เพื่อไทย ลุยช่วยหาดใหญ่ ระดมเรือ 100 ลำ ข้าวกล่องพันชุด ช่วยอพยพคนน้ำท่วม
“พรรคเพื่อไทย” ระดมเรือ 100 ลำ เจ็ตสกี และอาหารกล่อง ลุยช่วยอพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่เร่งด่วน ด้าน “จุลพันธ์” จวกส่วนกลางสั่งการล่าช้า ไม่ทันการณ์
25 พฤศจิกายน 2568 ที่สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรค และทันตแพทย์หญิงศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรค ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยได้แต่งตั้งให้นายก่อแก้ว และ ทพญ.ศรีญาดา เป็นหัวหน้าการประสานงานเพื่อบริหารจัดการความช่วยเหลือ พร้อมประสานกับประมงจังหวัดสงขลา จัดหาเรือหางยาว 100 ลำ เจ็ตสกี 10 ลำ สำหรับลำเลียงอาหารกล่อง น้ำดื่ม รวมถึงดำเนินการลำเลียงกลุ่มผู้เปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ กล่าวว่า ตลอดหลายวันที่ผ่านมา เราเห็นความลำบากของประชาชนที่ต้องเผชิญน้ำท่วมหนัก หลายพื้นที่ยังถูกตัดขาด ศูนย์อพยพบางแห่งไม่พร้อมตามที่ควร ทั้งเรื่องอาหาร น้ำดื่ม การดูแลผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยติดเตียง ขณะที่การสั่งการจากส่วนกลางก็ล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์จริง
พรรคเพื่อไทยได้ประสานงานกับสมาคมชาวประมงจังหวัดสงขลาและสมาชิกพรรคในหลายจังหวัด เพื่อระดมจัดเตรียมเรือหางยาว 100 ลำ และเจ็ตสกี 10 ลำ สำหรับภารกิจลำเลียงเสบียง สิ่งของจำเป็น และช่วยเหลืออพยพประชาชนไปยังศูนย์อพยพของรัฐให้ปลอดภัยที่สุด
นอกจากนี้ พรรคได้เตรียมอาหารสดวันละ 1,000 กล่อง และกำลังรวบรวมอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค และอุปกรณ์ยังชีพอื่น ๆ เพื่อมอบให้พี่น้องในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้มากที่สุด
ทั้งนี้ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้มอบหมายให้รองหัวหน้าพรรคที่ดูแลภาคใต้ นายก่อแก้ว พิกุลทอง และทันตแพทย์หญิงศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ นายทะเบียนพรรค ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ประสานงานส่วนหน้าเพื่อบริหารจัดการความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชน
พร้อมมอบหมายให้ นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ส.ส.กทม. และนายไตรฤกษ์ มือสันทัด ผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ชาวประมงจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
โดยนายจุลพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า หากย้อนกลับไปในช่วงอุทกภัยภาคเหนือสมัยรัฐบาลแพทองธาร ชินวัตร นางสาวธีรรัตน์ก็สามารถประสานการช่วยเหลือและคลี่คลายสถานการณ์ได้ภายในหนึ่งเดือนจนทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งก็เหมือนกับที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่ทางพรรเพื่อไทย โดยนายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ สส.กาญจนบุรี ได้ประสาน 4 มูลนิธิ จัดหาเรือ-เรือเจ็ตสกี-รถบรรทุกใหญ่ เพื่อขนสิ่งของบรรเทาทุกข์และลงไปพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนล่วงหน้าแล้ว ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของคนเพื่อไทยที่ช่วยบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องประชาชน
“ส่วนเรื่องการลงพื้นที่ ทางพรรคจะประเมินความเหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์มีความละเอียดอ่อน และเราต้องการให้ทรัพยากรในพื้นที่ถูกใช้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นหลัก พรรคเพื่อไทยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอให้เชื่อมั่นว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันแม้เพียงครอบครัวเดียว เราจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ เพื่อให้พี่น้องปลอดภัยและกลับสู่ชีวิตปกติให้เร็วที่สุด” หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าว
ด้านนายก่อแก้ว พิกุลทอง กล่าวว่า ไม่คาดคิดว่าพี่น้องชาวใต้จะประสบอุทกภัยอย่างหนักหนาสาหัส ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่จัดการได้ยาก เนื่องจากฝนยังตกต่อเนื่อง แม้แต่การขนถุงยังชีพเข้าพื้นที่ก็ยังเป็นอุปสรรค พรรคกำลังเร่งหาช่องทางลำเลียงถุงยังชีพเข้าไปให้ได้โดยเร็วที่สุด
“นอกจากอาหารสดที่จัดเตรียมไว้วันละ 1,000 กล่อง เรากำลังจัดหากำลังคนเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าพี่น้องมีอาหารกินและน้ำดื่มเพียงพอ นอกจากนี้ยังพยายามหาเรือเสริมเพื่อช่วยราชการในการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่มายังศูนย์อพยพให้เร็วที่สุด” นายก่อแก้วกล่าว
สำหรับพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเช่นกัน ตัวแทนพรรคเพื่อไทยได้เปิดโรงแรมโรสอินน์เป็นที่พักชั่วคราว พร้อมจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มไว้บริการ หากประชาชนไม่เข้าพักก็สามารถมาขอรับอาหารปรุงสุกได้ตลอดเวลา และหากมีความคืบหน้าในการช่วยเหลือจะรายงานให้สื่อมวลชนทราบต่อไป
ด้านทันตแพทย์หญิงศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตั้งแต่ปี 2554 แม้สถานการณ์ครั้งนี้จะต่างออกไป แต่สามารถนำบทเรียนมาปรับใช้ได้ โดยการส่งเรือ 100 ลำลงพื้นที่ครั้งนี้ เพราะเชื่อว่ายังมีผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ตามตึกอาคารและไม่สามารถออกมาได้ ขณะเดียวกันยังต้องลำเลียงอาหารและน้ำดื่มเข้าไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
ส่วนศูนย์พักพิงในปัจจุบันยังมีจำนวนน้อยเกินไป พรรคเพื่อไทยจะลงพื้นที่สำรวจจุดรอบเมืองสงขลาที่สามารถจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงเพิ่มเติมได้ และเมื่อได้ข้อมูลแล้วจะรีบนำเสนอให้รัฐบาลทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
“ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และจิตอาสาทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบาก และขอยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย” นายทะเบียนพรรคกล่าว
