ข่าว

รวมวิธีขอความช่วยเหลือ สำหรับผู้ประสบภัย น้ำท่วมภาคใต้ เช็กด่วน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 16:31 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 16:31 น.
108

รวมช่องทางขอความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ พร้อมรวมเบอร์สายด่วน กู้ภัย โรงพยาบาล ในพื้นที่สงขลา ปัตตานี ยะลา สตูล

ด้วยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีระดับน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ติดลำน้ำสายหลัก ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี และยะลา ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 239,000 ครัวเรือน หรือกว่า 645,000 คน หลายพื้นที่น้ำทรงตัวและบางพื้นที่ระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากฝนตกหนักจนถึงขั้นวิกฤต

สำหรับผู้ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ หรือไม่สามารถใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารได้

  • หากได้ยินเสียง หรือมีเจ็ทสกีขับผ่านบริเวณที่อยู่ ขอให้ส่งสัญญาณด้วยการ โบกผ้า ส่งเสียง หรือแสดงสัญลักษณ์ ให้เจ้าหน้าที่เห็น เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ ทีมกู้ภัยจะเข้าตรวจสอบ และลำเลียงผู้ประสบภัยไปยังจุดรอรับ ก่อนส่งต่อไปยังศูนย์พักพิง
กราฟิกประชาสัมพันธ์ จากสงขลา
FB/ Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

สำหรับผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือ และยังสามารถใช้งานได้

1. โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทางทั้ง Facebook, Instagram, X และอื่น ๆ โดยระบุข้อมูลที่สำคัญดังนี้

  • บุคคลที่ต้องการขอความช่วยเหลือ ทั้งบุคคลที่ประสบภัย ผู้ป่วยและผู้พิการทุกกรณี คนชรา เด็กเล็ก
  • ที่อยู่ (ต้องระบุให้ชัดเจน เนื่องจากระดับน้ำที่สูงในบางพื้นที่จะไม่สามารถเห็นเส้นทางได้ชัดเจน) เช่น บ้านเลขที่ ซอย/ตรอก ถนน รายละเอียดของที่อยู่อาศัยแบบละเอียด จุดสำคัญที่เจ้าหน้าที่สามารถเห็นได้ชัด และอาจใส่พิกัดเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการค้นหาจากเจ้าหน้าที่
  • เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
  • ระบุความจำเป็นเพิ่มเติมในการขอความช่วยเหลือ เช่น ขาดแคลนอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค และอื่น ๆ

2. กรอกข้อมูลขอความช่วยเหลือในเว็บไซต์ https://jitasa.care/ และทำตามขั้นตอนดังนี้

  • เลือกเมนู “ขอความช่วยเหลือ”
  • กรอกเบอร์โทรศัพท์ ติ๊กถูกยอมรับเงื่อนไข จากนั้นคลิกปุ่ม “ขอรหัส OTP” โดยรหัสจะถูกส่งผ่าน SMS จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยัน OTP”
  • คลิกแผนที่เพื่อเลือกตำแหน่งที่ต้องการขอความช่วยเหลือ
  • ใส่ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทของการช่วยเหลือ ที่อยู่หรือจุดสังเกต ข้อมูลผู้ประสบภัย
  • กรอกข้อมูลผู้ติดต่อ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ และข้อความเพิ่มเติม
  • หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย คลิกปุ่ม “ส่งข้อมูล”

3. ติดต่อฉุกเฉินผ่านสายด่วน และเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานต่าง ๆ

สายด่วนกลาง / หน่วยงานส่วนกลาง

  • ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) : 1111 กด 5
  • สายด่วนกู้ภัย : 1163
  • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) : 1784
  • LINE Traffy Fondue แจ้งน้ำท่วม : @traffyfondue
  • ร่วมด้วยช่วยกัน : 1677
  • สภากาชาดไทย : 1664
  • บริการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ : 1669
  • ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ICT) : 192
  • กรมอุตุนิยมวิทยา : 1182
  • กรมชลประทาน : 1460
  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : 1129
  • การประปาส่วนภูมิภาค : 1662
  • สายด่วนกรมทางหลวง : 1586
  • ตำรวจทางหลวง : 1193
  • ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท : 1146
  • ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ (อพยพพื้นที่เสี่ยง) : 1696

จังหวัดสงขลา

  • ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ : 074-227000, 074-227001-3
  • สายด่วนเทศบาลนครหาดใหญ่ : 074-200-000
  • เทศบาลเมืองคอหงส์ : 074-280-004
  • เทศบาลเมืองคลองแห : 074-305-343
  • เทศบาลตำบลน้ำน้อย : 074-333-222
  • เทศบาลเมืองควนลัง : 074-552-412
  • เทศบาลตำบลคลองแงะ : 074-541-543
  • เทศบาลตำบลปริก : 074-298-015
  • เทศบาลตำบลพะตง : 074-291-999
  • เทศบาลตำบลสะเดา : 074-411-015
  • เทศบาลตำบลคูเต่า : 081-277-1447

 

  • ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา : 074-307092
  • ศูนย์จราจรสงขลา : 074-311369
  • ปภ.จังหวัดสงขลา : 074-316380-1
  • PEA หาดใหญ่ : 1129, 074-232669
  • การประปาฯ หาดใหญ่ : 074-598093, 074-252691
  • พมจ.สงขลา : 081-9904294
  • กู้ภัยท่งเซียเซี่ยงตึ้ง : 074-350-955

 

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.42 (ค่ายเสนาณรงค์) ช่วยอพยพ–เดินทางออกไม่ได้–มีผู้ป่วย–ผู้สูงอายุ–เด็กเล็ก โทร.

  • 074-232145-8
  • 074-586685
  • 098-2233364
  • 061-5865574

หน่วยทหารพื้นที่สงขลา

  • ป.5 พัน.5 (ระโนด–กระแสสินธุ์–สทิงพระ) : 066-1678778, 095-4477199, 092-5408579, 080-6964714
  • ร.5 พัน.1 (รัตภูมิ–คนเนียง–บางกล่ำ) : 089-2853909, 084-9635838
  • พัน.มทบ.42 (หาดใหญ่–นาหม่อม) : 088-0444008, 083-5166968
  • พัน.พัฒนา 4 (คลองหอยโข่ง–สะเดา) : 064-9192356, 089-8799211
  • โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา (ทั้งหมด)
  • โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ โทร. 074-239306
  • โรงพยาบาลกองบิน 56 โทร. 074-251100
  • โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โทร. 074-365780-9
  • โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง โทร. 074-251788-9
  • โรงพยาบาลควนเนียง โทร. 074-387234-5
  • โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ โทร. 074-211521, 074-211523-4
  • โรงพยาบาลจะนะ โทร.074-379222
  • โรงพยาบาลเทพา โทร. 074-376356, 074-376360
  • โรงพยาบาลบางกล่ำ โทร. 074-328221-4
  • โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ โทร. 074-521011, 074-521485
  • โรงพยาบาลเพชรหาดใหญ่ โทร. 074-243478, 074-246608
  • โรงพยาบาลมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี โทร. 074-244155
  • โรงพยาบาลรัตภูมิ โทร. 074-389110, 074-389112
  • โรงพยาบาลระโนด โทร. 074-392174-6
  • โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โทร. 074-220300-4
  • โรงพยาบาลวังจันทร์ โทร. 074-231244
  • โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ โทร. 074-366966, 074-366977
  • โรงพยาบาลสงขลา โทร. 074-447446
  • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทร. 074-233133, 074-245699
  • โรงพยาบาลสทิงพระ โทร. 074-397012,074-397038
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 1 โทร. 074-371333, 074-371016
  • โรงพยาบาลสิงหนคร โทร. 074-332005-6
  • โรงพยาบาลสะเดา โทร. 074-411277, 074-411299
  • โรงพยาบาลสะบ้าย้อย โทร. 074-377100-1
  • โรงพยาบาลหาดใหญ่ โทร. 074-231031-8
  • โรงพยาบาลหาดใหญ่รวมแพทย์ โทร. 074-234766, 074-243078

จังหวัดปัตตานี

  • ปภ.ปัตตานี : 073-337145, 073-333208-9
  • ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.46 : 073-340141
  • กู้ภัยเต็กก่า : 062-0962288, 083-1869048
  • กู้ภัยสันติ : 073-710167
  • อบต.บานา : 073-414291, 073-414297
  • เทศบาลเมืองปัตตานี : 073-349034, 073-336600
  • ปภ.เทศบาลรูสะมีแล : 073-460188

จังหวัดยะลา

  • ปภ.ยะลา : 073-203562
  • ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.46 : 073-340141
  • เทศบาลนครยะลา–ปภ. : 073-212345
  • โรงพยาบาลยะลา : 073-228934
  • สภ.เมืองยะลา : 073-212634
  • กู้ภัยแม่กอเหนี่ยว : 1163, 073-223000
  • สายด่วน ศอ.บต. : 1880
  • กู้ชีพแม่ทับทิม : 073-224411

จังหวัดสตูล

  • อบจ.สตูล : 093-8769725, 084-0431723
  • ปภ.สตูล : 074-722121
  • PEA สตูล : 074-723090
  • โรงพยาบาลสตูล : 074-723500-9

ศูนย์บัญชาการระดับจังหวัดและอำเภอ

  • ตามที่ระบุไว้ครบทุกหมายเลข

จังหวัดนราธิวาส

รวมทั้ง ปภ., มทบ.46, ศูนย์พิทักษ์ภัย, ศูนย์บัญชาการอุทกภัย และรายชื่อโรงพยาบาลทั้งจังหวัด พร้อมทุกเบอร์ตามที่ให้มา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

แบบนี้ก็มี คลิปโจรนักเต้นแกล้งเมา-ตีซี้ โชว์สเต็ปฉกมือถือสุดประหลาด

45 วินาที ที่แล้ว
จิมมี่ คลิฟฟ์ ผู้บุกเบิกดนตรีจาเมกาสู่โลก เสียชีวิตในวัย 81 ปี ข่าวต่างประเทศ

ปิดตำนาน ‘จิมมี คลิฟฟ์’ ชัก-ปอดอักเสบ จากไปในวัย 81 ปี ผู้บุกเบิกเรกเก้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กราบหัวใจ สาวป่วยภาวะเอดส์ CD4 เหลือ 6 ผอมหนังติดกระดูด ฮึดสู้ 3 เดือนกลับมาแข็งเหมือนคนปกติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เคสสุดเศร้า เด็กไอร์แลนด์วัย 8 ขวบเสียชีวิตกะทันหัน หลังอาการทรุดจาก “แขนหัก” ที่โรงเรียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จาการ์ตา เมืองใหญ่ที่สุดในโลกอันดับ 1 ข่าวต่างประเทศ

เมืองไหน? โค่นโตเกียว ขึ้นเบอร์ 1 นครใหญ่สุดโลก แต่เสี่ยงจมบาดาลปี 2050

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบชายอิตาลี ปลอมตัวเป็นแม่ที่ตายแล้ว เก็บเงินบำนาญนาน 3 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คดีสยอง ศาลสั่งจำคุก 12 ปีครึ่ง เมียแร็ปเปอร์ฆ่าหั่นศพสามี ซ้ำเอานิ้วให้หนูกิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว น้องเพชรกล้า แจกเลขปิงปอง งวด 1 ธ.ค. 68 เลขเด็ดหวยสัญจร กำแพงเพชร Line News

มาแล้ว น้องเพชรกล้า แจกเลขปิงปอง งวด 1 ธ.ค. 68 เลขเด็ดหวยสัญจร กำแพงเพชร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วนที่สุด! เทศบาล “ทุ่งสง” ขึ้นธงแดง อพยพ 22 ชุมชนหนีน้ำท่วมเย็นนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 25 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พยานปากเอก แฉ &quot;หมอเกศ&quot; ใช้เวลา 2 ปี เลื่อนขั้น ศาสตราจารย์ ชี้ทั้งโลกไม่มีใครทำได้ ข่าว

พยานปากเอก แฉ “หมอเกศ” ใช้เวลา 2 ปี เลื่อนขั้น ศาสตราจารย์ ชี้ทั้งโลกไม่มีใครทำได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิน วิลเลี่ยม บริจาคเงิน 1 ล้านบาทช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ บันเทิง

ทนดูไม่ได้! วิน วิลเลี่ยม ควักเงินล้าน ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ หลังเห็น ‘เปิ้ล นาคร’ ร่ำไห้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ คาราบัก ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 25 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ แอน จักรพงษ์ อดีตเจ้าของเวที MU กับมรสุมชีวิตปัจจุบันพลิกบทบาท เจ้าแม่ภารตะคืนสู่สามัญ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

มาร์กเซย พบ นิวคาสเซิล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 25 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจาะลึกวิกฤตอุทกภัยอาเซียน เที่ยวได้ไหมในวันที่ “เวียดนาม-ไทย-มาเลเซีย” จมบาดาล?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ข่าวถอนตัวไม่จริง “กัมพูชา” ยืนยันส่งนักกีฬา 333 ชีวิตแข่งขันซีเกมส์ 2025 ที่ไทย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อไทย ลุยช่วยหาดใหญ่ ระดมเรือ 100 ลำ ข้าวกล่องพันชุด ช่วยอพยพคนน้ำท่วม ข่าว

เพื่อไทย ลุยช่วยหาดใหญ่ ระดมเรือ 100 ลำ ข้าวกล่องพันชุด ช่วยอพยพคนน้ำท่วม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โบโด กลิมท์ พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 25 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

กรมอุตุฯ แจงดราม่า “มหาอุทกภัย-ฝน 1000 ปี” ไม่ได้ตีเป็นเฟกนิวส์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 25 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวมวิธีขอความช่วยเหลือ สำหรับผู้ประสบภัย น้ำท่วมภาคใต้ เช็กด่วน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 25 พ.ย. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เพจดังเผย “กัมพูชา” ถอนตัวจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่ประเทศไทย อ้างเรื่องศักดิ์ศรี-ความปลอดภัย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมใต้ล่าสุด ข่าว

สื่อนอกตี ดับแล้ว 19 ศพ “ฝน 300 ปี” ถล่มหาดใหญ่ สาเหตุหลักไฟดูด-อุบัติเหตุ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 16:31 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 16:31 น.
108
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบบนี้ก็มี คลิปโจรนักเต้นแกล้งเมา-ตีซี้ โชว์สเต็ปฉกมือถือสุดประหลาด

เผยแพร่: 25 พฤศจิกายน 2568
จิมมี่ คลิฟฟ์ ผู้บุกเบิกดนตรีจาเมกาสู่โลก เสียชีวิตในวัย 81 ปี

ปิดตำนาน ‘จิมมี คลิฟฟ์’ ชัก-ปอดอักเสบ จากไปในวัย 81 ปี ผู้บุกเบิกเรกเก้

เผยแพร่: 25 พฤศจิกายน 2568

เคสสุดเศร้า เด็กไอร์แลนด์วัย 8 ขวบเสียชีวิตกะทันหัน หลังอาการทรุดจาก “แขนหัก” ที่โรงเรียน

เผยแพร่: 25 พฤศจิกายน 2568
จาการ์ตา เมืองใหญ่ที่สุดในโลกอันดับ 1

เมืองไหน? โค่นโตเกียว ขึ้นเบอร์ 1 นครใหญ่สุดโลก แต่เสี่ยงจมบาดาลปี 2050

เผยแพร่: 25 พฤศจิกายน 2568
Back to top button