ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) : 1111 กด 5
- สายด่วนกู้ภัย : 1163
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) : 1784
- LINE Traffy Fondue แจ้งน้ำท่วม : @traffyfondue
- ร่วมด้วยช่วยกัน : 1677
- สภากาชาดไทย : 1664
- บริการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ : 1669
- ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ICT) : 192
- กรมอุตุนิยมวิทยา : 1182
- กรมชลประทาน : 1460
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : 1129
- การประปาส่วนภูมิภาค : 1662
- สายด่วนกรมทางหลวง : 1586
- ตำรวจทางหลวง : 1193
- ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท : 1146
- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ (อพยพพื้นที่เสี่ยง) : 1696
จังหวัดสงขลา
- ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ : 074-227000, 074-227001-3
- สายด่วนเทศบาลนครหาดใหญ่ : 074-200-000
- เทศบาลเมืองคอหงส์ : 074-280-004
- เทศบาลเมืองคลองแห : 074-305-343
- เทศบาลตำบลน้ำน้อย : 074-333-222
- เทศบาลเมืองควนลัง : 074-552-412
- เทศบาลตำบลคลองแงะ : 074-541-543
- เทศบาลตำบลปริก : 074-298-015
- เทศบาลตำบลพะตง : 074-291-999
- เทศบาลตำบลสะเดา : 074-411-015
- เทศบาลตำบลคูเต่า : 081-277-1447
- ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา : 074-307092
- ศูนย์จราจรสงขลา : 074-311369
- ปภ.จังหวัดสงขลา : 074-316380-1
- PEA หาดใหญ่ : 1129, 074-232669
- การประปาฯ หาดใหญ่ : 074-598093, 074-252691
- พมจ.สงขลา : 081-9904294
- กู้ภัยท่งเซียเซี่ยงตึ้ง : 074-350-955
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.42 (ค่ายเสนาณรงค์) ช่วยอพยพ–เดินทางออกไม่ได้–มีผู้ป่วย–ผู้สูงอายุ–เด็กเล็ก โทร.
- 074-232145-8
- 074-586685
- 098-2233364
- 061-5865574
หน่วยทหารพื้นที่สงขลา
- ป.5 พัน.5 (ระโนด–กระแสสินธุ์–สทิงพระ) : 066-1678778, 095-4477199, 092-5408579, 080-6964714
- ร.5 พัน.1 (รัตภูมิ–คนเนียง–บางกล่ำ) : 089-2853909, 084-9635838
- พัน.มทบ.42 (หาดใหญ่–นาหม่อม) : 088-0444008, 083-5166968
- พัน.พัฒนา 4 (คลองหอยโข่ง–สะเดา) : 064-9192356, 089-8799211
- โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา (ทั้งหมด)
- โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ โทร. 074-239306
- โรงพยาบาลกองบิน 56 โทร. 074-251100
- โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โทร. 074-365780-9
- โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง โทร. 074-251788-9
- โรงพยาบาลควนเนียง โทร. 074-387234-5
- โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ โทร. 074-211521, 074-211523-4
- โรงพยาบาลจะนะ โทร.074-379222
- โรงพยาบาลเทพา โทร. 074-376356, 074-376360
- โรงพยาบาลบางกล่ำ โทร. 074-328221-4
- โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ โทร. 074-521011, 074-521485
- โรงพยาบาลเพชรหาดใหญ่ โทร. 074-243478, 074-246608
- โรงพยาบาลมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี โทร. 074-244155
- โรงพยาบาลรัตภูมิ โทร. 074-389110, 074-389112
- โรงพยาบาลระโนด โทร. 074-392174-6
- โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โทร. 074-220300-4
- โรงพยาบาลวังจันทร์ โทร. 074-231244
- โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ โทร. 074-366966, 074-366977
- โรงพยาบาลสงขลา โทร. 074-447446
- โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทร. 074-233133, 074-245699
- โรงพยาบาลสทิงพระ โทร. 074-397012,074-397038
- โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 1 โทร. 074-371333, 074-371016
- โรงพยาบาลสิงหนคร โทร. 074-332005-6
- โรงพยาบาลสะเดา โทร. 074-411277, 074-411299
- โรงพยาบาลสะบ้าย้อย โทร. 074-377100-1
- โรงพยาบาลหาดใหญ่ โทร. 074-231031-8
- โรงพยาบาลหาดใหญ่รวมแพทย์ โทร. 074-234766, 074-243078
จังหวัดปัตตานี
- ปภ.ปัตตานี : 073-337145, 073-333208-9
- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.46 : 073-340141
- กู้ภัยเต็กก่า : 062-0962288, 083-1869048
- กู้ภัยสันติ : 073-710167
- อบต.บานา : 073-414291, 073-414297
- เทศบาลเมืองปัตตานี : 073-349034, 073-336600
- ปภ.เทศบาลรูสะมีแล : 073-460188
จังหวัดยะลา
- ปภ.ยะลา : 073-203562
- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.46 : 073-340141
- เทศบาลนครยะลา–ปภ. : 073-212345
- โรงพยาบาลยะลา : 073-228934
- สภ.เมืองยะลา : 073-212634
- กู้ภัยแม่กอเหนี่ยว : 1163, 073-223000
- สายด่วน ศอ.บต. : 1880
- กู้ชีพแม่ทับทิม : 073-224411
จังหวัดสตูล
- อบจ.สตูล : 093-8769725, 084-0431723
- ปภ.สตูล : 074-722121
- PEA สตูล : 074-723090
- โรงพยาบาลสตูล : 074-723500-9
ศูนย์บัญชาการระดับจังหวัดและอำเภอ
- ตามที่ระบุไว้ครบทุกหมายเลข
จังหวัดนราธิวาส
รวมทั้ง ปภ., มทบ.46, ศูนย์พิทักษ์ภัย, ศูนย์บัญชาการอุทกภัย และรายชื่อโรงพยาบาลทั้งจังหวัด พร้อมทุกเบอร์ตามที่ให้มา
