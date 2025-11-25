แมนซิตี้ พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 25 พ.ย. 68

25 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 5 ระหว่าง แมนซิตี้ พบ เลเวอร์คูเซ่น ที่สนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก แมนซิตี้ VS เลเวอร์คูเซ่น ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 5
- แมตช์การแข่งขัน : แมนฯ ซิตี้ พบ เลเวอร์คูเซ่น
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : เอติฮัด สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเรือใบสีฟ้า ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ มาเตโอ โควาซิช ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, จอห์น สโตนส์, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ โดยมี นิโก้ กอนซาเลซ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกขับเคลื่อนโดย ซาวินโญ่, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
เลเวอร์คูเซ่น
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพห้างขายยา ภายใต้การคุมทัพของ แคสเปอร์ ฮยุลมันด์ จะยังไม่มีชื่อของ อเล็กซ์ กริมัลโด้, ลูคัส บาสเกซ, เอเซเกล เฟอร์นานเดซ และ อักเซล ทาเป ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โรเบิร์ต อันดริช ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-3 ผู้รักษาประตูเป็น มาร์ค เฟลคเค่น พร้อมกองหลัง 3 คน จาเรลล์ ควอนซาห์, โลอิก บาเด้, เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา แดนกลางเป็น อาร์ตูร์, อิบราฮิม มาซ่า, อเล็กซ์ การ์เซีย, เยนูเอล เบโลเชียน ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ เคลาดิโอ เอเชเวอร์รี่, คริสเตียน โคฟาเน่ และ เออร์เนสต์ โปกู
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนซิตี้ – เลเวอร์คูเซ่น
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แมนฯ ซิตี้
- 22/11/25 แพ้ นิวคาสเซิล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/11/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/11/25 ชนะ ดอร์ทมุนด์ 4-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 02/11/25 ชนะ บอร์นมัธ 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/25 ชนะ สวอนซี 3-1 (คาราบาว คัพ)
เลเวอร์คูเซ่น
- 22/11/25 ชนะ โวล์ฟสบวร์ก 3-1 (บุนเดสลีกา)
- 08/11/25 ชนะ ไฮเดนไฮม์ 6-0 (บุนเดสลีกา)
- 05/11/25 ชนะ เบนฟิก้า 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 แพ้ บาเยิร์น มิวนิค 0-3 (บุนเดสลีกา)
- 29/10/25 ชนะ พาเดอบอร์น 4-2 (เดเอฟเบ โพคาล)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แมนซิตี้ (4-1-4-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, จอห์น สโตนส์, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ – นิโก้ กอนซาเลซ – ซาวินโญ่, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
เลเวอร์คูเซ่น (3-4-3) : มาร์ค เฟลคเค่น (GK) – จาเรลล์ ควอนซาห์, โลอิก บาเด้, เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา – อาร์ตูร์, อิบราฮิม มาซ่า, อเล็กซ์ การ์เซีย, เยนูเอล เบโลเชียน – เคลาดิโอ เอเชเวอร์รี่, คริสเตียน โคฟาเน่, เออร์เนสต์ โปกู
Thaiger ทายผลบอล แมนซิตี้ 3-1 เลเวอร์คูเซ่น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: