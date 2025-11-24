ดอยอินทนนท์ หนาวจัด เหมยขาบ แรกของปี 2568 โผล่แล้ว ยอดหญ้าแตะ 0 องศา
ดอยอินทนนท์ หนาวจัด อุณหภูมิยอดหญ้าแตะ 0 องศา เหมยขาบแรกของปี 2568 อวดโฉมขาวโพลน นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสความหนาวเย็น
24 พ.ย.2568 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ สภาพอากาศเช้าวันนี้หนาวจัดจนเกิดปรากฏการณ์เหมยขาบ หรือแม่คะนิ้ง เป็นครั้งแรกของปี 2568 สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มารอชมพระอาทิตย์ขึ้น โดยเหมยขาบเกาะขาวโพลนสวยงามตามยอดหญ้าและใบไม้ บริเวณลานจอดรถบนยอดดอยและริมถนนทางขึ้น
บรรยากาศการท่องเที่ยวเช้านี้คึกคักเป็นพิเศษ ท้องฟ้าเปิด คุณภาพอากาศดีมาก นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างพากันถ่ายรูปคู่กับเหมยขาบและสัมผัสอากาศหนาวกันอย่างสะใจ บางคนถึงกับต้องใช้ผ้าห่มคลุมตัวแทนเสื้อกันหนาว สวมหมวกไหมพรมและถุงมือเพื่อสร้างความอบอุ่น เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นยะเยือกไปทั่วทั้งดอย โดยอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ดังนี้
- ยอดดอยอินทนนท์: 5 องศาเซลเซียส
- กิ่วแม่ปาน: 4 องศาเซลเซียส
- ที่ทำการอุทยานฯ: 8 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิยอดหญ้า: 0 องศาเซลเซียส
สำหรับการขับขี่รถขึ้น-ลงดอย อาจต้องเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากช่วงนี้มีปริมาณรถนักท่องเที่ยวหนาแน่น ประกอบกับเส้นทางมีความลาดชันและคดเคี้ยว ผู้ขับขี่ควรใช้เกียร์ต่ำ ระมัดระวังเป็นพิเศษ และชะลอความเร็วในจุดเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
สถานการณ์ความหนาวเย็นยังแผ่ปกคลุมไปถึงพื้นที่อำเภอรอบนอกและหมู่บ้านบนดอยสูง ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตื่นมาก่อกองไฟผิงเพื่อคลายความหนาวตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนถึงเช้าตรู่ จึงขอฝากให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ สวมใส่เสื้อผ้าหนา ๆ เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
