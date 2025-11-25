ข่าวต่างประเทศ

คลิปช็อก! กลุ่มโปรปาเลสไตน์ใช้ “ค้อนปอนด์” ทุบตร.หญิงสาหัส

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 11:09 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 11:09 น.
แฟ้มภาพ

เปิดคลิปวงจรปิดสุดช็อก นาทีกลุ่มปาเลสไตน์ แอคชั่น “Palestine Action” บุกพังโรงงานเอลบิตซิสเต็มส์ในอังกฤษ ก่อนปะทะเดือดตำรวจ หนึ่งในผู้ก่อเหตุใช้ค้อนปอนด์ฟาดหลังเจ้าหน้าที่หญิงจนกระดูกสันหลังร้าว ต้องพักงานยาว 3 เดือน

ภาพจากกล้องติดตัวตำรวจ (Bodycam) เผยให้เห็นวินาทีสุดสะพรึง เมื่อนักเคลื่อนไหวจากกลุ่ม “Palestine Action” ซึ่งถูกทางการขึ้นบัญชีเป็นกลุ่มก่อการร้าย ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค้อนปอนด์ขนาดใหญ่ ระหว่างการบุกรุกเข้าไปในโรงงานผลิตอาวุธของบริษัทเอลบิต ซิสเต็มส์ (Elbit Systems) ในสหราชอาณาจักร

อ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าวต่างประเทศ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 6 สิงหาคมปีที่แล้ว เมื่อกลุ่มผู้ประท้วง 6 คน สวมชุดหมีสีแดง ใช้รถตู้เรือนจำพุ่งชนประตูเพื่อเข้าไปภายในโรงงานที่เมืองบริสตอล โดยผู้ต้องหาทั้งหมด ได้แก่

  1. ชาร์ลอตต์ เฮด (Charlotte Head) อายุ 29 ปี
  2. ซามูเอล คอร์เนอร์ (Samuel คอร์เนอร์) อายุ 23 ปี
  3. ลีโอนา คามิโอ (Leona Kamio) อายุ 30 ปี
  4. ฟาตีมา รัจวานี (Fatema Rajwani) อายุ 21 ปี
  5. โซ โรเจอร์ส (Zoe Rogers) อายุ 22 ปี
  6. จอร์แดน เดฟลิน (Jordan Devlin) อายุ 31 ปี

ทั้งหมดถูกตั้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์โดยมีอาวุธ, ทำให้เสียทรัพย์ และก่อความวุ่นวายรุนแรง ซึ่งจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตามคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจากหน่วยเอวอนและซัมเมอร์เซต (Avon and Somerset) บุกเข้าไปในโรงงานเพื่อระงับเหตุ

เวลานั้นเจ้าหน้าที่พบกับกลุ่มผู้ประท้วงกำลังสาดสีแดง และใช้ค้อนทุบทำลายทรัพย์สิน ท่ามกลางความโกลาหล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงงานซึ่งตัวเปื้อนโฟมดับเพลิง พยายามเข้าล็อกตัวผู้บุกรุก

สถานการณ์บานปลายเมื่อเจ้าหน้าที่พยายามแย่งค้อนจากมือผู้ประท้วง จนเกิดการกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันบนพื้น

จังหวะนี้เองที่ นายซามูเอล คอร์เนอร์ หนึ่งในผู้ต้องหา ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ใช้ค้อนปอนด์ฟาดเข้าที่กลางหลังของ สิบตำรวจโทหญิง เคธ อีแวนส์ อย่างรุนแรง

กลุ่มโปรปาเลสไตน์ใช้ค้อนทุบตำรวจหญิงสาหัส
แฟ้มภาพ

คำให้การสะเทือนใจในศาล สิบตำรวจโท อีแวนส์ เบิกความต่อศาลวูลวิช คราวน์ (Woolwich Crown Court) เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (24 พ.ย.) ว่า “ฉันจำได้ว่าเงยหน้าขึ้นมองเพื่อนตำรวจที่ทำหน้าตกใจสุดขีด จากนั้นความเจ็บปวดมหาศาลก็แล่นพล่านไปทั่วแผ่นหลัง มันเหมือนแรงกระแทกที่สั่นสะเทือนไปทั้งตัวลงไปถึงขา ฉันคิดว่ากระดูกสันหลังตัวเองแตกละเอียดไปแล้ว”

แพทย์วินิจฉัยว่าเธอได้รับบาดเจ็บสาหัส กระดูกสันหลังส่วนเอวร้าว ต้องใช้เวลารักษาตัวและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นานถึง 3 เดือน โดยเธอเล่าว่าในช่วงแรกต้องมีคนช่วยพยุงเวลาอาบน้ำและต้องกินยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดที่รุนแรง

ด้าน แอรอน บักซ์ตัน สิบตำรวจตรี พยานในที่เกิดเหตุระบุ เขาเหวี่ยงค้อนใส่ผมหลายครั้ง ผมกลัวมาก ค้อนฟาดโดนน่องขวาและวิทยุสื่อสารของผมจนช้ำ ก่อนที่เขาจะหันไปฟาดใส่ จ่าอีแวนส์ที่กำลังจับกุมผู้ต้องหาอีกคน

ข้อกล่าวหาและการโต้แย้ง แม้จะได้รับบาดเจ็บ แต่จ่าอีแวนส์ยังได้เข้าไปตรวจสอบผู้ต้องหาในห้องขัง ซึ่งนายคอร์เนอร์ ได้ร้องเรียนว่า กุญแจมือแน่นเกินไปพร้อมตะโกนกล่าวหาตำรวจสมรู้ร่วมคิดในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และพาดพิงถึงการสังหารเด็ก

คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาล โดยผู้ต้องหาทั้งหมดยังคงยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหา

โปรปาเลสไตน์ ค้อนทุบตำรวจหญิง อาการสาหัส
แฟ้มภาพ
กลุ่มโปรปาเลสไตน์ใช้ค้อนทุบตำรวจหญิง
แฟ้มภาพ

สำหรับกลุ่ม “Palestine Action” ล่าสุดถูกรัฐมนตรีมหาดไทยประกาศให้เป็นกลุ่มก่อการร้ายต้องห้าม (Proscribed group) หลังจากมีพฤติการณ์บุกรุกและทำลายทรัพย์สินทางทหารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกรณีบุกฐานทัพอากาศไบรซ์ นอร์ตัน (RAF Brize Norton) ก่อนหน้านี้ ซึ่งหมายความว่าการเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย.

