ข่าว

โฆษกรัฐบาล คาด 5 วันสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย ถ้าไม่มีฝนเพิ่ม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 15:28 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 15:28 น.
51

โฆษกรัฐบาล คาด 5 วันสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย ถ้าไม่มีฝนเพิ่ม ยืนยันว่าทุกพื้นที่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงสถานการณ์น้ำท่วม จ.สงขลา ว่า จากการรายงานของ ปภ.มีประชาชนนับหมื่นที่ได้รับภัยพิบัติ และจำนวนครัวเรือนที่จำเป็นต้องอพยพแล้ว 1,228 ครัวเรือนใน 16 ตำบล และมีประชาชนเสียหาย 697,231 คน

โดยกองทัพบก ส่ง ฮ.ช่วยผู้ป่วย กองทัพเรือ ส่ง ฮ. 3 ลำ เรือท้องแข็ง 14 ลำ พร้อมเครื่องยนต์ และ เจ้าหน้าที่หน่วยซีล เข้าไปช่วยในพื้นทึ่แคบ กองทัพอากาศ ส่ง ฮ.3 ลำ พร้อม บรรทุกอาหารผ่านเครื่องบิน c 130 ส่งต่อศูนย์อพยพ บรรทุกเจตสกี เข้าไปช่วยเหลือ กรมทรัพยากรธรรมชาติฯ 2 ลำ และ ปภ. เข้าไปเพิ่มอีก รวมแล้ว ฮ.ในพื้นที่กว่า 10 ลำ ทุกความช่วยเหลือมุ่งไปที่ จ.สงขลา อย่างเต็มที่

ขณะที่การอพยพคนจำนวนมาก ต้องคัดกรองแบ่งสีเขียว เหลือง แดง โดยจะย้ายกลุ่มสีแดงก่อน แล้วค่อยเป็นสีเหลือง และสีเขียว ขณะเดียวกัน คนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือก็จะมีอาหาร และน้ำดื่ม ส่งไปให้ก่อน

พร้อมกันนี้ สำนักงานน้ำแห่งชาติ คาดการณ์ว่าน้ำจะคลี่คลายได้ภายใน 5 วัน หากไม่มีฝนมาเพิ่ม ตอนนี้มีปริมาณน้ำ 400 ล้านลูกบาศก์เมตร

นายสิริพงศ์ กล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรี สั่งการให้มีเรือลาดตระเวนตลอดเวลา ยืนยันในพื้นที่ติดตามอย่างใกล้ชิด ตำบล หมู่บ้าน บูรณาการข้อมูลกัน หลายคนกังวลสัญญาณโทรศัพท์ไม่เพียงพอ หรือแบตเตอรีโทรศัพท์ไม่เพียง ตอนนี้หน่วยงานประสานงานกันในพื้นที่ใช้วิทยุสื่อสารแทน ย้ำว่ารัฐบาลติดต่อได้ในทุกพื้นที่ ขณะนี้มี 13 ตำบล เป็นพื้นที่สีแดง ที่ต้องเร่งอพยพโดยด่วน

ส่วนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนมีการเพิ่มคู่สายด่วน 1784 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย หรือ ปภ. คอยรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนอยู่แล้ว พร้อมมีแอปพลิเคชัน และลิงก์ ”หาดใหญ่ ฟลัส“ ซึ่งมีผู้ร้องเรียนมาแล้วกว่า 1,000 ราย และ ยังมีหลายเพจที่ตัวกลางในการช่วยเหลือรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมีทั้งข้อมูลใหม่และข้อมูลที่ซ้ำกัน ดังนั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และประเมินก่อนที่จะส่งทีมงานเข้าไปช่วยเหลือ ยืนยันว่าทุกพื้นที่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ นายสิริพงศ์ ชี้แจงถึงการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพื่อจะมีการตัดสินใจเร่งด่วนหน้างาน จึงต้องมีกฎหมายในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ด้วย โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ดูหน้างาน ยุทธโธปกรณ์และกำลัง ที่จะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ส่วน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จัดการน้ำภัยพิบัติ จะบริหารจัดการร่วมกับจังหวัด ยืนยันอำนาจหน้าที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ด่วน! ศาลออกหมายจับ &#039;แอน จักรพงษ์&#039; เบี้ยวฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกง 30 ล้าน ข่าว

