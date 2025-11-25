รวมช่องทางบริจาค เงิน-สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วมภาคใต้ 2568
รวมทุกช่องทางบริจาค เงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วมภาคใต้ จากหน่วยงานรัฐ เอกชน มูลนิธิ และสถาบันการศึกษา เพื่อส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ยังคงวิกฤต สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง หลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรสาธารณกุศล ได้ผนึกกำลังเปิดช่องทางรับบริจาคเพื่อระดมความช่วยเหลือเร่งด่วนสู่พื้นที่
The Thaiger ได้รวบรวมช่องทางการบริจาคทั้งเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาทุกข์ ดังนี้
Nation TV มูลนิธิเนชั่น: รับบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยภัยน้ำท่วม ที่ เนชั่นทาวเวอร์ ชั้น12a โทร. 0-2338-3645 เวลา 08.30-17.00 น. จันทร์-ศุกร์
Spring News: รวมรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชื่อบัญชี “ร่วมมือร่วมใจเพื่อผู้ประสบภัย เลขที่ 196-0-75084-0 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนวิภาวดีรังสิต รับบริจาคของ น้ำดื่ม อาหารแห้ง นำมาบริจาคได้ที่ สถานีฯ สปริงนิวส์ อาคารเล้าเป้งง้วน ชั้น 11 ถ.วิภาวดีรังสิต
ช่อง 7: ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดหาสิ่งจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเบื้องต้น ชื่อบัญชี “ชาวไทยร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 001-9-42855-0 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสำนักเพลินจิต
ครอบครัวข่าว 3 ช่วยผู้ประสบอุทกภัย: ชื่อบัญชี “บัญชีครอบครัวข่าว 3 ช่วยผู้ประสบอุทกภัย 54” เลขที่บัญชี 468-0-12793-3 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาโลตัสพระราม 4
AIS ร่วมกับ ครอบครัวข่าว 3: ชวนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ทาง SMS พิมพ์ T ส่งมาที่ 4567899 ครั้งละ 10 บ. โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ
ไปรษณีย์ไทย: ไปรษณีย์ไทย สนับสนุนการขนส่งสิ่งของบริจาคช่วยเหลือภาคใต้ ส่งรถไปรับถึงที่ สำหรับหน่วยงาน ที่เป็นศูนย์รับบริจาคจำนวนมาก สนใจติดต่อ Hotline 02-831-3333
ธนาคารออมสิน: ชื่อบัญชี “ออมสินรวมใจช่วยภัยน้ำท่วม” เลขที่บัญชี 0-2888888888-1 (02 – 8 เก้าตัว และ 1) ประเภทบัญชี เงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาสำนักพหลโยธิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น โดยสามารถติดต่อขอร่วมบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
กรุงเทพมหานคร: เปิดรับบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎร ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยบริจาคเงินช่วยเหลือชาวใต้ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร ชื่อบัญชี “กองทุน กทม. ช่วยผู้ประสบภัย” เลขที่บัญชี 027–0-17081–2 บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตทุกแห่ง
ม.อ. จัดตั้งโรงครัวทำอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และใกล้เคียง:
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และใกล้เคียง โดยจัดตั้งโรงครัวทำอาหาร ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้งนี้ ขอรับบริจาควัตถุดิบประกอบอาหาร ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ อาหารแห้งสำหรับจัดทำถุงยังชีพ และอื่นๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว
สามารถบริจาคได้ที่บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “สงขลานครินทร์เพื่อผู้ประสบภัย” เลขที่บัญชี 565-471106-1 เปิดรับบริจาคทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารร่มศรีตรัง (ตรงข้ามศูนย์อาหารโรงช้าง) ม.อ.หาดใหญ่ สอบถามข้อมูล โทร. 087-287-8713 (คุณเยาวลักษณ์)
สภากาชาดไทย: ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักงานสีลม ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 001-1-34567-0 facebook : http://bit.ly/2i9jmTz
ท่านที่ต้องการใบเสร็จรับเงินให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และระบุว่า “เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ” ส่งเอกสารมาที่แฟกซ์ 0-2250-0312 หรือ 0-2652-4440 หนือ อีเมล pr-fubd-rc@hotmail.com
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2256-4440-3, 0-2255-9911 และ 0-2251-1218
สำนักนายกรัฐมนตรี: ชื่อบัญชี “บัญชีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี” ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 0670068950
กองทัพบก: ศูนย์รวบรวมและกระจายสิ่งของช่วยน้ำท่วมใต้ส่วนภูมิภาค ทัพภาค 2 (จ.นครราชสีมา) 044-248948 ทัพภาค 3 (จ.พิษณุโลก) 055-242859 ทัพภาค 4 (จ.นครศรีธรรมราช) 075-383405 ประชาชน ประสานขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4 โทรศัพท์ 075-383-405 หรือ 075-383-253 ได้ตลอดเวลา
กองทัพอากาศ: จุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือภาคใต้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) โทร.02-534- 2096 และ 02-534-8353 และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ กองบิน 7 สุราษฏร์ธานี โทร. 077-268-200 ต่อ 65248
กองทัพเรือ: จุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือภาคใต้ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ (ส่วนกลาง) กองทัพเรือ โทร.02-475-4521 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 จ.สงขลา โทร.074-311-451 ต่อ 22067 และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3 จ.ภูเก็ต โทร.076-393-584
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ร่วมกับ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ: จัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้” สำหรับผู้สนใจที่จะร่วมบริจาคสามารถบริจาคเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันนี้ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารทับวิภา สำนักงานใหญ่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เลขที่ 99 หมู่14 ถ.วิภาวดีรังสิต สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2265 5868 – 9
มูลนิธิกระจกเงา: มูลนิธิกระจกเงา ตั้งศูนย์รับบริ่จาค ข้าวสาร อาหารแห้ง มาม่า / อาหารฮาลาล และน้ำดื่มปริมาณ สามารถส่งมอบของบริจาคได้ที่ มูลนิธิกระจกเงา 8/12 ซ.วิภาวดี 44 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ โทร 0-2941-4194-5 ต่อ 101-102
ม.ธรรมศาสตร์: องค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์ (อมธ.) รับบริจาคเงินช่วยเหลือภาคใต้ที่ ชื่อบัญชี “กองทุนฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม” เลขที่บัญชี 475-0-45980-1 ธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: จัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้” เพื่อรับแจ้งขอความช่วยเหลือของผู้ประสบอุทกภัยและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เป็นศูนย์กลางรับบริจาคเงินและสิ่งของ รวมทั้งประสานกับชุมชน เอกชน และภาครัฐ ในการแจกจ่ายสิ่งของที่ได้รับบริจาค และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ได้ที่ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส ท่าศาลา เลขที่บัญชี 997-207-660-2
ทั้งนี้ ฝ่ายอำนวยการของศูนย์ ตั้งอยู่ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ อาคารบริหาร ส่วนฝ่ายปฏิบัติการ ตั้งอยู่ที่ อาคารกิจกรรมนักศึกษา และศูนย์กีฬาและสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 081- 968 – 7980, 083-190-4570, 081-958-7747, 081-958-7718, 081-477-5132 และ 086-968-9991
ธนาคารไทยพาณิชย์: บริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ตู้ ATM เข้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัยภาคใต้” ประเภทบัญชีเดินสะพัด เลขที่บัญชี 111-3-91657-8 ไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขต
ผู้บริจาคเงินสามารถส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และส่งโทรสาร มาที่ 02-544-1040 เพื่อธนาคารจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาคเงิน สำหรับนำไปใช้ในสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777
MCOT อสมท.: ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติทางภาคใต้ ผ่านบัญชีชื่อ “อสมท ร่วมใจ” ธนาคารกรุงไทย สาขาอโศก ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 015-0-15999-4
นอกจากนี้ อสมท. ได้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ” เพื่อรับบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น โดยสามารถนำมาบริจาคได้ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 -16.00 น. ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ บมจ.อสมท โดย บมจ.อสมท จะนำเงินและสิ่งของไปมอบให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่อย่างเร่งด่วนต่อไปสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-245-0700-4
สำนักงาน อสมท ภาคใต้ ถนนทางไปสนามบินหาดใหญ่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074-335 730 และ 074-335 728 และสถานีวิทยุ อสมท จ.ชุมพร โทร.077- 641567และ 077- 641520
Thai PBS: เชิญบริจาคช่วยน้ำท่วมภาคใต้ ชื่อบัญชี “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 020-2-53333-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ สาขาเทเวศร์ ต้องการแจ้งขอความช่วยเหลือ และปัญหาน้ำท่วมภาคใต้
ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทีวีไทยได้ที่ โทร.02-791-1113 หรือ 02-791-1385-7
กระทรวงการคลัง: ปิดบัญชีรับบริจาคช่วยน้ำท่วมใต้ หักลดหย่อนภาษีได้ ชื่อบัญชี “คลังรวมใจช่วยภัยน้ำท่วม” เลขที่ 068-0-10205-1 ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง
สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ: สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ และ สมาคมหมออนามัย ขอรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ทั้งสิ่งของบริจาค เสื้อผ้า ของใช้ อาหารการกิน และอื่น ๆ ที่จำเป็นสามารถบริจาคได้ที่
- สมาคมหมออนามัย ตึก 4 ชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร. 02 -5901946
- สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ชั้น 1 อาคารราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
หรือบริจาคเป็นเงินโดยโอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “โครงการทำดีเพื่อพ่อ” ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ เลขที่บัญชี 142-0-05671-9 (พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ในกรณีที่ต้องการ)
มูลนิธิซิเมนต์ไทย: สนใจสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ โดยโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “มูลนิธิซิเมนต์ไทยเพื่อผู้ประสบภัย” ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางซื่อ บัญชีเลขที่ 020-2-761054
ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ 2560:
ขอเรียนเชิญเครือข่ายองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสาธารณชน ร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง ชื่อบัญชี คณะอนุกรรมการภาคใต้ เลขที่บัญชี 908-0-71333-3
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ หมายเลขโทรศัพท์ 074-615816,617197 หรือติดต่อคุณจีรวรรณ วรรณทอง เบอร์ 081-3682359 คุณอุดมศรี ศิริลักษณาพร เบอร์ 081-6650962
สามารถแจ้งความประสงค์ เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินสำหรับนำไปลดหย่อนภาษี โดยจัดส่งสำเนาใบนำฝากหรือ สลิป ATM พร้อมระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน มาที่ คุณพรสุภา เกิดมูล มูลนิธิซิเมนต์ไทย อาคาร 10 หรือ โทรสาร 0 2586 3910**
การรถไฟแห่งประเทศไทย: เปิดรับบริจาคข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น ข้าวสาร น้ำดื่ม อาหารกระป๋อง ยารักษาโรค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ ติดต่อได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย รองเมือง ปทุมวัน กทม.โทรศัพท์ 0-2220-4261
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่: เปิดรับบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ตั้งแต่วันนี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เซ็นทรัล หาดใหญ่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 074 801 555
เทศบาลนครหาดใหญ่: เปิดรับบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ สามารถบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
