คลิปช็อก! กลุ่มโปรปาเลสไตน์ใช้ “ค้อนปอนด์” ทุบตร.หญิงสาหัส
เปิดคลิปวงจรปิดสุดช็อก นาทีกลุ่มปาเลสไตน์ แอคชั่น “Palestine Action” บุกพังโรงงานเอลบิตซิสเต็มส์ในอังกฤษ ก่อนปะทะเดือดตำรวจ หนึ่งในผู้ก่อเหตุใช้ค้อนปอนด์ฟาดหลังเจ้าหน้าที่หญิงจนกระดูกสันหลังร้าว ต้องพักงานยาว 3 เดือน
ภาพจากกล้องติดตัวตำรวจ (Bodycam) เผยให้เห็นวินาทีสุดสะพรึง เมื่อนักเคลื่อนไหวจากกลุ่ม “Palestine Action” ซึ่งถูกทางการขึ้นบัญชีเป็นกลุ่มก่อการร้าย ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค้อนปอนด์ขนาดใหญ่ ระหว่างการบุกรุกเข้าไปในโรงงานผลิตอาวุธของบริษัทเอลบิต ซิสเต็มส์ (Elbit Systems) ในสหราชอาณาจักร
อ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าวต่างประเทศ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 6 สิงหาคมปีที่แล้ว เมื่อกลุ่มผู้ประท้วง 6 คน สวมชุดหมีสีแดง ใช้รถตู้เรือนจำพุ่งชนประตูเพื่อเข้าไปภายในโรงงานที่เมืองบริสตอล โดยผู้ต้องหาทั้งหมด ได้แก่
- ชาร์ลอตต์ เฮด (Charlotte Head) อายุ 29 ปี
- ซามูเอล คอร์เนอร์ (Samuel คอร์เนอร์) อายุ 23 ปี
- ลีโอนา คามิโอ (Leona Kamio) อายุ 30 ปี
- ฟาตีมา รัจวานี (Fatema Rajwani) อายุ 21 ปี
- โซ โรเจอร์ส (Zoe Rogers) อายุ 22 ปี
- จอร์แดน เดฟลิน (Jordan Devlin) อายุ 31 ปี
ทั้งหมดถูกตั้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์โดยมีอาวุธ, ทำให้เสียทรัพย์ และก่อความวุ่นวายรุนแรง ซึ่งจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตามคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจากหน่วยเอวอนและซัมเมอร์เซต (Avon and Somerset) บุกเข้าไปในโรงงานเพื่อระงับเหตุ
เวลานั้นเจ้าหน้าที่พบกับกลุ่มผู้ประท้วงกำลังสาดสีแดง และใช้ค้อนทุบทำลายทรัพย์สิน ท่ามกลางความโกลาหล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงงานซึ่งตัวเปื้อนโฟมดับเพลิง พยายามเข้าล็อกตัวผู้บุกรุก
สถานการณ์บานปลายเมื่อเจ้าหน้าที่พยายามแย่งค้อนจากมือผู้ประท้วง จนเกิดการกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันบนพื้น
จังหวะนี้เองที่ นายซามูเอล คอร์เนอร์ หนึ่งในผู้ต้องหา ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ใช้ค้อนปอนด์ฟาดเข้าที่กลางหลังของ สิบตำรวจโทหญิง เคธ อีแวนส์ อย่างรุนแรง
คำให้การสะเทือนใจในศาล สิบตำรวจโท อีแวนส์ เบิกความต่อศาลวูลวิช คราวน์ (Woolwich Crown Court) เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (24 พ.ย.) ว่า “ฉันจำได้ว่าเงยหน้าขึ้นมองเพื่อนตำรวจที่ทำหน้าตกใจสุดขีด จากนั้นความเจ็บปวดมหาศาลก็แล่นพล่านไปทั่วแผ่นหลัง มันเหมือนแรงกระแทกที่สั่นสะเทือนไปทั้งตัวลงไปถึงขา ฉันคิดว่ากระดูกสันหลังตัวเองแตกละเอียดไปแล้ว”
แพทย์วินิจฉัยว่าเธอได้รับบาดเจ็บสาหัส กระดูกสันหลังส่วนเอวร้าว ต้องใช้เวลารักษาตัวและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นานถึง 3 เดือน โดยเธอเล่าว่าในช่วงแรกต้องมีคนช่วยพยุงเวลาอาบน้ำและต้องกินยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดที่รุนแรง
ด้าน แอรอน บักซ์ตัน สิบตำรวจตรี พยานในที่เกิดเหตุระบุ เขาเหวี่ยงค้อนใส่ผมหลายครั้ง ผมกลัวมาก ค้อนฟาดโดนน่องขวาและวิทยุสื่อสารของผมจนช้ำ ก่อนที่เขาจะหันไปฟาดใส่ จ่าอีแวนส์ที่กำลังจับกุมผู้ต้องหาอีกคน
ข้อกล่าวหาและการโต้แย้ง แม้จะได้รับบาดเจ็บ แต่จ่าอีแวนส์ยังได้เข้าไปตรวจสอบผู้ต้องหาในห้องขัง ซึ่งนายคอร์เนอร์ ได้ร้องเรียนว่า กุญแจมือแน่นเกินไปพร้อมตะโกนกล่าวหาตำรวจสมรู้ร่วมคิดในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และพาดพิงถึงการสังหารเด็ก
คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาล โดยผู้ต้องหาทั้งหมดยังคงยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหา
สำหรับกลุ่ม “Palestine Action” ล่าสุดถูกรัฐมนตรีมหาดไทยประกาศให้เป็นกลุ่มก่อการร้ายต้องห้าม (Proscribed group) หลังจากมีพฤติการณ์บุกรุกและทำลายทรัพย์สินทางทหารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกรณีบุกฐานทัพอากาศไบรซ์ นอร์ตัน (RAF Brize Norton) ก่อนหน้านี้ ซึ่งหมายความว่าการเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย.
