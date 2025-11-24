คลิประทึกกลางโตเกียว! เก๋งพุ่งกวาดฝูงชนดับ 1 เจ็บนับ 10 ราย คนขับทิ้งรถหนี
เกิดเหตุระทึกขวัญซ้ำรอยในญี่ปุ่น คนร้ายขับรถไล่ชนผู้คนหลายจุดกลางเมืองหลวง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บกว่า 10 ราย หญิงวัย 20 สาหัส ตร.รวบตัวทันควันหลังทิ้งรถหลบหนี เผยเพิ่งเกิดเหตุทำนองเดียวกันกับเด็กนักเรียนไปไม่นาน
เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันบนท้องถนนใจกลางกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นอีกครั้ง เมื่อคนขับรถรายหนึ่งก่อเหตุอุกอาจ ขับรถพุ่งเข้าใส่ฝูงชน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย และบาดเจ็บอีก 10 ราย เหตุการณ์นี้สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนในพื้นที่ ก่อนที่คนขับจะตัดสินใจทิ้งรถและวิ่งหลบหนีไป
สื่อท้องถิ่นอย่าง NHK รายงานว่า การชนเกิดขึ้นในหลายจุดต่อเนื่องกัน โดยรถคันก่อเหตุได้พุ่งกวาดผู้คนไปราวหนึ่งโหล ในจำนวนผู้บาดเจ็บ มีหญิงสาววัย 20 ปีรายหนึ่งถูกพบในสภาพหมดสติ และขณะนี้แพทย์กำลังยื้อชีวิตอย่างเร่งด่วน โดยทาง The Japan Times ระบุว่าอาการของเธอยังคงสาหัส
เจ้าหน้าที่ตำรวจระดมกำลังไล่ล่าและสามารถจับกุมตัวคนขับรายนี้ได้ในที่สุด โดยขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนในข้อหาชนแล้วหนี และพยายามฆ่า (ดูคลิป)
เหตุการณ์ระทึกขวัญครั้งนี้ เกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังจากกรณีสะเทือนขวัญเมื่อ 1 พ.ค.ที่เพิ่งผ่านมา เมื่อมีคนร้ายขับรถพุ่งชนกลุ่มเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมเซ็นบง (Senbon Elementary School) ขณะกำลังเดินออกจากโรงเรียน ส่งผลให้เด็กๆ บาดเจ็บอย่างน้อย 7 ราย
ในคดีก่อนหน้านี้ ตำรวจได้จับกุม นายยาซาวะ ยูกิ ชายว่างงานวัย 28 ปี ในข้อหาพยายามฆ่า โดยผู้ต้องหารายนี้ให้การรับสารภาพด้วยถ้อยคำที่ชวนขนลุกว่า “ผมเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่าง จึงพยายามจะฆ่าใครสักคน และเลือกขับรถทับเด็กนักเรียนประถม”
พยานผู้เห็นเหตุการณ์เล่านาทีชีวิตว่า รถคนร้ายขับส่ายไปมาและลากร่างเหยื่อไปตามถนน ภาพที่เห็นคือเด็กหญิงคนหนึ่งเลือดท่วมตัว ขณะที่คนอื่นๆ มีบาดแผลถลอกเลือดไหล สร้างความหวาดผวาให้กับผู้พบเห็นในย่านที่พักอาศัยซึ่งห่างจากสถานีคิชิโนะซาโตะเพียง 500 เมตร
นอกจากนี้ ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันที่ประเทศเกาหลีใต้ ก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายคลึงกัน เมื่อรถบรรทุกคันหนึ่งถอยหลังก่อนจะเร่งเครื่องพุ่งเข้าใส่ตลาดกลางแจ้งในเมืองบูชอน ห่างจากกรุงโซลประมาณ 12 ไมล์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บถึง 18 ราย.