ด่วน! ศาลออกหมายจับ ‘แอน จักรพงษ์’ เบี้ยวฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกง 30 ล้าน

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คุณจะไม่เดินเดียวดาย เปิดเนื้อหา “ลิเวอร์พูล” ส่งกำลังใจน้ำท่วมใต้

8 นาที ที่แล้ว
เปิดวาร์ป น้องเนปจูน แฟนเก่าดีเจเพชรจ้า บันเทิง

เปิดวาร์ป น้องเนปจูน แฟนเก่า ‘ดีเจเพชรจ้า’ สาวรุ่นน้อง ปิดฉากรักต่างวัย 25 ปี

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกรัฐบาล คาด 5 วันสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย ถ้าไม่มีฝนเพิ่ม

17 นาที ที่แล้ว
รวมช่องทางบริจาค เงิน-สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วมภาคใต้ 2568 ข่าว

รวมช่องทางบริจาค เงิน-สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วมภาคใต้ 2568

18 นาที ที่แล้ว
ม อ เยียวยาจิตใจน้ำท่วมหาดใหญ่ ข่าวภูมิภาค

ม.อ. เปิดวิธีเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัย “น้ำท่วมหาดใหญ่ล่าสุด”

37 นาที ที่แล้ว
ไฟดูดตอนน้ำท่วม ข่าว

เตือนภัยน้ำท่วมภาคใต้ ไฟรั่วดูยังไง ? ก่อนสายเกินไป

38 นาที ที่แล้ว
สุกี้ตี๋น้อย รวมยอดขาย 10 สาขา ใน 1 วัน บริจาคช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ข่าว

สุกี้ตี๋น้อย รวมยอดขาย 10 สาขา ใน 1 วัน บริจาคช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

54 นาที ที่แล้ว
ยุ้ย จีรนันท์ เปิดคอนโดหาดใหญ่เป็นศูนย์พักพิง-รับบริจาคชั่วคราวช่วยผู้ประสบภัย บันเทิง

ยุ้ย จีรนันท์ เปิดคอนโดหาดใหญ่ เป็นที่พักพิงชั่วคราว ช่วยชาวบ้าน-ทีมกู้ภัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หาดใหญ่สาหัส! ชาวบ้านหนีตาย ปีนสายไฟ-สายสื่อสาร หนีน้ำท่วมมิดหลังคา ข่าว

หาดใหญ่สาหัส! ชาวบ้านหนีตาย ปีนสายไฟ-สายสื่อสาร หนีน้ำท่วมมิดหลังคา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เม พรีมายา ช่วยน้ำท่วมใต้ ประสานทีมกู้ภัยให้ยืมเจ็ตสกี 2 ลำ พร้อมออกค่าน้ำมันให้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เตรียมบินจีน 14 ธ.ค. ลงนามขายข้าว 5 ตันให้กับจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรัง ภูเขาถล่ม น้ำตกหนานสะตอ ข่าวภูมิภาค

ตรังแย่หนัก! ฝนถล่ม 7 วันติด “ภูเขาถล่ม” น้ำป่าสีแดงทะลักซ้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังเตือน มหาอุทกภัย ล่วงหน้า 6 วัน แต่ถูกหาว่าบิดเบือน สุดท้ายเป็นจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ก แปปโฮ หาเรือช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ข่าว

แจ็ก แปปโฮ ทุ่มซื้อเรือช่วยวิกฤตน้ำท่วม ปภ. เผย 2.6 ล้านคนเดือดร้อน ดับ 41 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา ตั้งข้อสังเกต น้ำท่วมหาดใหญ่ ระบายลงทะเลสาบสงขลาช้าผิดปกติ แนะเร่งแก้โครงสร้าง ข่าว

อ.เจษฎา ตั้งข้อสังเกต น้ำท่วมหาดใหญ่ ระบายลงทะเลสาบสงขลาช้าผิดปกติ แนะเร่งแก้โครงสร้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวิทย์ เดือดโพสต์แฉ &quot;รัฐล้มเหลว&quot; ร่ายยาวซัดทุกวงการ ข่าว

ชูวิทย์ เดือดโพสต์แฉ “รัฐล้มเหลว” ร่ายยาวซัดแหลกทุกวงการ ขาดคุณธรรมค้ำจุน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” โต้รัฐบาลไม่ได้ทำงานช้า หลังถูกวิจารณ์บริหารวิกฤติน้ำท่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดคลิประทึก ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเดินไต่สายเน็ต หลังความช่วยเหลือไม่ถึง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำมันดิบปนมากับน้ำท่วมหาดใหญ่ ข่าว

ซ้ำเติมหาดใหญ่ น้ำมันดิบไหลปนน้ำท่วม กระจายวงกว่า 300 ม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ธรรมนัส” นั่งบัญชาการแก้น้ำท่วม คาดใช้เวลา 3 วัน สถานการณ์คลี่คลาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมโลก วิกฤตปี 2025 กระทบ 1 พันล้านชีวิต ชื่อประเทศ “คน” เสี่ยงจมน้ำมากที่สุด ข่าว

น้ำท่วมโลก วิกฤตปี 2025 กระทบ 1 พันล้านชีวิต ชื่อประเทศ “คน” เสี่ยงจมน้ำมากที่สุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนชาวหาดใหญ่ รีบอพยพ น้ำระลอกใหม่จ่อเพิ่ม เรดาร์จับกลุ่มฝนตกหนักซ้ำพื้นที่ต้นน้ำ ข่าว

เตือนชาวหาดใหญ่ รีบอพยพ น้ำระลอกใหม่จ่อเพิ่ม เรดาร์จับกลุ่มฝนตกหนักซ้ำพื้นที่ต้นน้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิกฤตหนัก! จูน ภรรยาเปิ้ล นาคร เผยโรงครัวน้ำท่วมมิด ทำข้าววันละ 5 พันกล่องยังไม่พอ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักร้องสาวลาติน ถูกดักยิงแอลเอ ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! ดักยิง “นักร้องสาวทรงโต” วัย 22 รถถูกยิงพรุนกลางแอลเอ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 15:28 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 15:28 น.
51
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณจะไม่เดินเดียวดาย เปิดเนื้อหา “ลิเวอร์พูล” ส่งกำลังใจน้ำท่วมใต้

เผยแพร่: 25 พฤศจิกายน 2568
เปิดวาร์ป น้องเนปจูน แฟนเก่าดีเจเพชรจ้า

เปิดวาร์ป น้องเนปจูน แฟนเก่า ‘ดีเจเพชรจ้า’ สาวรุ่นน้อง ปิดฉากรักต่างวัย 25 ปี

เผยแพร่: 25 พฤศจิกายน 2568
ม อ เยียวยาจิตใจน้ำท่วมหาดใหญ่

ม.อ. เปิดวิธีเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัย “น้ำท่วมหาดใหญ่ล่าสุด”

เผยแพร่: 25 พฤศจิกายน 2568
ยุ้ย จีรนันท์ เปิดคอนโดหาดใหญ่เป็นศูนย์พักพิง-รับบริจาคชั่วคราวช่วยผู้ประสบภัย

ยุ้ย จีรนันท์ เปิดคอนโดหาดใหญ่ เป็นที่พักพิงชั่วคราว ช่วยชาวบ้าน-ทีมกู้ภัย

เผยแพร่: 25 พฤศจิกายน 2568
Back to top button