โฆษกรัฐบาล คาด 5 วันสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย ถ้าไม่มีฝนเพิ่ม
โฆษกรัฐบาล คาด 5 วันสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย ถ้าไม่มีฝนเพิ่ม ยืนยันว่าทุกพื้นที่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงสถานการณ์น้ำท่วม จ.สงขลา ว่า จากการรายงานของ ปภ.มีประชาชนนับหมื่นที่ได้รับภัยพิบัติ และจำนวนครัวเรือนที่จำเป็นต้องอพยพแล้ว 1,228 ครัวเรือนใน 16 ตำบล และมีประชาชนเสียหาย 697,231 คน
โดยกองทัพบก ส่ง ฮ.ช่วยผู้ป่วย กองทัพเรือ ส่ง ฮ. 3 ลำ เรือท้องแข็ง 14 ลำ พร้อมเครื่องยนต์ และ เจ้าหน้าที่หน่วยซีล เข้าไปช่วยในพื้นทึ่แคบ กองทัพอากาศ ส่ง ฮ.3 ลำ พร้อม บรรทุกอาหารผ่านเครื่องบิน c 130 ส่งต่อศูนย์อพยพ บรรทุกเจตสกี เข้าไปช่วยเหลือ กรมทรัพยากรธรรมชาติฯ 2 ลำ และ ปภ. เข้าไปเพิ่มอีก รวมแล้ว ฮ.ในพื้นที่กว่า 10 ลำ ทุกความช่วยเหลือมุ่งไปที่ จ.สงขลา อย่างเต็มที่
ขณะที่การอพยพคนจำนวนมาก ต้องคัดกรองแบ่งสีเขียว เหลือง แดง โดยจะย้ายกลุ่มสีแดงก่อน แล้วค่อยเป็นสีเหลือง และสีเขียว ขณะเดียวกัน คนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือก็จะมีอาหาร และน้ำดื่ม ส่งไปให้ก่อน
พร้อมกันนี้ สำนักงานน้ำแห่งชาติ คาดการณ์ว่าน้ำจะคลี่คลายได้ภายใน 5 วัน หากไม่มีฝนมาเพิ่ม ตอนนี้มีปริมาณน้ำ 400 ล้านลูกบาศก์เมตร
นายสิริพงศ์ กล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรี สั่งการให้มีเรือลาดตระเวนตลอดเวลา ยืนยันในพื้นที่ติดตามอย่างใกล้ชิด ตำบล หมู่บ้าน บูรณาการข้อมูลกัน หลายคนกังวลสัญญาณโทรศัพท์ไม่เพียงพอ หรือแบตเตอรีโทรศัพท์ไม่เพียง ตอนนี้หน่วยงานประสานงานกันในพื้นที่ใช้วิทยุสื่อสารแทน ย้ำว่ารัฐบาลติดต่อได้ในทุกพื้นที่ ขณะนี้มี 13 ตำบล เป็นพื้นที่สีแดง ที่ต้องเร่งอพยพโดยด่วน
ส่วนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนมีการเพิ่มคู่สายด่วน 1784 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย หรือ ปภ. คอยรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนอยู่แล้ว พร้อมมีแอปพลิเคชัน และลิงก์ ”หาดใหญ่ ฟลัส“ ซึ่งมีผู้ร้องเรียนมาแล้วกว่า 1,000 ราย และ ยังมีหลายเพจที่ตัวกลางในการช่วยเหลือรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมีทั้งข้อมูลใหม่และข้อมูลที่ซ้ำกัน ดังนั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และประเมินก่อนที่จะส่งทีมงานเข้าไปช่วยเหลือ ยืนยันว่าทุกพื้นที่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ นายสิริพงศ์ ชี้แจงถึงการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพื่อจะมีการตัดสินใจเร่งด่วนหน้างาน จึงต้องมีกฎหมายในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ด้วย โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ดูหน้างาน ยุทธโธปกรณ์และกำลัง ที่จะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ส่วน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จัดการน้ำภัยพิบัติ จะบริหารจัดการร่วมกับจังหวัด ยืนยันอำนาจหน้าที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน
